ΠΑΣΟΚ για Μαρινάκη: «Είναι σε μόνιμη φάση… κατ’ εξακολούθηση ψεύτη»

Με μια έντονη και γεμάτη με χαρακτηρισμούς ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ απορρίπτε τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης περί τουλάχιστον 20 τηλεφωνικών επικοινωνιών μεταξύ του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη και του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για το ζήτημα του ορισμού των επικεφαλής των Ανεξάρτητων αρχών.

«Ο κ. Ανδρουλάκης, λοιπόν, με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης το τελευταίο τρίμηνο δεν ξέρω αν έχει μιλήσει 30, σίγουρα έχει μιλήσει πάνω από 20 φορές. Κλήσεις. Υπάρχουν και μηνύματα», είπε ο κ. Μαρινάκης, σχολιάζοντας ότι «και πολύ καλά έκαναν και μιλούσαν θεσμικά – για να μην παρεξηγηθώ – γιατί μόνο έτσι η χώρα θα έχει επικεφαλής στις Ανεξάρτητες Αρχές».

Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ όμως κατηγορεί τον Παύλο Μαρινάκη ως «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη», κάνοντας λόγο για θεσμικές ακροβασίες και αθλιότητες.

«Ο κ. Μαρινάκης είναι σε μόνιμη φάση… «κατ’ εξακολούθηση ψεύτη» προσπαθώντας να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες και τις αθλιότητες της κυβέρνησης, την οποία εκπροσωπεί. Στριμωγμένοι στη γωνία από την πρωτοφανή μεθόδευση να μην διοριστεί επικεφαλής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το πρόσωπο που συγκέντρωσε πλειοψηφία 3/5, τη μια διαδίδουν ότι υπήρχε "συμφωνία" αλλά τη χάλασε η αντιπολίτευση, την άλλη ότι δεν υπήρχε συμφωνία αλλά υπήρχε "τηλεφωνική επικοινωνία" κ.ο.κ. Έχετε πια γελοιοποιηθεί», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη και καταλήγει:

«Όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals. Το ΠΑΣΟΚ θα σας ξεβολέψει, θα το συνηθίσετε».

Διαβάστε επίσης