Πλεύρης: «Πιέζουν δικαστές για να ακυρώσουν απόφαση ασύλου»

Μίλτος Τσεκούρας

  • Ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης κατήγγειλε προσπάθεια πίεσης σε δικαστές της Επιτροπής Προσφυγών για την ακύρωση απόφασης ανάκλησης ασύλου.
  • Η κινητοποίηση έγινε από περίπου 40 άτομα αριστερών ομάδων και συλλογικοτήτων έξω από την Επιτροπή Προσφυγών.
  • Η Επιτροπή Προσφυγών αποτελείται αποκλειστικά από δικαστές, σύμφωνα με τον Θάνο Πλεύρη.
  • Η ανάκληση ασύλου αφορά τον Ασλάμ και έχει αποφασιστεί από την αρμόδια επιτροπή ασύλου.
  • Ο Πλεύρης υπογράμμισε την αντίφαση της άσκησης πίεσης σε ανεξάρτητα δικαιοδοτικά όργανα.
Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης σχολίασε τη συγκέντρωση αριστερών ομάδων και συλλογικοτήτων έξω από την Επιτροπή Προσφυγών, με αφορμή την υπόθεση του Ασλάμ, του οποίου το άσυλο ανακλήθηκε με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής.

Ο υπουργός επέκρινε την κινητοποίηση, τονίζοντας ότι η Επιτροπή Προσφυγών αποτελείται αποκλειστικά από δικαστές και επισημαίνοντας την αντίφαση που εμπεριέχει η άσκηση πίεσης προς ανεξάρτητα δικαιοδοτικά όργανα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη:

«Μαζεύτηκαν αριστερά και συλλογικότητες (καμία 40αρια άτομα δηλαδή) για να πιέσουν την επιτροπή προσφυγών, που αποτελείται ΜΟΝΟ από δικαστές, να ακυρώσει την απόφαση της επιτροπής ασύλου που ήρε το άσυλο του Ασλαμ. Έτσι οι αριστεροί αντιλαμβάνονται την ανεξαρτησία των επιτροπών».

