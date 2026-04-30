Λιβανός: Ανεύθυνη πρωτοβουλία η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής

Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής "Για τη διερεύνηση όλων των ζητημάτων που έχουν ανακύψει σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε), με γνώμονα την ανάδειξη τυχόν ευθυνών και την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, ώστε να αποτελεί έναν αξιόπιστο, αποτελεσματικό και δίκαιο μηχανισμό για όλους τους παράγωγους της χώρας", Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025. (ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)

Τη βεβαιότητά του ότι οι πληροφορίες που θα παράσχει στη Βουλή και στην ελληνική κοινωνία, «θα ανατρέψουν αυτή την ανεύθυνη πρωτοβουλία», εκφράζει ο Σπήλιος Λιβανός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί σύστασης προανακριτικής για τον ίδιο.

Ο κ. Λιβανός επικρίνει το ΠΑΣΟΚ για "μικροπολιτική σκοπιμότητα" και για "ανεύθυνη πρωτοβουλία".

«Πριν από λίγο το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής εναντίον μου. Παρότι εγώ ήμουν αυτός που ανέδειξε το διαχρονικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Παρότι εγώ ήμουν αυτός που αγωνίστηκε να το περιορίσει. Αλλά δυστυχώς για το σημερινό ΠΑΣΟΚ, η μικροπολιτική σκοπιμότητα υπερισχύει της αλήθειας.Όσοι έχουν ασχοληθεί έστω και λίγο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωρίζουν πόσο άδικη και ανυπόστατη είναι η εμπλοκή του ονόματός μου σε αυτή.Είμαι βέβαιος ότι οι πληροφορίες που θα παράσχω στη Βουλή και στην Ελληνική κοινωνία, θα ανατρέψουν αυτή την ανεύθυνη πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ» αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρώην υπουργός.

