Πρώτες βοήθειες για καρδιακή προσβολή: Τι πρέπει να κάνετε και τι όχι

Πρώτες βοήθειες για έμφραγμα: Βήματα έκτακτης ανάγκης που μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και να μειώσουν τη βλάβη.

Newsbomb

Πρώτες βοήθειες για καρδιακή προσβολή: Τι πρέπει να κάνετε και τι όχι
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια καρδιακή προσβολή είναι μια ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ακόμα και όταν τα συμπτώματα φαίνονται ήπια ή αβέβαια.

Η ασφαλέστερη αντίδραση πρώτων βοηθειών είναι απλή: καλέστε αμέσως το 166, κρατήστε το άτομο ήρεμο και καθισμένο και να είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε ΚΑΡΠΑ εάν δεν ανταποκριθεί.

Πώς να αναγνωρίσετε μια πιθανή καρδιακή προσβολή

Μια καρδιακή προσβολή συμβαίνει όταν η ροή του αίματος σε ένα μέρος του καρδιακού μυός μειώνεται ή μπλοκάρεται. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ξαφνικά, αλλά μπορεί επίσης να αυξηθούν σταδιακά.

Τα προειδοποιητικά σημάδια μπορεί να περιλαμβάνουν:

  1. Πόνος, πίεση και σφίξιμο στο στήθος
  2. Πόνος που εξαπλώνεται στο χέρι, τον ώμο, την πλάτη, τον αυχένα, τη γνάθο ή την άνω κοιλιακή χώρα
  3. Δύσπνοια
  4. Κρύος ιδρώτας
  5. Ναυτία ή δυσφορία που μοιάζει με δυσπεψία
  6. Ζάλη
  7. Ασυνήθιστη κόπωση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν έχουν όλοι έντονο πόνο στο στήθος. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι λιγότερο εμφανή σε γυναίκες, ηλικιωμένους και άτομα με διαβήτη, επομένως η ανεξήγητη δύσπνοια, η ναυτία, η εφίδρωση ή η δυσφορία στο άνω μέρος του σώματος πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Τι να κάνετε πρώτα

Καλέστε αμέσως το 166!

Μην περιμένετε να δείτε αν τα συμπτώματα υποχωρούν και μην οδηγήσετε μόνοι σας το άτομο στο νοσοκομείο, εκτός εάν δεν υπάρχει πραγματικά διαθέσιμη μεταφορά έκτακτης ανάγκης. Η γρήγορη θεραπεία μπορεί να περιορίσει τη βλάβη στον καρδιακό μυ.

Ενώ περιμένετε τους διασώστες του 166:

  • Βοηθήστε το άτομο να καθίσει και να ξεκουραστεί
  • Διατηρήστε το όσο το δυνατόν πιο ήρεμο και ακίνητο
  • Χαλαρώστε τυχόν στενά ρούχα
  • Ρωτήστε αν του έχουν συνταγογραφήσει φάρμακα για την καρδιά
  • Ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος του 166 που είναι καθ' οδόν

Η καθιστή θέση μπορεί να μειώσει την πίεση στην καρδιά και τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση κατάρρευσης.

ΚΑΡΠΑ

Πρέπει να χορηγήσετε ασπιρίνη;

Η ασπιρίνη μπορεί να βοηθήσει κατά τη διάρκεια καρδιακής προσβολής, επειδή μειώνει την πήξη του αίματος, αλλά δεν είναι κατάλληλη για όλους.

Δώστε ασπιρίνη μόνο εάν το συμβουλεύσει το πλήρωμα του 166 που είναι καθ' οδόν ή ένας γιατρός και αποφύγετε την εάν το άτομο έχει αλλεργία στην ασπιρίνη, ενεργή αιμορραγία, ιστορικό σοβαρών αιμορραγικών προβλημάτων ή του έχει ειπωθεί να μην την πάρει.

Εάν συνιστάται ασπιρίνη, μασήστε την ή διαλύστε την σε νερό αντί να την καταπιείτε ολόκληρη, ώστε να μπορεί να δράσει πιο γρήγορα. Μην καθυστερείτε να καλέσετε το 166 για να βρείτε ασπιρίνη.

Τι πρέπει να ΜΗΝ κάνετε

Ορισμένα λάθη μπορούν να σπαταλήσουν κρίσιμο χρόνο ή να αυξήσουν τον κίνδυνο.

ΜΗΝ:

  • Περιμένετε περισσότερο από λίγα λεπτά για να καλέσετε το 166
  • Αφήσετε το άτομο να οδηγήσει μόνο του
  • Του δώστε καρδιακά φάρμακα κάποιου άλλου
  • Του δώσετε φαγητό, αλκοόλ ή περιττά ποτά
  • Υποθέσετε ότι η δυσπεψία του είναι ακίνδυνη, εάν τα συμπτώματα ταιριάζουν με καρδιακή προσβολή
  • Το αφήσετε μόνο του
  • Δοκιμάστε «κόλπα» από το διαδίκτυο, όπως ο επαναλαμβανόμενος βήχας, για να σταματήσετε μια καρδιακή προσβολή

Στόχος σας δεν είναι η θεραπεία στο σπίτι, αλλά να διατηρηθεί το άτομο σταθερό μέχρι να φτάσει η επείγουσα περίθαλψη.

Τι γίνεται αν το άτομο καταρρεύσει;

Μια καρδιακή προσβολή μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή, όταν το άτομο χάσει την ανταπόκριση και δεν αναπνέει κανονικά. Εάν συμβεί αυτό, ξεκινήστε αμέσως ΚΑΡΠΑ.

Εάν δεν είστε εκπαιδευμένοι, χρησιμοποιήστε ΚΑΡΠΑ μόνο με τα χέρια: πιέστε δυνατά και γρήγορα στο κέντρο του θώρακα με περίπου 100-120 συμπιέσεις ανά λεπτό. Εάν υπάρχει κοντά ένας αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής, ενεργοποιήστε τον και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες.

καρδια εμφραγμα

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί μια καρδιακή προσβολή να μοιάζει με καούρα;

Ναι. Ορισμένες καρδιακές προσβολές προκαλούν κάψιμο, πίεση, ναυτία ή δυσφορία στην άνω κοιλιακή χώρα, που μπορεί να μοιάζει με δυσπεψία. Νέα, σοβαρά ή ασυνήθιστα συμπτώματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επείγοντα.

Πρέπει το άτομο να ξαπλώσει;

Συνήθως, το να κάθεται σε όρθια ή ημι-ανακλινόμενη θέση είναι πιο άνετο και μειώνει την καταπόνηση. Εάν αισθάνεται λιποθυμία, βοηθήστε το να παραμείνει ασφαλές και ακολουθήστε τις οδηγίες του διασώστη από το πλήρωμα του 166.

Τι γίνεται αν τα συμπτώματα βελτιωθούν πριν φτάσει το ασθενοφόρο;

Μην εφησυχάζετε και ζητήστε ιατρική αξιολόγηση. Τα συμπτώματα καρδιακής προσβολής μπορεί να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται και η προσωρινή βελτίωση δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει περάσει.

Μπορούν οι νεότεροι ενήλικες να υποστούν καρδιακές προσβολές;

Ναι. Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος με την ηλικία, αλλά οι καρδιακές προσβολές μπορεί να εμφανιστούν σε νεότερους ενήλικες, ειδικά με κάπνισμα, υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη, υψηλή χοληστερόλη, χρήση ναρκωτικών ή οικογενειακό ιστορικό.

Συμπέρασμα

Οι πρώτες βοήθειες για μια καρδιακή προσβολή αφορούν την ταχεία δράση, όχι υπερβολές. Καλέστε το 166, κρατήστε το άτομο καθισμένο και ήρεμο, βοηθήστε το να πάρει μόνο τα φάρμακά του που του έχουν συνταγογραφηθεί, εάν είναι απαραίτητο, και χορηγήστε ασπιρίνη μόνο όταν σας το συστήσουν.

Εάν το άτομο δεν αντιδρά και δεν αναπνέει κανονικά, ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποιήστε αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, εάν είναι διαθέσιμος. Το πιο επικίνδυνο λάθος είναι η αναμονή.

Πηγές:
maxhealthcare.in
mayoclinic.org
redcross.org.uk

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:11ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης για τραγωδία στην Ηλιούπολη: «Να ασχοληθούμε σοβαρά με τα πρόσωπα»

14:00ΥΓΕΙΑ

Πρώτες βοήθειες για καρδιακή προσβολή: Τι πρέπει να κάνετε και τι όχι

13:48ANNOUNCEMENTS

Μια πρωτοβουλία που αποδεικνύει ότι η ελπίδα χτίζεται με πράξεις

13:47ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τα βάζουν με τα «κακά παιδιά» των Ιρανών που κατασκευάζουν drones – Τους επικήρυξαν με 15 εκατ. δολάρια

13:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουνίου 2026: Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές – Ημερομηνίες

13:40ANNOUNCEMENTS

Διεθνής διάκριση της SOCIALDOO στα PR Week Global Awards στο Λονδίνο

13:38ΕΛΛΑΔΑ

Έσβησαν τα φουγάρα του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη - Αγωνία για εργαζόμενους, τηλεθέρμανση

13:31LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Άρης Πορτοσάλτε στην Βιέννη με σκουφάκι Akylas - Βίντεο

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δυο κύματα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

13:17LIFESTYLE

Eurovision 2026: «Θέλω να με πνίξεις» - Αντιδράσεις με την συμμετοχή της Ρουμανίας περί «BDSM» αισθητικής

13:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης: «Πιέζουν δικαστές για να ακυρώσουν απόφαση ασύλου»

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάζια σημαία 2026: Αυτές είναι οι παραλίες της Αττικής που βραβεύτηκαν φέτος

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Φράνσις Φουκουγιάμα: Η κατάρρευση των ΗΠΑ είναι η πραγματική παγίδα του Κινέζου προέδρου

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Κορίτσι 7 ετών πέρασε από 4 ανάδοχες οικογένειες μέχρι να την υιοθετήσει η ίδια της η δασκάλα

12:49ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για χιλιάδες οδηγούς - Το χαρτί που πρέπει να έχετε πάντα στο αυτοκίνητο

12:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

AAΔΕ: Αυξήθηκαν 3,99% οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο τον Μάρτιο

12:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Κατέθεσε για Καραμανλή - Έτοιμη για την ίδρυση του νέου κόμματος

12:25ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Χάθηκαν, παγιδεύτηκαν ή δηλητηριάστηκαν - Οι 3 θεωρίες για τους 5 νεκρούς Ιταλούς δύτες

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: Νέος συναγερμός στο Κονγκό – Ξέσπασε επιδημία με 65 νεκρούς

12:13ΚΟΣΜΟΣ

Τίμι: Φόβοι ότι η φάλαινα της οποίας η επιχείρηση σωτηρίας κόστισε £1,3 εκατ. εκβράστηκε νεκρή στη Δανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο!

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δυο κύματα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη του φωτογραφία από το νοσοκομείο - Με χαμόγελο στα χείλη ο 22χρονος

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαλδίβες: Τα πρόσωπα της τραγωδίας - Αυτοί είναι οι 5 Ιταλοί που πνίγηκαν κάνοντας snorkelling

09:02LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:49ΚΟΣΜΟΣ

Κορίτσι 7 ετών πέρασε από 4 ανάδοχες οικογένειες μέχρι να την υιοθετήσει η ίδια της η δασκάλα

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Φράνσις Φουκουγιάμα: Η κατάρρευση των ΗΠΑ είναι η πραγματική παγίδα του Κινέζου προέδρου

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

21:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 10.900.000 ευρώ

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάζια σημαία 2026: Αυτές είναι οι παραλίες της Αττικής που βραβεύτηκαν φέτος

12:49ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για χιλιάδες οδηγούς - Το χαρτί που πρέπει να έχετε πάντα στο αυτοκίνητο

07:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αγωνία για το El Niño - Φόβοι για μεγάλη έξαρσή του μέσα στον Ιούλιου

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός στη Χαλκίδα: Μαθητές σχολείου από την Αθήνα πολιορκούν ξενοδοχείο μετά από επίθεση ηλικιωμένης

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Ανοιχτό μικρόφωνο έπιασε διάλογο Τραμπ - Σι: Η συζήτηση για τα δέντρα και τον Πούτιν

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βρέθηκε το πτώμα του 54χρονου - Τον σκότωσαν και τον πέταξαν στον Λουδία ποταμό

11:47ΕΘΝΙΚΑ

Τουρκική πρόκληση στα Ίμια: Απείλησαν Καλύμνιους ψαράδες με πυροβόλο - Βίντεο ντοκουμέντο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ