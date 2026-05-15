Σοφία Ζαχαράκη: Οι Πανελλήνιες ως σύστημα έχουν αγγίξει τα όριά τους

Εγώ έχω εκφραστεί υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών, είπε η υπουργός Παιδείας

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

«Είναι όλα έτοιμα για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2026. Η διαδικασία προετοιμασίας έχει ξεκινήσει ολόκληρους μήνες πριν. Ξέρετε ότι αφορά χιλιάδες ανθρώπους, παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικούς και τον μηχανισμό του Υπουργείου που διασφαλίζει κάθε χρονιά να καλύπτουμε τα ζητούμενα και να προβλέψουμε και το απρόσμενο το οποίο θα μπορούσε να εντείνει την αγωνία των παιδιών», δήλωσε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην εκπομπή NewsRoom της ΕΡΤ.

Αναφερόμενη συνολικότερα στον θεσμό των Πανελληνίων, αλλά και στον εθνικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για τον χαρακτήρα του νέου Λυκείου, η υπουργός υπογράμμισε ότι το σημερινό εξεταστικό σύστημα, παρότι παραμένει αξιόπιστο, δείχνει να έχει εξαντλήσει τα όριά του.

«Οι Πανελλαδικές είναι ένα αξιόπιστο σύστημα το οποίο όμως έχει αγγίξει τα όριά του. Είμαστε η πολιτική ηγεσία που άνοιξε – και όχι τώρα και λόγω επικαιρότητας – το κεφάλαιο με τον εθνικό Διάλογο για το νέο Λύκειο. Ο εθνικός διάλογος ξεκίνησε μήνες πριν και θα τελειώσει μήνες μετά. Με ενδιαφέρει η συζήτηση αυτή να έχει ευρύτερα χαρακτηριστικά και για το λόγο αυτό συγκροτήθηκε η επιτροπή υπό τον πρύτανη κ. Σφακιανάκη με τη συμμετοχή πολλών ομάδων εργασίας. Δεν εστιάζουμε στο τέλος της διαδρομής και ποια θα είναι η εναλλακτική – εφόσον προταθεί – για τις Πανελλαδικές. Εγώ έχω εκφραστεί υπέρ της κατάργησης των Πανελλαδικών. Είναι ένα αξιόπιστο σύστημα που μας συνοδεύει χρόνια, έχει δοκιμαστεί, όμως από την άλλη αγγίζει τα όριά του».

Η κ. Ζαχαράκη διευκρίνισε εκ νέου ότι οι όποιες αλλαγές προκύψουν από τις εργασίες της επιτροπής δεν θα αφορούν τους σημερινούς μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση πρέπει να προχωρήσουν με ευρύτερη πολιτική συναίνεση.

Με αφορμή την τραγική απώλεια των δύο μαθητριών στην Ηλιούπολη, η υπουργός απηύθυνε μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές, τις οικογένειες και την εκπαιδευτική κοινότητα, επισημαίνοντας ότι η ψυχική υγεία των παιδιών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του υπουργείου και όχι αποτέλεσμα της εκάστοτε επικαιρότητας.

Όπως ανέφερε, από το 2019 μέχρι σήμερα έχει τετραπλασιαστεί ο αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα δημόσια σχολεία, αν και – όπως παραδέχθηκε – εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες σε επίπεδο καθημερινής κάλυψης.

«Δεν λέω ότι είναι αρκετοί ή ότι καλύπτουν όλα τα σχολεία κάθε μέρα. Προσπαθούμε όμως χρόνο με το χρόνο να αυξηθεί η καθημερινή κάλυψη. Ωστόσο σε κάθε ανάγκη ενεργοποιούνται και οι πρόσθετες δομές ψυχολογικής υποστήριξης των ΚΕΔΑΣΥ. Θέλω τέλος να διαβεβαιώσω τα παιδιά και ως εκπαιδευτικός ότι η στήριξη μας δεν είναι συγκυριακή. Είμαστε εκεί να τα ακούμε, και τα προτρέπω να μιλάνε. Να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, στους ψυχολόγους, στις οικογένειές τους».

