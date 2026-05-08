Αντίδραση Λαβρόφ για απειλές κατά των εορτασμών της Ημέρας της Νίκης: Θα απαντήσουμε χωρίς δισταγμό
Τι είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας για τους εορτασμούς για την Ημέρα της Νίκης, που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο
- Ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία θα απαντήσει χωρίς δισταγμό σε οποιαδήποτε προσπάθεια διακοπής των εορτασμών της Ημέρας της Νίκης από τους «ναζί».
- Ο Λαβρόφ κατηγόρησε τη Δύση ότι στηρίζει το «ναζιστικό καθεστώς» στην Ουκρανία μέσω της κυβέρνησης Ζελένσκι και την εφοδιάζει με όπλα για επιθετικότητα κατά της Ρωσίας.
- Η ρωσική ειδική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία έχει ως στόχο την αποναζιστικοποίηση της χώρας, μετά το πραξικόπημα του 2014 που, σύμφωνα με τη Ρωσία, ενορχηστρώθηκε από τη Δύση.
- Ο Λαβρόφ τόνισε ότι η Ρωσία πρέπει να εξαλείψει οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλειά της που προέρχεται από το ουκρανικό έδαφος.
Η Ρωσία θα αντιδράσει χωρίς δισταγμό εάν οι «ναζί» επιχειρήσουν να υλοποιήσουν τις απειλές τους και να διακόψουν τους εορτασμούς της Ημέρας της Νίκης, ανέφερε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατά τη διάρκεια κατάθεσης στεφάνων σε μνημείο του Υπουργείου Εξωτερικών για την νίκη των Σοβιετικών επί των ναζί είπε ότι: «θέλω να το πω αυτό με απόλυτη ειλικρίνεια και πλήρη ευθύνη: αν οι ναζί, που ανακάμπτουν στη Δύση μέσω της Ουκρανίας, συνεχίσουν αυτό που κάνουν τώρα, δεν θα υπάρξει έλεος για αυτούς».
Και συνέχισε: «Με κάθε μέρα που περνά, εκείνοι που έχουν μετατρέψει τον Ζελένσκι σε άμεσο όργανο, στην αιχμή του δόρατος της επιθετικότητας που σχεδιάζει η Δύση εναντίον της χώρας μας: μια επιθετικότητα που, στην ουσία, έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς οπλίζουν αυτό το ναζιστικό καθεστώς στο Κίεβο και το εφοδιάζουν με τα πιο θανατηφόρα όπλα, λέγοντας: “Ας χτυπήσουμε τη Ρωσία όσο πιο σκληρά μπορούμε”».
«Δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους στόχους της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης (σ.σ. της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία) είναι η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, η οποία έπεσε στα χέρια ναζιστικού καθεστώτος μετά το πραξικόπημα του 2014 που ενορχήστρωσε η Δύση. Ο πρόεδρος έχει επανειλημμένα τονίσει ότι, μεταξύ άλλων στόχων, πρέπει να εξαλείψουμε οποιαδήποτε απειλή για την ασφάλειά μας που προέρχεται από το ουκρανικό έδαφος», τόνισε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.