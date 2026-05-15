Πλεύρης: «Πιέζουν δικαστές για να ακυρώσουν απόφαση ασύλου»

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σχολίασε τη συγκέντρωση αριστερών ομάδων και συλλογικοτήτων έξω από την Επιτροπή Προσφυγών, με αφορμή την υπόθεση του Ασλάμ, του οποίου το άσυλο ανακλήθηκε με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής.

Ο υπουργός επέκρινε την κινητοποίηση, τονίζοντας ότι η Επιτροπή Προσφυγών αποτελείται αποκλειστικά από δικαστές και επισημαίνοντας την αντίφαση που εμπεριέχει η άσκηση πίεσης προς ανεξάρτητα δικαιοδοτικά όργανα.

Μαζεύτηκαν αριστερά και συλλογικότητες (καμία 40αρια άτομα δηλαδή) για να πιέσουν την επιτροπή προσφυγών, που αποτελείται ΜΟΝΟ από δικαστές, να ακυρώσει την απόφαση της επιτροπής ασύλου που ήρε το άσυλο του Ασλαμ. Έτσι οι αριστεροί αντιλαμβάνονται την ανεξαρτησία των επιτροπών. pic.twitter.com/1hkmMYZKOC — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) May 15, 2026

