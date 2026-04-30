Λιβανός: Ανεύθυνη πρωτοβουλία η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής
Άμεση ήταν η αντίδραση του πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην κατάθεση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής για τον ίδιο και την κ. Αραμπατζή
Τη βεβαιότητά του ότι οι πληροφορίες που θα παράσχει στη Βουλή και στην ελληνική κοινωνία, «θα ανατρέψουν αυτή την ανεύθυνη πρωτοβουλία», εκφράζει ο Σπήλιος Λιβανός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί σύστασης προανακριτικής για τον ίδιο.
Ο κ. Λιβανός επικρίνει το ΠΑΣΟΚ για "μικροπολιτική σκοπιμότητα" και για "ανεύθυνη πρωτοβουλία".
«Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής εναντίον μου. Παρότι εγώ ήμουν αυτός που ανέδειξε το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Παρότι εγώ ήμουν αυτός που αγωνίστηκε να το περιορίσει. Αλλά δυστυχώς για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας.Όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωρίζουν πόσο άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου σε αυτή.Είμαι βέβαιος ότι οι πληροφορίες που θα παράσχω στη Βουλή και στην Ελληνική κοινωνία, θα ανατρέψουν αυτή την ανεύθυνη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ» αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρώην υπουργός.