Πάνω από 1 εκατ. ευρώ έχουν επιστραφεί στο Δημόσιο από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Νέα στοιχεία

Περίπου στα 1,2 εκατ. ευρώ ανέρχεται το ποσό που είχε ανακτήσει το Δημόσιο από αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις μέχρι και τον Ιανουάριο του 2026.

Συγκεκριμένα, το ποσό που είχε συγκεντρωθεί μέχρι τον Ιανουάριο ανερχόταν στο ποσό των 1.199.149,87 ευρώ, όπως είχε γνωστοποιήσει τότε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη.

Όπως εξήγησε, το ποσό αφορά ενισχύσεις που καταβλήθηκαν σε παραγωγούς χωρίς να τις δικαιούνται με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, στην οποία υπάγεται πλέον και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, να τις ανακτήσουν.

Όπως είπε ο κ. Κώτσηρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ, από τα 1.079 μοναδικά ΑΦΜ που βρίσκονται σε διαδικασία διάταξης από τον εποπτεύοντα ΔΑΟΕ Εισαγγελέα, 462 μοναδικοί οφειλέτες είχαν ήδη τότε εγγραφεί στο βιβλίο οφειλετών και έως 31.12.2025 εείχε ανακτηθεί το παραπάνω ποσό.

Έρχονται νέα στοιχεία για τις εισπράξεις από την ΑΑΔΕ

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb, το θέμα αναμένεται να επανέλθει πολύ σύντομα ξανά στη Βουλή, καθώς ο κ. Μαμουλάκης σχεδιάζει να καταθέσει άμεσα, επίκαιρη ερώτηση προκειμένου να υπάρξει νέα ενημέρωση για την εξέλιξη που υπάρχει έκτοτε και το ποσό που έχει συγκεντρώσει η ΑΑΔΕ εντός του 2026.

Πάντως από την απάντηση του κ. Κώτσηρα προκύπτει ότι αν οι διαδικασίες έχουν εξελιχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, το ποσό αυτό θα έχει πολλαπλασιαστεί.

Οι ενστάσεις των παραγωγών

Μάλιστα εντός του Απριλίου φαίνεται πως οι κλήσεις που λαμβάνουν οι παραγωγοί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2023 έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Οι παραγωγοί φαίνεται να αντιδρούν καθώς, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα Αγρότυπος, η ΑΑΔΕ δεν τους ενημερώνει σε ποιο αγροτεμάχιο υπάρχει πρόβλημα.

Παράλληλα, αν και δίνεται η δυνατότητα να γίνει ένσταση από την πλευρά των παραγωγών, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση αυτομάτως η ΑΑΔΕ τους βάζει σε έλεγχο, γεγονός που σημαίνει ότι ο παραγωγός θα χάσει το σύνολο των πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων του τρέχοντος έτους, κάτι που προκαλεί έντονες αντιδράσεις στον ευρύτερο χώρο της πρωτογενούς παραγωγής.

Η διαδικασία που ακολουθείται:

Όπως είχε εξηγήσει ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην απάντησή του τον Ιανουάριο, τα ποσά αυτά θα συνυπολογιστούν με τα αντίστοιχα όταν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και οι υπολογισμοί πληρωμής ανά έτος.

Εξήγησε ότι «ο έλεγχος ξεκινά με έγγραφη πρόσκληση προς τον ενδιαφερόμενο για παροχή απόψεων, ακολουθεί έκθεση ελέγχου για τη νομιμότητα της πληρωμής και στη συνέχεια κινείται η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων».

Η διαδικασία διενεργείται ανά παραγωγό, ανά έτος αίτησης και ανά καθεστώς ενισχύσεων, με συγκεκριμένα βήματα και προθεσμίες σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

