Συνάντηση Σι Τζινπίνγκ – Λαβρόφ στο Πεκίνο
Η Κίνα και η Ρωσία, οικονομικοί και διπλωματικοί εταίροι, αναμένεται να έχουν συνομιλίες κυρίως για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειές του
Ο κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε σήμερα στο Πεκίνο τον ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, μεταδίδει το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα, χωρίς μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για τα θέματα που θα εξεταστούν.
Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας έφθασε νωρίτερα στην κινεζική πρωτεύουσα για διήμερη επίσκεψη. Η Κίνα και η Ρωσία, οικονομικοί και διπλωματικοί εταίροι, αναμένεται να έχουν συνομιλίες κυρίως για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τις συνέπειές του.
Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
