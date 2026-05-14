Χαμός στη Χαλκίδα: Μαθητές σχολείου από την Αθήνα πολιορκούν ξενοδοχείο μετά από επίθεση ηλικιωμένης

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε παραλία της Χαλκίδας σήμερα το μεσημέρι, με την εμπλοκή μαθητών από σχολείο της Αθήνας, που βρίσκονταν εκεί για σχολική εκδρομή.

Σύμφωνα με το evia online δεκάδες μαθητές από γυμνάσιο της Αθήνας που είχαν έρθει επίσκεψη, φωνάζοντας και διαμαρτυρόμενοι έφτασαν έξω από ξενοδοχείο, όπου διαμένει ηλικιωμένη γυναίκα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ηλικιωμένη που συνοδευόταν από άλλη γυναίκα ενώ περπατούσε επιτέθηκε λεκτικά και τράβηξε τα μαλλιά μαθήτριας άνευ λόγου.

Στο σημείο έχει κληθεί η αστυνομία.