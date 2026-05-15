Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή και ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη δολοφονία στα Κύμινα

Ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον 54χρονο, παρά μόνο να τον εκφοβίσει

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή και ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη δολοφονία στα Κύμινα
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο 44χρονος κατηγορούμενος προφυλακίστηκε για τη δολοφονία 54χρονου στα Κύμινα Θεσσαλονίκης, ισχυριζόμενος ότι ήθελε μόνο να τον εκφοβίσει.
  • Η δολοφονία σχετίζεται με κατηγορίες περί κλοπής περιστεριών που απέδωσαν οι δράστες στο θύμα.
  • Ο 44χρονος υποστήριξε ότι πυροβόλησε πιστεύοντας ότι το όπλο ήταν άδειο, ενώ είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών.
  • Ο 43χρονος συγκατηγορούμενος προφυλακίστηκε για άμεση συνέργεια και δήλωσε ότι προσπάθησε να αποτρέψει το έγκλημα χωρίς επιτυχία.
  • Η σορός που βρέθηκε δεμένη με αλυσίδα και σύρμα στον ποταμό Λουδία εξετάζεται αν ανήκει στο θύμα.
Snapshot powered by AI

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε και ο 44χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία τού 54χρονου, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στα Κύμινα Θεσσαλονίκης.

Είχε προηγηθεί, ένα 24ωρο νωρίτερα, η προσωρινή κράτηση του 43χρονου συγκατηγορουμένου του, που διώκεται για άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Αφορμή για το αιματηρό επεισόδιο ήταν φερόμενη κλοπή περιστεριών, για την οποία οι δράστες ενοχοποίησαν το 54χρονο θύμα, τη σορό του οποίου πέταξαν εν συνεχεία στον ποταμό Λουδία.

Απολογούμενος ενώπιον του 7ου τακτικού ανακριτή Θεσσαλονίκης που χειρίζεται την υπόθεση, ο 44χρονος ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον 54χρονο, παρά μόνο να τον εκφοβίσει, προκειμένου να ομολογήσει την κλοπή των περιστεριών τις προηγούμενες μέρες από την οικία του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να απολογήθηκε, όταν ο 54χρονος αρνήθηκε τα περί κλοπής, «θόλωσε». «Τράβηξα από τη ζώνη του συγκατηγορουμένου μου το πιστόλι, το έβαλα για εκφοβισμό στο κεφάλι του και τράβηξα τη σκανδάλη. "Πάγωσα" διότι πίστευα ότι το πιστόλι ήταν άδειο», είπε ο ίδιος -σύμφωνα με πληροφορίες- υποστηρίζοντας ότι είχαν κάνει νωρίτερα από κοινού χρήση ναρκωτικών.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή κρίθηκε προφυλακιστέος, όπως και ο 43χρονος που είχε απολογηθεί χθες και -μεταξύ άλλων- φαίνεται να υποστήριξε τα εξής: «Δεν μπορούσα σε καμία περίπτωση να φανταστώ ότι για τα περιστέρια θα έφτανε ο συγκατηγορούμενος μου στο σημείο να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή. Προσπάθησα να τον αποτρέψω παίρνοντάς του το πιστόλι, αλλά κατάφερε να μου το αρπάξει και να πυροβολήσει. Πάγωσα αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, αναγκάστηκα να τον ακολουθήσω κι έτσι πήγαμε και πετάξαμε το πτώμα στον ποταμό Λουδία».

Στο μεταξύ, νωρίτερα, πολίτες εντόπισαν στον ποταμό Λουδία σορό, η οποία ανασύρθηκε από τις Αρχές και εξετάζεται εάν ανήκει στον 54χρονο. Η σορός που εντοπίστηκε φαίνεται πως ήταν δεμένη με αλυσίδα και σύρμα. Μεταφέρθηκε στην ιατροδικαστική Υπηρεσία για να ακολουθήσει η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Βγήκαν τα αποτελέσματα - Πού θα δείτε αν είστε δικαιούχος

17:13LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Κινδυνεύουν Χλόη και Νικόλαος – Ο Μαρκόπουλος μαθαίνει για τη σχέση τους

17:08ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Ποιους αφορά η προκήρυξη και μέχρι πότε πρέπει να καταθέσετε τα δικαιολογητικά

17:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: 13χρονοι έκαναν χρήση κοκαΐνης μπροστά σε μητέρες και παιδιά

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα της οικογένειας που ζούσε μέσα σε ακαθαρσίες - Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο

17:04ANNOUNCEMENTS

Τελευταία σου ευκαιρία να δεις τον Moby: Μάθε άμεσα τις νέες επιλογές

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τουρκία προωθεί νομοσχέδιο για ΑΟΖ στα 200 ναυτικά μίλια

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 15χρονος νεκρός από πυροβολισμό σε συμπλοκή συμμοριών στην πόλη Νάντη - Δύο ακόμη ανήλικοι τραυματίστηκαν

16:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Στη φυλακή τα έξι από τα οκτώ μέλη της εγκληματικής ομάδας

16:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: «Πίστευα ότι το πιστόλι ήταν άδειο» - Στη φυλακή και ο δεύτερος κατηγορούμενος για τη δολοφονία στα Κύμινα

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Έφτιαξε χειροποίητα ζυμαρικά και έλαβε τα εύσημα του σεφ – Βίντεο

16:33ΕΥ ΖΗΝ

Το κόλπο με το κρύο νερό στην αρχή για καλύτερο καφέ φραπέ

16:26ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Σύσκεψη για τα μέτρα βιοασφάλειας απέναντι στον αφθώδη πυρετό

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Εξετράπη τροχόσπιτο στην Ιόνια οδό - Τέσσερις τραυματίες

15:57LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Μαντώ για τον θάνατο των γονιών της: «Ξεριζώθηκα, έχασα τον εαυτό μου»

15:56ΚΑΙΡΟΣ

Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη το Σαββατοκύριακο: Συναγερμός για την Κρήτη, που αναμένεται αποπνικτική ατμόσφαιρα

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Το ισπανικό επώνυμο που ήταν σύμβολο ντροπής και σήμερα φέρουν χιλιάδες με περηφάνια

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Αυγερινό: Ρώτα ποιοι κατέθεσαν αθωωτική κατηγορία για τον Καραμανλή – Νομίζω η Μαρία, ξέρει

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κούβα ο διευθυντής της CIA με μήνυμα από τον Τραμπ

15:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εισήγηση για άρση ασυλίας της Κωνταντοπούλου μετά από θυελλώδη συζήτηση στην Επιτροπή Δεοντολογίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική ειρωνεία της τύχης: Γυναίκα γλίτωσε από την μοιραία κατάδυση που στοίχισε τη ζωή σε 5 δύτες στις Μαλδίβες

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

15:05ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Παρέμβαση Αρείου Πάγου για το σημείωμα και τα βίντεο

12:49ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για χιλιάδες οδηγούς - Το χαρτί που πρέπει να έχετε πάντα στο αυτοκίνητο

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Πλακιάς σε Αυγερινό: Ρώτα ποιοι κατέθεσαν αθωωτική κατηγορία για τον Καραμανλή – Νομίζω η Μαρία, ξέρει

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο!

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δυο κύματα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

15:56ΚΑΙΡΟΣ

Επιστρέφει η αφρικανική σκόνη το Σαββατοκύριακο: Συναγερμός για την Κρήτη, που αναμένεται αποπνικτική ατμόσφαιρα

09:02LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι δείχνουν τα προγνωστικά μετά την ολοκλήρωση των δύο ημιτελικών

16:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Στη φυλακή τα έξι από τα οκτώ μέλη της εγκληματικής ομάδας

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δεμένη με αλυσίδες και σύρμα η σορός του 54χρονου που βρέθηκε στον Λουδία

15:57LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Μαντώ για τον θάνατο των γονιών της: «Ξεριζώθηκα, έχασα τον εαυτό μου»

15:46ΚΟΣΜΟΣ

Το ισπανικό επώνυμο που ήταν σύμβολο ντροπής και σήμερα φέρουν χιλιάδες με περηφάνια

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Η πρώτη του φωτογραφία από το νοσοκομείο - Με χαμόγελο στα χείλη ο 22χρονος

22:04ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Πυρ και μανία ο Λαβρόφ με δημοσιογράφο: «Αν δεν παραδώσεις το τηλέφωνό σου η ασφάλεια θα βγάλει όπλο»

21:57ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν τα 10.900.000 ευρώ

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο ηθοποιός Πάνος Πανόπουλος

12:57ΚΟΣΜΟΣ

Φράνσις Φουκουγιάμα: Η κατάρρευση των ΗΠΑ είναι η πραγματική παγίδα του Κινέζου προέδρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ