Eurovision 2026: Τι θα συμβεί αν η Αυστραλία κερδίσει τον διαγωνισμό;

Η εκτόξευση της Ντέλτα Γκούντρεμ στα στοιχήματα προκαλεί το μεγάλο ερώτημα

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

H Ντέλτα Γκούντρεμ 

  • Αν η Αυστραλία κερδίσει τη Eurovision, ογωνισμός θα φιλοξενηθεί πιθανότατα σε ευρωπαϊκή χώρα μέσω συνεργασίας με άλλο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της European Broadcasting Union.
  • Η Ντέλτα Γκούντρεμ εξασφάλισε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό με το τραγούδι «Eclipse» και έχει ανέβει στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων για τη νίκη.
  • Η Αυστραλία συμμετέχει στη Eurovision από το 2015 και δεν μπορεί να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό λόγω γεωγραφικής απόστασης και τηλεοπτικών δυσκολιών για την ευρωπαϊκή αγορά.
  • Υπάρχουν μυστικές παρασκηνιακές συμφωνίες μεταξύ της Αυστραλίας και πιθανών ευρωπαϊκών χωρών για τη φιλοξενία σε περίπτωση αυστραλιανής νίκης, χωρίς επίσημες ανακοινώσεις.
  • Η βαθμολογία της Eurovision αποτελείται από 50% ψήφους εθνικών κριτικών επιτροπών και 50% televoting του κοινού, με κάθε χώρα να δίνει δύο σετ βαθμών.
Σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα της φετινής Eurovision εξελίσσεται ξανά η Αυστραλία, με την εντυπωσιακή άνοδο της Ντέλτα Γκούντρεμ στα στοιχήματα να πυροδοτεί ένα πολύ ιδιαίτερο ερώτημα: Τι γίνεται αν η Αυστραλία κερδίσει τη Eurovision;

Η Ντέλτα Γκούντρεμ εξασφάλισε την πρόκρισή της στον μεγάλο τελικό μετά από μία θεαματική εμφάνιση με το τραγούδι «Eclipse», εντυπωσιάζοντας τόσο το ευρωπαϊκό κοινό όσο και τους eurofans στα social media.

Τι θα συμβεί αν κερδίσει η Αυστραλία;

Αν και η Αυστραλία συμμετέχει κανονικά στη Eurovision από το 2015, υπάρχει μία σημαντική ιδιαιτερότητα. Η χώρα δεν μπορεί να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό την επόμενη χρονιά λόγω γεωγραφικής απόστασης και τηλεοπτικών δυσκολιών για την ευρωπαϊκή αγορά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά όλα αυτά τα χρόνια, σε περίπτωση αυστραλιανής νίκης η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα σε ευρωπαϊκή χώρα μέσω συνεργασίας με άλλο ραδιοτηλεοπτικό φορέα της European Broadcasting Union.

Η εμφάνιση που άλλαξε τα δεδομένα

Η Ντέλτα Γκούντρεμ ξεχώρισε με την ιδιαίτερη σκηνική της παρουσία, με ανεμιστήρες και ένα χρυσό πιάνο πάνω στη σκηνή.

Με την εντυπωσιακή ανύψωση στον αέρα, η Γκούντρεμ κατάφερε να δημιουργήσει μία από τις πιο τηλεοπτικές στιγμές του φετινού διαγωνισμού. Η σκηνή έγινε αμέσως viral, με πολλούς θαυμαστές να ζητούν ήδη τη νίκη της Αυστραλίας στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αποδόσεις των στοιχημάτων, η χώρα έχει πλέον εκτοξευθεί στη δεύτερη θέση των προγνωστικών, πίσω μόνο από τη Φινλανδία, με την Ελλάδα να κατεβαίνει στην τρίτη.

Η εντυπωσιακή άνοδος στα στοιχήματα

Πριν από την εμφάνισή της στον ημιτελικό, οι πιθανότητες νίκης της Αυστραλίας υπολογίζονταν μόλις στο 5%.

Ωστόσο, μετά την dress rehearsal και τη live εμφάνιση που της χάρισε το εισιτήριο για τον τελικό, το ποσοστό εκτινάχθηκε στο 14%, με τους θαυμαστές να θεωρούν πως η ανοδική πορεία μπορεί να συνεχιστεί μέχρι και τη βραδιά του τελικού.

Την ίδια στιγμή, η Φινλανδία παραμένει το μεγάλο φαβορί με το «Liekinheitin» των Linda Lampenius και Pete Parkkonen, ωστόσο οι αποδόσεις της εμφανίζονται σταθερές, χωρίς περαιτέρω άνοδο.

Οι μυστικές συμφωνίες φιλοξενίας

Ο Graham Norton, γνωστός σχολιαστής της Eurovision στο BBC, αποκάλυψε πρόσφατα πως η Αυστραλία φέρεται να κάνει κάθε χρόνο συμφωνίες με άλλες χώρες σε περίπτωση νίκης.

Όπως ανέφερε, ο πρώην Αυστραλός σχολιαστής Joel Creasey του αποκάλυψε ότι υπάρχουν παρασκηνιακές συζητήσεις με πιθανές χώρες-οικοδεσπότες, χωρίς ωστόσο να γίνονται δημόσια γνωστές οι λεπτομέρειες.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το ποια χώρα θα μπορούσε να αναλάβει τη διοργάνωση αν τελικά η Ντέλτα Γκούντρεμ κατακτήσει την πρώτη θέση.

Η ιδιαίτερη σχέση της Αυστραλίας με τη Eurovision

Η Αυστραλία εμφανίστηκε πρώτη φορά στη Eurovision το 2015 ως επετειακή συμμετοχή, όμως η αποδοχή από το κοινό ήταν τόσο μεγάλη που η χώρα παρέμεινε κανονικά στον διαγωνισμό.

Η κορυφαία της στιγμή ήρθε το 2016, όταν η Dami Im κατέκτησε τη δεύτερη θέση με το «Sound of Silence», χάνοντας οριακά από την Ουκρανή Jamala. Από τότε, η χώρα έχει καταφέρει αρκετές φορές να ξεχωρίσει για τις υψηλού επιπέδου παραγωγές και τις ιδιαίτερα τηλεοπτικές εμφανίσεις της.

Πώς λειτουργεί η ψηφοφορία στη Eurovision

Σήμερα η βαθμολογία της Eurovision χωρίζεται σε δύο μέρη:

  • 50% από τις εθνικές κριτικές επιτροπές
  • 50% από το televoting του κοινού

Κάθε χώρα δίνει δύο διαφορετικά σετ βαθμών (12, 10, 8-1), ένα από τις επιτροπές και ένα από το κοινό.

