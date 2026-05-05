Σπουδαία ανακάλυψη: Αρχαιολόγοι βρήκαν κυκλικό δημόσιο λουτρό 2.000 ετών στην Αλεξάνδρεια

Η ιστορία της Αλεξάνδρειας συνεχίζει να γράφεται κάτω από το έδαφος. Αυτή τη φορά, μια νέα ανασκαφή έφερε στο φως ένα εύρημα που δίνει πιο καθαρή εικόνα για το πώς εξελίχθηκε η πόλη μέσα στους αιώνες.

Οι εργασίες έγιναν στην περιοχή Muharram Bey, όπου οι αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα δημόσιο λουτρό κυκλικής μορφής, γνωστό ως «θόλος», που χρονολογείται στην ύστερη πτολεμαϊκή περίοδο. Μαζί με αυτό, αποκαλύφθηκαν και τα κατάλοιπα μιας ρωμαϊκής κατοικίας, με δάπεδα διακοσμημένα με μωσαϊκά.

