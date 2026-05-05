Πάνω από 1 εκατ. ευρώ έχουν επιστραφεί στο Δημόσιο από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Νέα στοιχεία

Έρχεται και νέα επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για τις εισπράξεις των τελευταίων μηνών - Ενστάσεις από τον αγροτικό κόσμο για τη διαδικασία που ακολουθείται

Αντώνης Ρηγόπουλος

Πάνω από 1 εκατ. ευρώ έχουν επιστραφεί στο Δημόσιο από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Νέα στοιχεία
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Περίπου στα 1,2 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που είχε ανακτήσει το Δημόσιο από αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις μέχρι και τον Ιανουάριο του 2026.

Συγκεκριμένα, το ποσό που είχε συγκεντρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο ανερχόταν στο ποσό των 1.199.149,87 ευρώ, όπως είχε γνωστοποιήσει τότε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη.

Όπως εξήγησε, το ποσό αφορά ενισχύσεις που καταβλήθηκαν σε παραγωγούς χωρίς να τις δικαιούνται με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, στην οποία υπάγεται πλέον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, να τις ανακτήσουν.

Όπως είπε ο κ. Κώτσηρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ, από τα 1.079 μοναδικά ΑΦΜ που βρίσκονται σε διαδικασία διάταξης από τον εποπτεύοντα ΔΑΟΕ Εισαγγελέα, 462 μοναδικοί οφειλέτες είχαν ήδη τότε εγγραφεί στο βιβλίο οφειλετών και έως 31.12.2025 εείχε ανακτηθεί το παραπάνω ποσό.

Έρχονται νέα στοιχεία για τις εισπράξεις από την ΑΑΔΕ

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το θέμα αναμένεται να επανέλθει πολύ σύντομα ξανά στη Βουλή, καθώς ο κ. Μαμουλάκης σχεδιάζει να καταθέσει άμεσα, επίκαιρη ερώτηση προκειμένου να υπάρξει νέα ενημέρωση για την εξέλιξη που υπάρχει έκτοτε και το ποσό που έχει συγκεντρώσει η ΑΑΔΕ εντός του 2026.

Πάντως από την απάντηση του κ. Κώτσηρα προκύπτει ότι αν οι διαδικασίες έχουν εξελιχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, το ποσό αυτό θα έχει πολλαπλασιαστεί.

Οι ενστάσεις των παραγωγών

Μάλιστα εντός του Απριλίου φαίνεται πως οι κλήσεις που λαμβάνουν οι παραγωγοί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2023 έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Οι παραγωγοί φαίνεται να αντιδρούν καθώς, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα Αγρότυπος, η ΑΑΔΕ δεν τους ενημερώνει σε ποιο αγροτεμάχιο υπάρχει πρόβλημα.

Παράλληλα, αν και δίνεται η δυνατότητα να γίνει ένσταση από την πλευρά των παραγωγών, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση αυτομάτως η ΑΑΔΕ τους βάζει σε έλεγχο, γεγονός που σημαίνει ότι ο παραγωγός θα χάσει το σύνολο των πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων του τρέχοντος έτους, κάτι που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον ευρύτερο χώρο της πρωτογενούς παραγωγής.

Η διαδικασία που ακολουθείται:

Όπως είχε εξηγήσει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην απάντησή του τον Ιανουάριο, τα ποσά αυτά θα συνυπολογιστούν με τα αντίστοιχα όταν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και οι υπολογισμοί πληρωμής ανά έτος.

Εξήγησε ότι «ο έλεγχος ξεκινά με έγγραφη πρόσκληση προς τον ενδιαφερόμενο για παροχή απόψεων, ακολουθεί έκθεση ελέγχου για τη νομιμότητα της πληρωμής και στη συνέχεια κινείται η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων».

Η διαδικασία διενεργείται ανά παραγωγό, ανά έτος αίτησης και ανά καθεστώς ενισχύσεων, με συγκεκριμένα βήματα και προθεσμίες σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:18ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς λειτουργεί η Επιχείρηση Ελευθερία στα Στενά του Ορμούζ – Το ρίσκο νέας ανάφλεξης με το Ιράν τρομάζει τις αγορές

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αύξηση έως 382 ευρώ - Πώς μπορείτε να την πάρετε με πλασματικά έτη

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Casa Milà: Πώς είναι να ζεις σε ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς με ένα εκατ. επισκέπτες τον χρόνο

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ομπρέλα προστασίας σε Λιβανό – Αραμπατζή από την κυβέρνηση και μπλόκο σε νέα έρευνα για τις παρακολουθήσεις

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τρίτη (5/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνω από 1 εκατ. ευρώ έχουν επιστραφεί στο Δημόσιο από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Νέα στοιχεία το επόμενο διάστημα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους: Απειλές, εκβιασμοί και παρατημένοι ηλικιωμένοι

06:59ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της Μαντλίν: Οι Βρετανοί ζητούν την έκδοση του Κρίστιαν Μπρίκνερ για να δικαστεί

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 5 Μαΐου

06:52LIFESTYLE

Eurovision: Τα τραγούδια που έστειλε η Ελλάδα την τελευταία 10ετία

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Μονακό-Ολυμπιακός και Χάποελ-Ρεάλ, πράξη τρίτη - Game over ή παράταση;

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ωμέγα εμποδιστής» που έκοψε την Ευρώπη στα δύο - Jetstream φέρνει ισορροπία στην Ελλάδα

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι για κλιμάκωση: Οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράν απειλεί και επιτίθεται

06:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ηλιόλουστος ο καιρός της Τρίτης – Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία

05:52ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ)

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:18LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 15 Μαΐου

04:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τρίτη 5 Μαΐου

04:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι ΗΠΑ θα υποστούν «συντριπτική απάντηση» σε ενδεχόμενη κίνηση στα Στενά του Ορμούζ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη διπλή εορτή – Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Έλληνας στο «κρουαζιερόπλοιο του θανάτου» - Η εταιρεία δημοσίευσε τη λίστα με τις εθνικότητες των επιβατών

18:45WHAT THE FACT

Ένα ελληνικό ηφαίστειο «ξυπνά» μετά από περισσότερα από 100.000 χρόνια «σιωπής» και ανησυχεί τους επιστήμονες

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 5 Μαΐου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους λέμε χρόνια πολλά αύριο

20:54ΚΟΣΜΟΣ

«Dating Game Killer»: Ο σαγηνευτικός άνδρας που κέρδισε ένα ριάλιτι γνωριμιών, ενώ δολοφονούσε γυναίκες ανελέητα

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: «Ο γιος μου πήγε να χωρίσει τα κορίτσια», λέει η μητέρα του 25χρονου

10:40ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροί τρεις άνθρωποι σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό από ξέσπασμα Χανταϊού - Τι είναι και πώς μεταδίδεται

06:59ΚΟΣΜΟΣ

Ραγδαίες εξελίξεις στην εξαφάνιση της Μαντλίν: Οι Βρετανοί ζητούν την έκδοση του Κρίστιαν Μπρίκνερ για να δικαστεί

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Παράνομο γηροκομείο στους Αμπελόκηπους: Απειλές, εκβιασμοί και παρατημένοι ηλικιωμένοι

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Ο Έλληνας μαθητής που διακρίθηκε στη NASA και είναι μόλις 15 ετών - Ποιος είναι ο Βίκτωρας Γιαννικόπουλος

18:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τον χιονιά στην αφρικανική σκόνη - Πότε θα ξεπεράσει ο υδράργυρος τους 30°C

09:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη 7 χρόνια νωρίτερα: Τι ισχύει για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους - Αναλυτικοί πίνακες

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Ηλιόλουστος ο καιρός της Τρίτης – Μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία

06:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο «Ωμέγα εμποδιστής» που έκοψε την Ευρώπη στα δύο - Jetstream φέρνει ισορροπία στην Ελλάδα

06:26ΚΟΣΜΟΣ

Φόβοι για κλιμάκωση: Οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράν απειλεί και επιτίθεται

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Επίτηδες έριξε ο πιλότος το Boeing 737 με 132 νεκρούς - Η αλήθεια ανακοινώθηκε 4 χρόνια μετά

05:52ΕΛΛΑΔΑ

Κοινωνικός τουρισμός: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ)

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Τσούκαλης στο Newsbomb: «Αυτό είναι το στοιχείο-κλειδί για την εξαφάνιση του Σπύρου Ρέτσα»

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Μονακό-Ολυμπιακός και Χάποελ-Ρεάλ, πράξη τρίτη - Game over ή παράταση;

22:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 3-2: Μια ανάσα από τον τίτλο με σπουδαία ανατροπή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ