Σύμη: Σοκάρουν οι καταγγελίες για αποπλάνηση ανηλίκων από αλλοδαπούς εργαζόμενους

Την οργή των κατοίκων του νησιού της Σύμης προκάλεσαν οι καταγγελίες ανηλίκων σε βάρος δύο αλλοδαπών από την Αίγυπτο που κινούνταν σε σημεία που συχνάζουν παιδιά και έφηβοι.

Οι ανήλικοι περιέγραψαν τα περιστατικά που τους τρόμαξαν στους γονείς τους ενώ πλήθος πολιτών πραγματοποίησε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το αστυνομικό τμήμα του νησιού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, οι δύο αλλοδαποί εργάζονται στο νησί και φέρεται να προσπάθησαν να προσεγγίσουν και να αποπλανήσουν ανήλικα παιδιά σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μέσα σε μία εβδομάδα.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση αλλά και οργή στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, οι δύο άνδρες κινούνταν σε σημεία όπου συχνάζουν ανήλικοι και έφηβοι και επιχειρούσαν να έρθουν σε επαφή μαζί τους με ύποπτο τρόπο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξαν ακόμη και απειλές.

Ταυτόχρονα οι κάτοικοι καταγγέλλουν και την στάση της αστυνομίας.

«Πήγε και δωροδόκησε έλεγε σε παιδάκια πάρε 50€ και έλα να σε “…”». ανέφερε κάτοικος του νησιού, ενώ συμπλήρωσε στη συνέχεια: «Κυνήγησε το παιδί μου μαζί με άλλα τρία παιδάκια και ο ίδιος ο διοικητής αμφισβήτησε ότι κυνήγησε τα παιδιά μας που ήρθαν τρομοκρατημένα στο σπίτι».

Οι καταγγελίες κινητοποίησαν άμεσα τις Αρχές και ξεκίνησαν έρευνα για την υπόθεση.

Σε βάρος των δύο Αιγυπτίων έχει σχηματιστεί δικογραφία ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης των δύο ανδρών.

