Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κάνει χειρονομία σε συνέντευξη Τύπου με τον Λευκορώσο υπουργό Εξωτερικών Μαξίμ Ριζένκοφ μετά από κοινή συνεδρίαση των συμβουλίων των υπουργείων Εξωτερικών της Ρωσίας και της Λευκορωσίας στο μέγαρο της Ζιναΐντα Μορόζοβα στη Μόσχα, Ρωσία, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025.

Η Ρωσία θα αντιδράσει χωρίς δισταγμό εάν οι «ναζί» επιχειρήσουν να υλοποιήσουν τις απειλές τους και να διακόψουν τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης, ανέφερε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια κατάθεσης στεφάνων σε μνημείο του Υπουργείου Εξωτερικών για την νίκη των Σοβιετικών επί των ναζί είπε ότι: «θέλω να το πω αυτό με απόλυτη ειλικρίνεια και πλήρη ευθύνη: αν οι ναζί, που ανακάμπτουν στη Δύση μέσω της Ουκρανίας, συνεχίσουν αυτό που κάνουν τώρα, δεν θα υπάρξει έλεος για αυτούς».

Εκτοξευτής διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων τύπου «Topol M» περνά κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Νίκης. 9 Μαΐου 2019. AP

Και συνέχισε: «Με κάθε μέρα που περνά, εκείνοι που έχουν μετατρέψει τον Ζελένσκι σε άμεσο όργανο, στην αιχμή του δόρατος της επιθετικότητας που σχεδιάζει η Δύση εναντίον της χώρας μας: μια επιθετικότητα που, στην ουσία, έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οπλίζουν αυτό το ναζιστικό καθεστώς στο Κίεβο και το εφοδιάζουν με τα πιο θανατηφόρα όπλα, λέγοντας: “Ας χτυπήσουμε τη Ρωσία όσο πιο σκληρά μπορούμε”».

«Δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (σ.σ. της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία) είναι η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, η οποία έπεσε στα χέρια ναζιστικού καθεστώτος μετά το πραξικόπημα του 2014 που ενορχήστρωσε η Δύση. Ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα τονίσει ότι, μεταξύ άλλων στόχων, πρέπει να εξαλείψουμε οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλειά μας που προέρχεται από το ουκρανικό έδαφος», τόνισε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.

