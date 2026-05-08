Ανακαλείται η άδεια απασχόλησης των δύο Αιγύπτιων που παρενοχλούσαν παιδιά στη Σύμη

Ανακλήθηκε η απόφαση έγκρισης της μετακλησης και απασχόλησης των δύο Αιγυπτίων οι οποίοι κατηγορούνται ότι παρενοχλούσαν παιδιά στη Σύμη.

Η απόφαση αυτή ελήφθη από τις αρμόδιες υπηρεσίες, έπειτα από κατεπείγουσα έρευνα που ζήτησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύσης και τεκμηριώνεται από το γεγονός ότι θεωρούνται «αλλοδαποί επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια».

Σημειώνεται πως οι δύο αλλοδαποί είχαν συλληφθεί και καταδικάστηκαν για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση σε βάρος ανηλίκων.

Ο 28χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για απειλή και παράνομη βιντεοσκόπηση και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 22 μηνών, εκ των οποίων θα εκτίσει δύο μήνες στη φυλακή. Ο 27χρονος συγκατηγορούμενος του καταδικάστηκε για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε οθόνη φυλάκισης 18 μηνών, με υποχρεωτική έκτιση 30 ημερών.

