Eurovision 2026: Αντιδράσεις με την συμμετοχή της Ρουμανίας περί «BDSM» αισθητικής

«Νιώθω ταυτόχρονα γοητευμένος και τρομαγμένος» - «Βροχή» τα σχόλια για την συμμετοχή της Ρουμανίας στην Eurovision

Ανθή Κουρεντζή

  • Η Ρουμανία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με την αισθητική BDSM στην εμφάνιση της Alexandra Căpitănescu στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision 2026.
  • Το τραγούδι περιλάμβανε προκλητικούς στίχους όπως «choke me» και η εμφάνιση είχε έντονα οπτικά εφέ και αισθησιακό χαρακτήρα.
  • Οι αντιδράσεις των τηλεθεατών ήταν διχασμένες, με ορισμένους να εκφράζουν απογοήτευση και άλλους ενθουσιασμό για την απόδοση της Ρουμανίας.
  • Η Alexandra Căpitănescu προκρίθηκε στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 μετά τον δεύτερο ημιτελικό.
Μια αμφιλεγόμενη σταρ του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision προκάλεσε σοκ στους τηλεθεατές με στίχους όπως «choke me» κατά τη διάρκεια μιας ιδιαίτερα προκλητικής εμφάνισης.

Στον δεύτερο ημιτελικό της Πέμπτης (14/5), η εκπρόσωπος της Ρουμανίας, Alexandra Căpitănescu, ανέβηκε στη σκηνή με μια εμφάνιση που, σύμφωνα με τους θεατές, δύσκολα θα ξεχαστεί σύντομα.

Το τραγούδι της περιλάμβανε στίχους όπως «All I need is your love, I want it to choke me, choke me, choke me. Born for you to control, I want you to choke me», ενώ στη συνέχεια τραγουδούσε «Love me, make my lungs explode» και «My body is begging».

Η Alexandra Căpitănescu εμφανίστηκε στη σκηνή φορώντας ένα μαύρο δερμάτινο φόρεμα με βολάν, το οποίο συνδύασε με διχτυωτό καλσόν και ψηλές δερμάτινες μπότες πάνω από το γόνατο.

Τα έντονα strobe lights δημιουργούσαν οπτικά εφέ που συνέδεαν το σώμα της με τους κιθαρίστες επί σκηνής, ενώ στο βάθος στεκόταν μια μυστηριώδης φιγούρα με λευκή κουκούλα, κρύβοντας την ταυτότητά της.

Σε ένα σημείο της εμφάνισης, η Alexandra Căpitănescu σύρθηκε στα γόνατα πάνω στη σκηνή, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ιδιαίτερα αισθησιακό χαρακτήρα της εμφάνισής της.

Οι τηλεθεατές δεν άργησαν να σχολιάσουν όσα είδαν, κατακλύζοντας το X με αντιδράσεις.

«Νιώθω ταυτόχρονα γοητευμένος και τρομαγμένος βλέποντας τη Ρουμανία αυτή τη στιγμή!», έγραψε ένας χρήστης.

Ένας άλλος σχολίασε με χιούμορ: «Εγώ δεν θέλω κανέναν να με “πνίγει”. Περισσότερο θα ήθελα κάποιος να μου φέρει ένα ωραίο φλιτζάνι τσάι».

Ένας τρίτος χρήστης έγραψε: «Η Ρουμανία είναι απολύτως απαίσια!!!! Πώς ακριβώς θεωρείται μεταφορικό το να τραγουδά κάποια “θέλω να με πνίξεις”;»

Ωστόσο, δεν αντέδρασαν όλοι αρνητικά στην εμφάνιση της Alexandra Căpitănescu, καθώς πολλοί τηλεθεατές δήλωσαν ενθουσιασμένοι με το act της.

Ένας χρήστης στο Reddit έγραψε: «Ήταν το απόλυτο αστέρι της βραδιάς. Μετά από αυτό έγινε εύκολα η αγαπημένη μου για τη νίκη. Με άφησε άφωνο».

Άλλος σχολίασε: «Η Alexandra το απογείωσε απόψε! Νιώθω ότι έσπασαν οι πνεύμονές μου από το να φωνάζω “CH-CH-CH-CHOKE ME!” μπροστά στην τηλεόραση, αλλά άξιζε απόλυτα. Θα σαρώσει στον τελικό!»

https://www.instagram.com/p/DYVWxSKip3E/

Κάποιος ακόμη ανέφερε: «Έχω πάθει εμμονή με αυτό. Πιθανότατα θα πάρει όλες τις ψήφους μου».

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου ημιτελικού, η Ρουμανία και η Alexandra εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στον μεγάλο τελικό.

