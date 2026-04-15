O Χάρβεϊ Γουάινστιν ξανά στο εδώλιο για βιασμό

Η δίκη που ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του Ανώτατου Κακουργιοδικείου της πολιτείας της Νέας Υόρκης δεν ακυρώνει τις δύο αποφάσεις που είχαν εκδοθεί

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

O Χάρβεϊ Γουάινστιν ξανά στο εδώλιο για βιασμό
  • Ξεκίνησε νέα δίκη για βιασμό του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στο Μανχάταν, με κατηγορία βιασμού της ηθοποιού Τζέσικα Μαν το 2013.
  • Η νέα δίκη δεν ακυρώνει τις προηγούμενες αποφάσεις, όπου ο Γουάινσταϊν κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση το 2006 και καταδικάστηκε το 2023 στην Καλιφόρνια για βιασμό.
  • Ο Γουάινσταϊν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και βρίσκεται σε απομόνωση στις φυλακές Ράικερς Άιλαντ, όπου έχει υποστεί βίαιη επίθεση.
  • Ο πρώην παραγωγός άλλαξε νομική ομάδα και η υπεράσπιση ζήτησε αναβολή της δίκης.
  • Περισσότερες από 80 γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον Γουάινσταϊν για σεξουαλική επίθεση από το 2017.
H νέα δίκη για βιασμό του πρώην μεγιστάνα του αμερικανικού κινηματογράφου Χάρβεϊ Γουάνστιν ξεκίνησε σήμερα στο Μανχάταν, αφού το προηγούμενο δικαστήριο δεν κατάφερε να καταλήξει σε μια ετυμηγορία τον Ιούνιο.

Αυτό το δικαστικό ραντεβού επικεντρώνεται στην κατηγορία περί βιασμού το 2013 της ηθοποιού Τζέσικα Μαν.

Μια ενδεχόμενη αθωωτική απόφαση δεν θα επέτρεπε, εντούτοις, την αποφυλάκιση του ιδρυτή των στούντιο Miramax, ηλικίας 74 ετών, που έχει φυλακιστεί στο πλαίσιο άλλων υποθέσεων.

Το πρωί, ο Αμερικανός πρώην παραγωγός έφθασε στο δικαστήριο σε αναπηρικό αμαξίδιο, όπως και κατά τη διάρκεια των ακροαματικών διαδικασιών για την προετοιμασία αυτής της δίκης, φορώντας ένα σκούρο κοστούμι και μια γκρι γραβάτα.

Ενώπιον περίπου 10 δημοσιογράφων, η επιλογή των 12 ενόρκων ξεκίνησε γύρω στις 12.30 τοπική ώρα και θα μπορούσε να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Ο Χάρβεϊ Γουάνστιν «συνεχίζει να ελπίζει και αναμένει πως θα τύχει μιας ισότιμης διαδικασίας όπου τα γεγονότα θα τον απαλλάξουν» από τις κατηγορίες, σχολίασε χθες ο εκπρόσωπος Τύπου Τζούντα Ένγκελμαγιερ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης δίκης του τον Ιούνιο του 2025 στο Μανχάταν, ο Γουάνστιν κρίθηκε ένοχος για σεξουαλική επίθεση το 2006 κατά της πρώην βοηθού παραγωγής Μίριαμ Χέιλι και αθωώθηκε για τη φερόμενη σεξουαλική επίθεση την ίδια χρονιά κατά του μοντέλου από την Πολωνία Κάγια Σοκόλα.

Ωστόσο, οι εντάσεις που επικράτησαν κατά τη διάρκεια των συσκέψεων των ενόρκων οδήγησαν τον δικαστή να κηρύξει άκυρη τη διαδικασία που αφορούσε την Τζέσικα Μαν, ώστε να μπορέσει να δικαστεί ξανά.

Η δίκη που ξεκίνησε σήμερα ενώπιον του Ανώτατου Κακουργιοδικείου της πολιτείας της Νέας Υόρκης δεν ακυρώνει τις δύο αποφάσεις που είχαν εκδοθεί, στις οποίες ο Χάρβεϊ Γουάνστιν άσκησε έφεση.

Ο παραγωγός των «Pulp Fiction» και «Shakespeare in Love» καταδικάστηκε επίσης το 2023 στην Καλιφόρνια σε κάθειρξη 16 ετών για τον βιασμό μιας Ευρωπαίας ηθοποιού πριν από δέκα χρόνια. Εφεσίβαλε επίσης την εν λόγω απόφαση και μια δίκη έχει οριστεί για την 23η Απριλίου.

Κατά τη διάρκεια της νέας δίκης του, δεν θα μπορούν να του υποβληθούν ερωτήσεις σχετικά με τα γεγονότα για τα οποία έχει ήδη κριθεί, επισήμανε ο δικαστής Κέρτις Φάρμπερ που ασχολείται με την υπόθεση.

Νέοι δικηγόροι

Για αυτήν τη δίκη, ο πρώην παραγωγός άλλαξε τη νομική ομάδα του, επιστρατεύοντας τις υπηρεσίες των Τζέικομπ Κάπλαν και Μαρκ Αγκνίφιλο. Μεταξύ των πελατών τους συγκαταλέγονται ο Σον Ντίντι Κομπς, στη δίκη του για σωματεμπορία και ο Λουίτζι Μαντζιόνε, που κατηγορείται για τον φόνο ενός διευθύνοντος συμβούλου ασφαλιστικής εταιρείας.

Η υπεράσπιση ζήτησε την αναβολή της δίκης, έγινε γνωστό από τον δικαστή.

Ο Χάρβεϊ Γουάνστιν, του οποίου η υγεία επιδεινώνεται, ανησυχεί ότι δεν θα μπορέσει να «αντέξει για πολύ ακόμα» στις διαβόητες φυλακές του Ράικερς Άιλαντ, όπου κρατείται στο πλαίσιο των δικών του στη Νέα Υόρκη. Την ώρα που βρίσκεται κυρίως σε απομόνωση, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει στο The Hollywood Reporter στις αρχές Μαρτίου, αντιμετωπίζει συνεχείς απειλές και χλευασμούς.

Ισχυρίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «δέχθηκε ένα βίαιο χτύπημα στο πρόσωπο» ενώ περίμενε να κάνει ένα τηλεφώνημα. «Έπεσα στο έδαφος, αιμορραγούσα παντού. Τραυματίστηκα πολύ άσχημα», πρόσθεσε ο πρώην παραγωγός, ο οποίος συνεχίζει να διακηρύσσει την αθωότητά του.

Περισσότερες από 80 γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον πρώην μεγιστάνα του κινηματογράφου για σεξουαλική επίθεση από το 2017.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Novibet
