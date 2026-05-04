Λιβανός για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι καταχραστές με επικήρυξαν και απείλησαν την οικογένεια μου»

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός υποστήριξε σε δήλωσή του ότι ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχουν επιδοθεί σε διαγωνισμό λαϊκισμού, κάνοντας λόγο για μικροπολιτικό θόρυβο γύρω από την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, χωρίς να στηρίζονται σε επαρκή στοιχεία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μετατρέπουν μια σοβαρή υπόθεση όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μικροπολιτικό θόρυβο, βασιζόμενοι σε αποσπασματικές αναφορές και χωρίς κανένα ουσιαστικό στοιχείο.

Ο Σπήλιος Λιβανός υπερασπίστηκε το έργο της θητείας του, επισημαίνοντας ότι κατά τη διάρκεια των δεκατριών μηνών στο υπουργείο, με τη στήριξη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέδειξε το πραγματικό σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκρούστηκε με χρόνιες στρεβλώσεις. Όπως τόνισε, από τις παρεμβάσεις εκείνης της περιόδου επεστράφησαν στα ταμεία περίπου 70 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις, τα οποία στη συνέχεια διοχετεύθηκαν σε νόμιμους παραγωγούς.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η στάση του απέναντι στους καταχραστές των ευρωπαϊκών κονδυλίων προκάλεσε αντιδράσεις, αποκαλύπτοντας ότι δέχθηκε απειλές που αφορούσαν ακόμη και την οικογένειά του. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως τα έβαλε ανοιχτά με τους καταχραστές των ευρωπαϊκών κονδυλίων και εκείνοι τον επικήρυξαν.

Ο πρώην υπουργός κάλεσε τις ηγεσίες των τριών κομμάτων να επανεξετάσουν τη στάση τους, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις στον αγροτικό κόσμο και την κοινωνία. Παράλληλα, δήλωσε διαθέσιμος να εξηγήσει πολιτικά και τεχνοκρατικά τις παρεμβάσεις του 2021, επιμένοντας ότι αυτές εξυπηρέτησαν το δημόσιο συμφέρον και τους νόμιμους παραγωγούς.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει τη λογική της γενίκευσης, σημειώνοντας πως η άκριτη εξίσωση δικαίων και αδίκων ευνοεί τους τελευταίους, ιδίως για όσους αποτέλεσαν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.

