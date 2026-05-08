Αντίδραση Λαβρόφ για απειλές κατά των εορτασμών της Ημέρας της Νίκης: Θα απαντήσουμε χωρίς δισταγμό

Τι είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας για τους εορτασμούς για την Ημέρα της Νίκης, που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Αντίδραση Λαβρόφ για απειλές κατά των εορτασμών της Ημέρας της Νίκης: Θα απαντήσουμε χωρίς δισταγμό

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κάνει χειρονομία σε συνέντευξη Τύπου με τον Λευκορώσο υπουργό Εξωτερικών Μαξίμ Ριζένκοφ μετά από κοινή συνεδρίαση των συμβουλίων των υπουργείων Εξωτερικών της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στο μέγαρο της Ζιναΐντα Μορόζοβα στη Μόσχα, Ρωσία, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025. 

Pool AFP via AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει χωρίς δισταγμό σε οποιαδήποτε προσπάθεια διακοπής των εορτασμών της Ημέρας της Νίκης από τους «ναζί».
  • Ο Λαβρόφ κατηγόρησε τη Δύση ότι στηρίζει το «ναζιστικό καθεστώς» στην Ουκρανία μέσω της κυβέρνησης Ζελένσκι και την εφοδιάζει με όπλα για επιθετικότητα κατά της Ρωσίας.
  • Η ρωσική ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία έχει ως στόχο την αποναζιστικοποίηση της χώρας, μετά το πραξικόπημα του 2014 που, σύμφωνα με τη Ρωσία, ενορχηστρώθηκε από τη Δύση.
  • Ο Λαβρόφ τόνισε ότι η Ρωσία πρέπει να εξαλείψει οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλειά της που προέρχεται από το ουκρανικό έδαφος.
Snapshot powered by AI

Η Ρωσία θα αντιδράσει χωρίς δισταγμό εάν οι «ναζί» επιχειρήσουν να υλοποιήσουν τις απειλές τους και να διακόψουν τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης, ανέφερε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια κατάθεσης στεφάνων σε μνημείο του Υπουργείου Εξωτερικών για την νίκη των Σοβιετικών επί των ναζί είπε ότι: «θέλω να το πω αυτό με απόλυτη ειλικρίνεια και πλήρη ευθύνη: αν οι ναζί, που ανακάμπτουν στη Δύση μέσω της Ουκρανίας, συνεχίσουν αυτό που κάνουν τώρα, δεν θα υπάρξει έλεος για αυτούς».

Στρατιωτική παρέλαση Ρωσία Κόκκινη Πλατεία

Εκτοξευτής διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων τύπου «Topol M» περνά κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Νίκης. 9 Μαΐου 2019.

AP

Και συνέχισε: «Με κάθε μέρα που περνά, εκείνοι που έχουν μετατρέψει τον Ζελένσκι σε άμεσο όργανο, στην αιχμή του δόρατος της επιθετικότητας που σχεδιάζει η Δύση εναντίον της χώρας μας: μια επιθετικότητα που, στην ουσία, έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οπλίζουν αυτό το ναζιστικό καθεστώς στο Κίεβο και το εφοδιάζουν με τα πιο θανατηφόρα όπλα, λέγοντας: “Ας χτυπήσουμε τη Ρωσία όσο πιο σκληρά μπορούμε”».

«Δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (σ.σ. της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία) είναι η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, η οποία έπεσε στα χέρια ναζιστικού καθεστώτος μετά το πραξικόπημα του 2014 που ενορχήστρωσε η Δύση. Ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα τονίσει ότι, μεταξύ άλλων στόχων, πρέπει να εξαλείψουμε οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλειά μας που προέρχεται από το ουκρανικό έδαφος», τόνισε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:43ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Πενταγώνου για ΑΤΙΑ: H «πύρινη» σφαίρα, το περίεργο «ζιγκ ζαγκ» και όλα όσα είδαν οι Αμερικανοί πιλότοι στην Ελλάδα

22:35ΚΟΣΜΟΣ

Απειλεί με πυρηνικά αντίποινα ο Κιμ Γιονγκ Ουν αν δολοφονηθεί - Ανησύχησε από την εξάλειψη της ιρανικής ηγεσίας

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ασυνήθιστα μεγάλη πετρελαιοκηλίδα εντοπίστηκε κοντά στο νησί Kharg

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες μετά από εκτροπή οχήματος

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ουάσινγκτον ο πρωθυπουργός του Κατάρ - Στην κορυφή της ατζέντας το Ιράν

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Εκλογική συντριβή για τους Εργατικούς στην Ουαλία, πρωτιά του κόμματος της ανεξαρτησίας

21:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 08/05/26: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 76 εκατομμύρια ευρώ

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Ψαράδες που εντόπισαν το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: «Το προλάβαμε πριν πέσει πάνω στα ιστιοφόρα»

21:37LIFESTYLE

Ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας Οικονομάκου - Τσερέλα: Πού θα γίνει ο γάμος τους

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Τριήμερη κατάπαυση πυρός Ρωσίας - Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Τραμπ: «Ας ελπίσουμε ότι θα είναι η αρχή του τέλους του πολέμου»

21:12ΚΟΣΜΟΣ

Αντίδραση Λαβρόφ για απειλές κατά των εορτασμών της Ημέρας της Νίκης: «Θα απαντήσουμε χωρίς δισταγμό»

21:00LIFESTYLE

Το συγκινητικό αντίο της Σίας Κοσιώνη - «Η καρδιά μου χτυπά δυνατά, στάθηκα απέναντι σας με σεβασμό» - Χειροκροτήματα πίσω από τις κάμερες

20:44ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Όλο και πιο κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζοζέ Μουρίνιο!

20:38ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για τον καιρό του Μαΐου, την αφρικανική σκόνη και το χαλάζι του Αγίου Χριστοφόρου

20:35ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Τι συμφώνησε ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη

20:30LIFESTYLE

«Eγώ σε ευχαριστώ Σία μου, τιμή μου» - Η υπόκλιση του Βασίλη Χιώτη στη Κοσιώνη

20:28ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Νέο συγκλονιστικό ντοκουμέντο: Φωτογραφία κι άλλου αιχμάλωτου από το 1974

20:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Στον Κορυδαλλό ο 54χρονος - Σε κελί προστασίας υπό τον φόβο αντιδράσεων

20:15ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Το Game 4 των playoffs της Euroleague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα ψυχρή εισβολή από τα Βαλκάνια - Από τους 34 ξανά σε... φθινόπωρο

20:15ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Το Game 4 των playoffs της Euroleague

21:00LIFESTYLE

Το συγκινητικό αντίο της Σίας Κοσιώνη - «Η καρδιά μου χτυπά δυνατά, στάθηκα απέναντι σας με σεβασμό» - Χειροκροτήματα πίσω από τις κάμερες

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Ψαράδες που εντόπισαν το θαλάσσιο drone στη Λευκάδα: «Το προλάβαμε πριν πέσει πάνω στα ιστιοφόρα»

20:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ποιες περιοχές της χώρας θα «βασανιστούν» από την αφρικανική σκόνη το επόμενο τριήμερο

20:30LIFESTYLE

«Eγώ σε ευχαριστώ Σία μου, τιμή μου» - Η υπόκλιση του Βασίλη Χιώτη στη Κοσιώνη

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Άγρια επίθεση σε γυναίκα από τον πρώην σύντροφό της μέσα σε καφετέρια - Την άρπαξε από τα μαλλιά

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

20:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Στον Κορυδαλλό ο 54χρονος - Σε κελί προστασίας υπό τον φόβο αντιδράσεων

17:59ΚΟΣΜΟΣ

Αρχεία Πενταγώνου για ΑΤΙΑ: Οι αναφορές για θεάσεις και στην Ελλάδα – Δείτε τα βίντεο

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Χαλκιδική: Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες μετά από εκτροπή οχήματος

16:53ΜΠΑΣΚΕΤ

Διάψευση Δημήτρη Γιαννακόπουλου στις φήμες εξαγοράς της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR

20:28ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Νέο συγκλονιστικό ντοκουμέντο: Φωτογραφία κι άλλου αιχμάλωτου από το 1974

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Τριήμερη κατάπαυση πυρός Ρωσίας - Ουκρανίας ανακοίνωσε ο Τραμπ: «Ας ελπίσουμε ότι θα είναι η αρχή του τέλους του πολέμου»

21:37LIFESTYLE

Ανεβαίνουν τα σκαλιά της εκκλησίας Οικονομάκου - Τσερέλα: Πού θα γίνει ο γάμος τους

20:38ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος για τον καιρό του Μαΐου, την αφρικανική σκόνη και το χαλάζι του Αγίου Χριστοφόρου

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Magura: Η ουκρανική υπερ-μηχανή που χτυπά πλοία, ελικόπτερα και μαχητικά - Είναι το ίδιο πλωτό drone που βρέθηκε στην Λευκάδα;

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Πρώτο ύποπτο κρούσμα στην Ισπανία - Συνεπιβάτιδα στο αεροπλάνο με μολυσμένο επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Τελευταία ευκαιρία έως 15 Μαΐου για τη μέγιστη έκπτωση 4%

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Ασυνήθιστα μεγάλη πετρελαιοκηλίδα εντοπίστηκε κοντά στο νησί Kharg

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ