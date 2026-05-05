Εξαφάνιση Σπύρου Ρέτσα: Άκαρπες οι έρευνες στον «Πεθαμένο» - Αναλαμβάνει το Ηλεκτρονικό Έγκλημα

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της εξαφάνισης του 62χρονου Σπύρου Ρέτσα στο Αλιβέρι Ευβοίας, καθώς οι έρευνες των εθελοντικών ομάδων ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα, ενώ πλέον τον φάκελο της υπόθεσης αναλαμβάνουν οι αρμόδιες κρατικές Αρχές.

Ο πρόεδρος της ομάδας διάσωσης Εύβοιας SAR312, Νίκος Αποστόλου, μιλώντας στο Newsbomb.gr, περιγράφει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί: «Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 62χρονου αγνοούμενου σταμάτησαν και πλέον αναλαμβάνει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να εντοπίσει ίχνη μέσα από κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές και συνομιλίες».

Κανένα ίχνος του στην παραλία Πεθαμένου

Ταυτόχρονα, ο κ. Αποστόλου-Ηλιάδης αναφέρει ότι «εμείς "χτενίσαμε" χθες (4/5) ξανά την περιοχή, ωστόσο δυστυχώς δεν εντοπίσαμε κανένα στοιχείο. Παράλληλα, αποκλείσαμε το ενδεχόμενο να βρίσκεται στην παραλία Πεθαμένου, όπου είχε θεαθεί για τελευταία φορά».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ομάδας Διάσωσης συμπλήρωσε πως οι έρευνες από πλευράς εθελοντών ολοκληρώνονται και πλέον τη σκυτάλη παίρνουν οι κρατικές υπηρεσίες. «Η οικογένεια αρχίζει να συνειδητοποιεί πως η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και επικρατεί αβεβαιότητα για το τι μπορούν να ελπίζουν».

«Ας μάθουμε οτιδήποτε, ακόμα και το πιο δυσάρεστο...»

Η οικογένεια του 62χρονου που βιώνει δύσκολες στιγμές, αναμένει ένα σημάδι, ακόμα κι αν αυτό δεν είναι ένδειξη ζωής. Η σύζυγος του Σπύρου Ρέτσα, έχει φτάσει στο σημείο να λέει ότι «ας μάθουμε ακόμα και το δυσάρεστο σενάριο...».

Μιλώντας χθες στο Newsbomb με αφορμή την επανεκκίνηση των ερευνών από το «Χαμόγελο του Παιδιού» και της ομάδας έρευνας και διάσωσης Ευβοίας SAR 312 η σύζυγος του Σπύρου Ρέτσα είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω κάτι να προσθέσω είναι ψυχοφθόρο... Έχουμε έρθει εδώ μήπως βρούμε κάτι... Από το δυσάρεστο μέχρι το ενδεχόμενο να μην μάθουμε τίποτα ποτέ. Ακόμη και το γεγονός αυτό είναι κάτι πολύ σοκαριστικό είναι το χειρότερο να μην ξέρουμε τι έχει γίνει στο άνθρωπό μας».

