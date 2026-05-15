Πυρ και μανία ο Λαβρόφ με δημοσιογράφο: «Αν δεν παραδώσεις το τηλέφωνό σου η ασφάλεια θα βγάλει όπλο»

Snapshot Ο Σεργκέι Λαβρόφ διακόπτει συνέντευξη Τύπου στην Ινδία εξαιτίας τηλεφωνικής συνομιλίας δημοσιογράφου.

Ο Λαβρόφ ζητά από τον δημοσιογράφο να αποχωρήσει και δίνει εντολή στην ασφάλεια να τον απομακρύνει.

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ προειδοποιεί ότι αν ο δημοσιογράφος δεν παραδώσει το τηλέφωνό του, η ασφάλεια θα βγάλει όπλο.

Το σχόλιο για το όπλο προκάλεσε γέλια στην αίθουσα, αλλά ο Λαβρόφ δεν χαμογελά κατά την αναφορά του. Snapshot powered by AI

Την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ παραχωρούσε συνέντευξη Τύπου από την Ινδία, όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη, χτύπησε το κινητό τηλέφωνο ενός δημοσιογράφου.

Αντί να το κλείσει ο δημοσιογράφος απάντησε και προσπαθούσε να μιλήσει χαμηλόφωνα αλλά ακουγόταν στην αίθουσα. Τότε ο Λαβρόφ διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου και είπε στα αγγλικά: «Κοίταξε, μπορείς να μας αφήσεις; Δεν κάνω πλάκα». Αμέσως μετά ο Ρώσος ΥΠΕΞ γύρισε στους άνδρες της ασφάλειας και τους είπε: «Παιδιά, πάρτε τον από εδώ!».

Τότε ο Λαβρόφ περιμένει μερικά δευτερόλεπτα και λέει στον δημοσιογράφο: «Κύριε με συγχωρείτε. Εάν δεν παραδώσετε το τηλέφωνό σας τότε θα βγάλουν όπλο, ξέρετε».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών προφανώς αναφερόταν στους άνδρες της ασφάλειας και το σχόλιο εκλήφθηκε ως αστείο αφού ακούστηκαν γέλια στην αίθουσα. Ωστόσο ο Λαβρόφ στο βίντεο δεν φαίνεται ούτε καν να χαμογελάει όταν μιλάει για το όπλο.

