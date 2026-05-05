Ανδρουλάκης για επέτειο Marfin: «Η μνήμη τους είναι ευθύνη και χρέος απέναντι στη Δημοκρατία»

Τη 16η επέτειο από τη δολοφονική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin στο κέντρο της Αθήνας τίμησε με ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι «το συλλογικό τραύμα παραμένει ανοιχτό».

«Σήμερα τιμούμε τη μνήμη της Αγγελικής και του αγέννητου παιδιού της, της Παρασκευής και του Επαμεινώνδα. Tρεις συνάνθρωποι μας έφυγαν για τη δουλειά τους και δεν επέστρεψαν ποτέ», αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει στην ανάρτηση ότι «η μνήμη τους δεν αποτελεί απλώς ανάμνηση, είναι ευθύνη. Χρέος απέναντι στη Δημοκρατία. Χρέος για μια κοινωνία χωρίς μίσος και διχασμό, όπου η ανθρώπινη ζωή αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία».

«Η πλήρης αλήθεια και η απόδοση δικαιοσύνης δεν είναι μόνο απαίτηση· είναι το ελάχιστο που οφείλουμε στη μνήμη τους και την ενότητα του λαού μας», καταλήγει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Δείτε την ανάρτησή του:

