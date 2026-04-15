«Παράθυρο» Τραμπ για νέες συνομιλίες με το Ιράν τις επόμενες δύο ημέρες
Η Ουάσιγκτον λέει ότι το Ιράν εξακολουθεί να θέλει να κάνει μια συμφωνία
Ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων με το Ιράν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τις επόμενες δύο ημέρες.
Σύμφωνα με πηγή του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν που μίλησε στο Al Jazeera, το Ισλαμαμπάντ προσφέρεται να φιλοξενήσει τις συνομιλίες.
Η Τεχεράνη δήλωσε ότι οι «υπερβολικές απαιτήσεις» της αμερικανικής αντιπροσωπείας και η «έλλειψη πολιτικής βούλησης» εμπόδισαν μια σημαντική πρόοδο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η Ουάσιγκτον λέει ότι το Ιράν εξακολουθεί να θέλει να κάνει μια συμφωνία.
