ΟΗΕ: Οι συμμορίες προσαρμόζονται στις κλιμακούμενες αστυνομικές επιχειρήσεις

Τι αναφέρει η πιο πρόσφατη έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι επιχειρήσεις της αστυνομίας στην Αϊτή έχουν επιβραδύνει την επέκταση των συμμοριών στην πρωτεύουσα, αλλά η πρόοδος παραμένει εύθραυστη.
  • Οι συμμορίες προσαρμόζουν τις τακτικές τους, αποσύρονται σε απομακρυσμένες περιοχές και αλλάζουν τις μεθόδους συλλογής εσόδων.
  • Οι αστυνομικές επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει πολλούς θανάτους, κυρίως μεταξύ μελών συμμοριών αλλά και αμάχων, λόγω συγκρούσεων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.
  • Η βία των συμμοριών στοίχισε τη ζωή σε 5.519 ανθρώπους μεταξύ Μαρτίου 2025 και Ιανουαρίου 2026, με τις επιχειρήσεις εναντίον τους να ευθύνονται για τα περισσότερα θύματα.
  • Οι συμμορίες εκμεταλλεύονται τις παράπλευρες απώλειες για να ενισχύσουν τον έλεγχό τους στον πληθυσμό, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιούν πολίτες ως ανθρώπινες ασπίδες.
Snapshot powered by AI

Επιχειρήσεις των δυνάμεων επιβολής της τάξης στην Αϊτή επέτρεψαν να επιβραδυνθεί η επέκταση των συμμοριών στην πρωτεύουσα, όμως η πρόοδος παραμένει «εύθραυστη» καθώς οι εγκληματικές οργανώσεις ήδη αναπροσαρμόζουν τις τακτικές τους, σύμφωνα με έκθεση επιτροπής ειδικών του ΟΗΕ που είδε το φως της δημοσιότητας χθες Τρίτη.

Η φτωχή χώρα της Καραϊβικής συνεχίζει εδώ και χρόνια να μαστίζεται από τη βία των συμμοριών, που έχουν πολλαπλασιάσει τις αιματηρές επιθέσεις, τις απαγωγές για λύτρα, τους βιασμούς. Η κατάσταση δεν σταματά να χειροτερεύει, ειδικά τα τελευταία δυο χρόνια.

Ωστόσο «η ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται από τις αϊτινές αρχές, σε συνδυασμό με πλήγματα drones εδώ και σχεδόν από έναν χρόνο από διεθνείς ιδιωτικές εταιρείες και δραστηριότητες ομάδων άμυνας πολιτών, επιβράδυναν την προέλαση των συμμοριών στην πρωτεύουσα», που εκτιμάται πως ελέγχουν κατά το 90%, σημειώνεται στην έκθεση των ειδικών που έχουν εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και επιβλέπουν την εφαρμογή των διεθνών κυρώσεων στη χώρα.

«Τα κεκτημένα όσον αφορά την ασφάλεια παραμένουν πάντως εύθραυστα κι υπάρχει κίνδυνος να εκμηδενιστούν αν η πίεση δεν διατηρηθεί», συνεχίζει το κείμενο.

Ιδίως επειδή οι συμμορίες, οι κυριότεροι ηγέτες των οποίων παραμένουν ελεύθεροι, «έχουν γίνει πιο προσεκτικές και έχουν τροποποιήσει κάποιες από τις τακτικές τους».

Για παράδειγμα, ορισμένες αποσύρθηκαν σε «απομακρυσμένες και περιαστικές περιοχές, όπου μπορούν να επιδίδονται στις εγκληματικές δραστηριότητές τους με κάποια ατιμωρησία».

Οι συμμορίες ακόμη «προσάρμοσαν τις μεθόδους τους όσον αφορά τη συλλογή εσόδων». Τα «σημεία ελέγχου» που είχαν εγκαταστήσει σε οδικούς άξονες μπήκαν στο στόχαστρο της αστυνομίας. Έτσι έστρεψαν την προσοχή τους σε καταστήματα μέσω των οποίων γίνονται εισπράξεις εμβασμάτων από τη διασπορά.

Εκτός από την περιορισμένη αποτελεσματικότητά τους, οι επιχειρήσεις εναντίον των συμμοριών προκάλεσαν ακόμη «πολλά θύματα», ιδίως μεταξύ του άμαχου πληθυσμού που «παγιδεύτηκε» εξαιτίας συγκρούσεων σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, υπό «συνεχή πυρά» και «πλήγματα drones».

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που δημοσιεύτηκε στα τέλη Μαρτίου, η βία που συνδέεται με τις συμμορίες στοίχισε τη ζωή σε 5.519 ανθρώπους μεταξύ της 1ης Μαρτίου 2025 και της 15ης Ιανουαρίου 2026. Πλέον, η πλειονότητα των θανάτων αποδίδεται σε επιχειρήσεις εναντίον συμμοριών: 3.497 νεκροί, οι περισσότεροι μέλη εγκληματικών οργανώσεων, αλλά και πολλοί άμαχοι.

Οι συμμορίες «εκμεταλλεύονται» αυτές τις «παράπλευρες απώλειες» για να ενισχύουν στον έλεγχό τους στον πληθυσμό, καλύπτοντας τα κόστη κηδειών ή ιατρικής περίθαλψης, σύμφωνα με τους ειδικούς του ΟΗΕ. Χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν βάζουν οι ίδιες στο στόχαστρο άμαχους, ή ότι δεν χρησιμοποιούν πολίτες «σαν ανθρώπινες ασπίδες», κατά το κείμενο.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
