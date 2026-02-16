Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου:Μια ανάκληση ασύλου ανά ημέρα- Ανάμεσά τους και του Τζαβέντ Άσλαμ

Με νέα στρατηγική για την αυστηρή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει επιταχύνει σημαντικά τη διαδικασία ανάκλησης καθεστώτων διεθνούς προστασίας.

Από το 2021 έως το 2025 καταγράφηκε σημαντική αύξηση στον αριθμό των ανακλήσεων, αντανακλώντας μια σαφή μετατόπιση στην πολιτική και πρακτική της χώρας όσον αφορά το άσυλο και την εθνική ασφάλεια.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιούλιο του 2025, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης διέταξε τη συστηματική επανεξέταση όλων των υποθέσεων διεθνούς προστασίας που, βάσει αντικειμενικών στοιχείων, μπορούν να οδηγήσουν σε ανάκληση ασύλου. Αυτή η αλλαγή αντικατοπτρίζει μια πιο ενεργητική και δομημένη προσέγγιση, αξιοποιώντας πλήρως τα εργαλεία που παρέχονται από το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Κατά την περίοδο 2013–2020, ο αριθμός των ανακλήσεων διεθνούς προστασίας περιορίστηκε σε μόλις 19. Αντιθέτως, μεταξύ 2021 και 2025 ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε σε 583, ενώ για το 2026 έχουν ήδη ξεκινήσει άλλες 47 διαδικασίες ανάκλησης. Το 2025 μόνο καταγράφηκαν 196 ανακλήσεις, αριθμός που υπερβαίνει κατά πολύ το συνολικό σύνολο της προηγούμενης επταετίας. Αυτή η σύγκριση δείχνει τη σημαντική αλλαγή στον ρυθμό και την ένταση εφαρμογής των διαδικασιών ανάκλησης ασύλου.

Οι ανακλήσεις γίνονται αυστηρά εντός του νομικού πλαισίου και αφορούν περιπτώσεις όπου το άτομο θεωρείται κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια, έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για σοβαρά αδικήματα ή όταν έχουν αλλάξει ουσιωδώς οι συνθήκες στη χώρα προέλευσης, καθιστώντας την προστασία μη αναγκαία. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ατομικά, με πλήρη σεβασμό στις αρχές του κράτους δικαίου, εξασφαλίζοντας ότι η διαδικασία δεν είναι τιμωρητική αλλά λειτουργεί ως μέσο διαρκούς ελέγχου της νομιμότητας.

Μόνο τις τελευταίες δύο εβδομάδες, η διαδικασία ανάκλησης ασύλου ξεκίνησε για 33 πολίτες τρίτων χωρών από χώρες όπως η Συρία, το Πακιστάν, η Αίγυπτος και το Ιράκ. Η μετάβαση από 19 ανακλήσεις σε επτά χρόνια σε 583 σε πέντε χρόνια δείχνει την ενίσχυση της θεσμικής αποτελεσματικότητας.

Ανάμεσα στις ανακλήσεις ασύλου υπάρχει και ένα όνομα που προκαλεί εντύπωση, αυτό του Τζαβέντ Άσλαμ.

Ποιος είναι ο Τζαβέντ Άσλαμ

Πρόκειται για τον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, μιας προσωπικότητα που έχει συχνά βρεθεί στο προσκήνιο των συζητήσεων γύρω από το μεταναστευτικό στην Ελλάδα.

Τα τελευταία χρόνια έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικές εκπομπές, έχει σχολιάσει ζητήματα που αφορούν την πακιστανική κοινότητα και έχει εκφράσει δημόσια γνώμες για κοινωνικά και πολιτικά θέματα, προκαλώντας πολλές φορές έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με δηλώσεις του σε παλαιότερες συνεντεύξεις, ζει στην Ελλάδα περίπου τρεις δεκαετίες, έχει σπουδάσει πολιτικές επιστήμες και κατοικεί στην Αθήνα μαζί με τη σύζυγό του και την ενήλικη κόρη του. Από το 2005 εκλέγεται πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, υπό τον φορέα «Η Ενότητα», εκπροσωπώντας όπως ισχυρίζεται δεκάδες χιλιάδες μέλη της κοινότητας.

Το 2019 είχε βρεθεί δίπλα στον τότε υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρη Βίτσα, κατά τη διάρκεια δηλώσεων για την παροχή ιθαγένειας στους Πακιστανούς που ζουν στη χώρα. Παράλληλα, οι δημόσιες τοποθετήσεις του, όπως οι δηλώσεις του για επιθέσεις κατά μεταναστών σε αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις, είχαν προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς είχε αναφερθεί ότι «οι μετανάστες μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους».

Το 2021, ο Ασλάμ είχε ευχαριστήσει την ελληνική Πολιτεία για τη λειτουργία του τζαμιού στον Βοτανικό, εκφράζοντας όμως την επιθυμία για την ύπαρξη μιναρέ, ώστε να αναγνωρίζεται η παρουσία της κοινότητας. Σε συνέντευξή του τον προηγούμενο χρόνο, πρότεινε την κατασκευή ενός τζαμιού για κάθε 300–400 μουσουλμάνους, υποστηρίζοντας ότι στην Ελλάδα ζουν περίπου 500.000 μουσουλμάνοι, και ζητώντας άρα περισσότερα από 1.000 τζαμιά συνολικά.

Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι σε βίντεο εμφανίζεται να συζητά ζητήματα θρησκευτικού χαρακτήρα, όπως γάμους μεταξύ εξαδέλφων, επικαλούμενος τη Σαρία ως κανόνα που, κατά την άποψή του, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο να έχει κατατεθεί κάποιο επίσημο αίτημα προς τις ελληνικές αρχές.

Παράλληλα, η προσωπική του πορεία έχει προκαλέσει προβλήματα με τη Δικαιοσύνη. Στο παρελθόν, οι αρχές του Πακιστάν είχαν εκδώσει ένταλμα σύλληψης εναντίον του, κατηγορώντας τον για διακίνηση μεταναστών. Το 2006 συνελήφθη στην Ελλάδα με βάση «ερυθρό σήμα» της Interpol, αλλά η ελληνική Δικαιοσύνη απέρριψε το αίτημα έκδοσής του, κρίνοντας ότι οι πράξεις του ήταν πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Το 2012, μετά από νέο ένταλμα σύλληψης από το Πακιστάν για την ίδια υπόθεση, ζήτησε και έλαβε πολιτικό άσυλο στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια έντονη διαμάχη με τον Πακιστανό πρέσβη στην Αθήνα, Χαλέντ Οσμάν, η οποία περιλάμβανε συλλήψεις, αντιπαραθέσεις και σκληρές δημόσιες δηλώσεις.

Το 2015, ο Ασλάμ συνελήφθη αρκετές φορές: αρχικά για εξύβριση και αντίσταση κατά της αρχής, όταν οδηγούσε όχημα με μη έγκυρες πινακίδες, και αργότερα μαζί με μέλη της πακιστανικής κοινότητας κατά κινητοποιήσεων για την απομάκρυνση του πρέσβη. Τον ίδιο χρόνο, συνελήφθη ξανά μετά από μήνυση του Πακιστανού προξένου για συκοφαντική δυσφήμιση και απειλή.

Με απόφαση των ελληνικών αρχών, πλέον του ανακαλείται το καθεστώς πρόσφυγα, κλείνοντας έναν κύκλο αντιπαραθέσεων και νομικών διαδικασιών που απασχολούν τη δημόσια σφαίρα και τις σχέσεις της πακιστανικής κοινότητας με την Ελλάδα.