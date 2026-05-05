Δένδιας: 16 χρόνια από το έγκλημα του εμπρησμού της Μαρφίν, δεν ξεχνάμε τις 4 ζωές που χάθηκαν άδικα

Ανάρτηση στα social media για τα 16 χρόνια από το έγκλημα του εμπρησμού της Marfin έκανε στην πλατφόρμα «Χ» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«16 χρόνια από το έγκλημα του εμπρησμού της Marfin, δεν ξεχνάμε τις 4 ζωές που χάθηκαν άδικα: την έγκυο Αγγελική Παπαθανασοπούλου, την Παρασκευή Ζούλια και τον Επαμεινώνδα Τσάκαλη», έγραψε στην ανάρτησή του ο Νίκος Δένδιας.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η τραγωδία στη Marfin σημειώθηκε σαν σήμερα 5 Μαΐου το 2010, όταν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων κατά των οικονομικών μέτρων για την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, άγνωστοι πέταξαν μολότοφ στην Τράπεζα την ώρα που βρίσκονταν μέσα σε αυτήν περίπου 25 έως 30 εργαζόμενοι.

Οι περισσότεροι κατόρθωσαν να διαφύγουν, πέντε άτομα διέσωσε η πυροσβεστική και τρία άτομα πέθαναν από ασφυξία λόγω των τοξικών αναθυμιάσεων και του πυκνού καπνού. Ήταν η Αγγελική Παπαθανασοπούλου (32 ετών-έγκυος 4 μηνών), ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης (36 ετών) και η Παρασκευή Ζούλια (35 ετών).

