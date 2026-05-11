Πόθεν έσχες: Τι δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης στη Βουλή

Συνολικά εισοδήματα 293,205.26 ευρώ δήλωσε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για το 2025 (χρήση 2024), όπως προκύπτει από τη δήλωση πόθεν έσχες του που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Βουλής.

Ειδικότερα, ο Θάνος Πλεύρης δήλωσε έσοδα από ακίνητα 11.600,28 ευρώ, από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές κ.λπ. 36.489,24 ευρώ, από εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά 40.278,40 ευρώ και από επιχειρηματική δραστηριότητα 204.837,34 ευρώ

Παράλληλα για το 2025 δήλωσε τραπεζικές καταθέσεις 255,671.43 ευρώ.

Παράλληλα, δήλωσε αγροτεμάχια, βοσκοτόπους, δενδροκαλλιέργειες, οικόπεδα, μονοκατοικίες και διαμερίσματα σε Λάρισα (Κιλελέρ, Μακρυχώρι, Πλατύκαμπο), Παιανία Αττικής και Γρεβενά.

Επίσης δήλωσε διαμερίσματα στο Πλατύκαμπο, μονοκατοικία στην Παιανία καθώς επίσης και ένα διαμέρισμα. Παράλληλα δήλωσε ακόμη μια μονοκατοικία στα Γρεβενά. Όλα τα ακίνητα αποκτήθηκαν σε προηγούμενα οικονομικά έτη.

Ο κ. Πλεύρης δήλωσε επίσης επιβατικό ΙΧ 1.999 κυβικών, με έτος αγοράς το 2021 και καταβληθέν τίμημα 48.021,00 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών.