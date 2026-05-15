Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε το πτώμα του 54χρονου - Τον σκότωσαν και τον πέταξαν στον Λουδία ποταμό

Εντοπίστηκε η σορός του 54χρονου άνδρα, που δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη και το πτώμα του ρίχθηκε στον Λουδία ποταμό. Ο άνδρας φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονίας με πυροβολισμό, ενώ για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ήδη δύο άτομα.

Σύμφωνα με το e-makedonia, η σορός αναδύθηκε μέσα στο ποτάμι, κοντά στο σημείο που είχαν υποδείξει οι δύο δράστες. Τη σορό εντόπισαν ψαράδες από την περιοχή και ενημέρωσαν άμεσα την ΕΛΑΣ.

Στο μεταξύ, ο 43χρονος, που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία, κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης.

Ο ίδιος φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο φυσικός δράστης θα έφτανε στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Όπως είπε, προσπάθησε να τον αποτρέψει, παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά ο δράστης κατάφερε να πυροβολήσει.

Ο 44χρονος φυσικός αυτουργός της δολοφονίας ζήτησε και πήρε νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα (15/5) το μεσημέρι. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δύο κατηγορούμενοι είχαν πετάξει το πτώμα του 54χρονου στον Λουδία ποταμό, ενώ νωρίτερα είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών.