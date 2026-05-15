Θεσσαλονίκη: Δεμένη με αλυσίδες και σύρμα η σορός του 54χρονου που βρέθηκε στον Λουδία

Snapshot powered by AI

Το πρωί της Παρασκευής ανασύρθηκε η σορός που εντοπίστηκε στον ποταμό Λουδία, έξω από τη Θεσσαλονίκη, ενώ στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με τον Alpha η σορός ήταν δεμένη με σύρμα και αλυσίδα. Σύμφωνα με το emakedonia, η σορός ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε με πυροβολισμό στο κεφάλι, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στα Κύμινα.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα- ένας 43χρονος που έχει ήδη προφυλακιστεί κι ένας 44χρονος, η απολογία του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την κατάθεση των δραστών, όλα έγιναν το περασμένο Σάββατο (09.05.2026), όταν ξέσπασε ανάμεσά τους, καυγάς. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν πως το θύμα τους έκλεψε περιστέρια με αποτέλεσμα ο ένας από αυτούς να αρπάξει το όπλο και να πυροβολήσει τον 54χρονο.

Αφού του κρέμασαν τούβλα και τον έκρυψαν αρχικά στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου, στη συνέχεια πέταξαν τη σορό στον Λουδία.