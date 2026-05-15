Πρώτες βοήθειες για καρδιακή προσβολή: Τι πρέπει να κάνετε και τι όχι

Μια καρδιακή προσβολή είναι μια ιατρική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ακόμα και όταν τα συμπτώματα φαίνονται ήπια ή αβέβαια.

Η ασφαλέστερη αντίδραση πρώτων βοηθειών είναι απλή: καλέστε αμέσως το 166, κρατήστε το άτομο ήρεμο και καθισμένο και να είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε ΚΑΡΠΑ εάν δεν ανταποκριθεί.

Πώς να αναγνωρίσετε μια πιθανή καρδιακή προσβολή

Μια καρδιακή προσβολή συμβαίνει όταν η ροή του αίματος σε ένα μέρος του καρδιακού μυός μειώνεται ή μπλοκάρεται. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι ξαφνικά, αλλά μπορεί επίσης να αυξηθούν σταδιακά.

Τα προειδοποιητικά σημάδια μπορεί να περιλαμβάνουν:

Πόνος, πίεση και σφίξιμο στο στήθος Πόνος που εξαπλώνεται στο χέρι, τον ώμο, την πλάτη, τον αυχένα, τη γνάθο ή την άνω κοιλιακή χώρα Δύσπνοια Κρύος ιδρώτας Ναυτία ή δυσφορία που μοιάζει με δυσπεψία Ζάλη Ασυνήθιστη κόπωση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν έχουν όλοι έντονο πόνο στο στήθος. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι λιγότερο εμφανή σε γυναίκες, ηλικιωμένους και άτομα με διαβήτη, επομένως η ανεξήγητη δύσπνοια, η ναυτία, η εφίδρωση ή η δυσφορία στο άνω μέρος του σώματος πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Τι να κάνετε πρώτα

Καλέστε αμέσως το 166!

Μην περιμένετε να δείτε αν τα συμπτώματα υποχωρούν και μην οδηγήσετε μόνοι σας το άτομο στο νοσοκομείο, εκτός εάν δεν υπάρχει πραγματικά διαθέσιμη μεταφορά έκτακτης ανάγκης. Η γρήγορη θεραπεία μπορεί να περιορίσει τη βλάβη στον καρδιακό μυ.

Ενώ περιμένετε τους διασώστες του 166:

Βοηθήστε το άτομο να καθίσει και να ξεκουραστεί

Διατηρήστε το όσο το δυνατόν πιο ήρεμο και ακίνητο

Χαλαρώστε τυχόν στενά ρούχα

Ρωτήστε αν του έχουν συνταγογραφήσει φάρμακα για την καρδιά

Ακολουθήστε τις οδηγίες του πληρώματος του 166 που είναι καθ' οδόν

Η καθιστή θέση μπορεί να μειώσει την πίεση στην καρδιά και τον κίνδυνο τραυματισμού σε περίπτωση κατάρρευσης.

Πρέπει να χορηγήσετε ασπιρίνη;

Η ασπιρίνη μπορεί να βοηθήσει κατά τη διάρκεια καρδιακής προσβολής, επειδή μειώνει την πήξη του αίματος, αλλά δεν είναι κατάλληλη για όλους.

Δώστε ασπιρίνη μόνο εάν το συμβουλεύσει το πλήρωμα του 166 που είναι καθ' οδόν ή ένας γιατρός και αποφύγετε την εάν το άτομο έχει αλλεργία στην ασπιρίνη, ενεργή αιμορραγία, ιστορικό σοβαρών αιμορραγικών προβλημάτων ή του έχει ειπωθεί να μην την πάρει.

Εάν συνιστάται ασπιρίνη, μασήστε την ή διαλύστε την σε νερό αντί να την καταπιείτε ολόκληρη, ώστε να μπορεί να δράσει πιο γρήγορα. Μην καθυστερείτε να καλέσετε το 166 για να βρείτε ασπιρίνη.

Τι πρέπει να ΜΗΝ κάνετε

Ορισμένα λάθη μπορούν να σπαταλήσουν κρίσιμο χρόνο ή να αυξήσουν τον κίνδυνο.

ΜΗΝ:

Περιμένετε περισσότερο από λίγα λεπτά για να καλέσετε το 166

Αφήσετε το άτομο να οδηγήσει μόνο του

Του δώστε καρδιακά φάρμακα κάποιου άλλου

Του δώσετε φαγητό, αλκοόλ ή περιττά ποτά

Υποθέσετε ότι η δυσπεψία του είναι ακίνδυνη, εάν τα συμπτώματα ταιριάζουν με καρδιακή προσβολή

Το αφήσετε μόνο του

Δοκιμάστε «κόλπα» από το διαδίκτυο, όπως ο επαναλαμβανόμενος βήχας, για να σταματήσετε μια καρδιακή προσβολή

Στόχος σας δεν είναι η θεραπεία στο σπίτι, αλλά να διατηρηθεί το άτομο σταθερό μέχρι να φτάσει η επείγουσα περίθαλψη.

Τι γίνεται αν το άτομο καταρρεύσει;

Μια καρδιακή προσβολή μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακή ανακοπή, όταν το άτομο χάσει την ανταπόκριση και δεν αναπνέει κανονικά. Εάν συμβεί αυτό, ξεκινήστε αμέσως ΚΑΡΠΑ.

Εάν δεν είστε εκπαιδευμένοι, χρησιμοποιήστε ΚΑΡΠΑ μόνο με τα χέρια: πιέστε δυνατά και γρήγορα στο κέντρο του θώρακα με περίπου 100-120 συμπιέσεις ανά λεπτό. Εάν υπάρχει κοντά ένας αυτόματος εξωτερικός απινιδωτής, ενεργοποιήστε τον και ακολουθήστε τις φωνητικές οδηγίες.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί μια καρδιακή προσβολή να μοιάζει με καούρα;

Ναι. Ορισμένες καρδιακές προσβολές προκαλούν κάψιμο, πίεση, ναυτία ή δυσφορία στην άνω κοιλιακή χώρα, που μπορεί να μοιάζει με δυσπεψία. Νέα, σοβαρά ή ασυνήθιστα συμπτώματα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επείγοντα.

Πρέπει το άτομο να ξαπλώσει;

Συνήθως, το να κάθεται σε όρθια ή ημι-ανακλινόμενη θέση είναι πιο άνετο και μειώνει την καταπόνηση. Εάν αισθάνεται λιποθυμία, βοηθήστε το να παραμείνει ασφαλές και ακολουθήστε τις οδηγίες του διασώστη από το πλήρωμα του 166.

Τι γίνεται αν τα συμπτώματα βελτιωθούν πριν φτάσει το ασθενοφόρο;

Μην εφησυχάζετε και ζητήστε ιατρική αξιολόγηση. Τα συμπτώματα καρδιακής προσβολής μπορεί να εμφανίζονται και να εξαφανίζονται και η προσωρινή βελτίωση δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει περάσει.

Μπορούν οι νεότεροι ενήλικες να υποστούν καρδιακές προσβολές;

Ναι. Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος με την ηλικία, αλλά οι καρδιακές προσβολές μπορεί να εμφανιστούν σε νεότερους ενήλικες, ειδικά με κάπνισμα, υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη, υψηλή χοληστερόλη, χρήση ναρκωτικών ή οικογενειακό ιστορικό.

Συμπέρασμα

Οι πρώτες βοήθειες για μια καρδιακή προσβολή αφορούν την ταχεία δράση, όχι υπερβολές. Καλέστε το 166, κρατήστε το άτομο καθισμένο και ήρεμο, βοηθήστε το να πάρει μόνο τα φάρμακά του που του έχουν συνταγογραφηθεί, εάν είναι απαραίτητο, και χορηγήστε ασπιρίνη μόνο όταν σας το συστήσουν.

Εάν το άτομο δεν αντιδρά και δεν αναπνέει κανονικά, ξεκινήστε ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποιήστε αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, εάν είναι διαθέσιμος. Το πιο επικίνδυνο λάθος είναι η αναμονή.

Πηγές:

maxhealthcare.in

mayoclinic.org

redcross.org.uk