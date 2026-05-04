Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τεράστιο άγαλμα του Φαραώ με βιβλικές αναφορές στην «Έξοδο» του Μωυσή

Το ξύλινο φέρετρο του Φαραώ Ραμσή Β' σε έκθεση στο Παρίσι (2023)

Ένα τεράστιο άγαλμα, που πιστεύεται ότι απεικονίζει τον βασιλιά Ραμσή Β΄αποκάλυψε η αρχαιολογική σκαπάνη στην Αίγυπτο.

Ο Φαραώ που θεωρείται σημαντική μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, βρέθηκε σε αρχαιολογικό χώρο στο Δέλτα του Νείλου της Αιγύπτου, βορειοανατολικά του Καΐρου, όπως ανακοίνωσε στις 22 Απριλίου το αιγυπτιακό Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων.

Οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν επίσης το άγαλμα ως «αξιοσημείωτο» σε μέγεθος, με βάρος μεταξύ 5 και 6 τόνων και μήκος πάνω από 2 μέτρα.

Σε μια μεταφρασμένη δήλωση, το υπουργείο περιέγραψε το άγαλμα ως «σε σχετικά κακή κατάσταση», με τα πόδια και τη βάση του να λείπουν, και «πιθανότατα απεικονίζει τον βασιλιά Ραμσή Β΄».

Ο Ραμσής Β΄, που γεννήθηκε το 1303 π.Χ., θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς και ισχυρούς Αιγύπτιους ηγεμόνες της εποχής του Νέου Βασιλείου.

Ο Φαραώ αναφέρεται συχνά από τους μελετητές ως πιθανός ηγεμόνας στον οποίο γίνεται αναφορά στο βιβλικό «Βιβλίο της Εξόδου», αν και δεν αναφέρεται το όνομά του στην Παλαιά Διαθήκη.

Λέγεται ότι ο Ραμσής Β΄απέρριψε τα αιτήματα του Μωυσή, προκαλώντας μια σειρά πληγών. Πέθανε το 1213 π.Χ.

Ο Μοχάμεντ Αμπντέλ Μπαντί, αξιωματούχος της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, δήλωσε ότι το άγαλμα πιθανότατα μετακινήθηκε κατά την αρχαιότητα και επαναχρησιμοποιήθηκε στον συγκεκριμένο χώρο.

Στην ανακοίνωση περιγράφεται επίσης το άγαλμα ως «ένα από τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που ρίχνουν φως σε πτυχές της θρησκευτικής και βασιλικής δραστηριότητας στην περιοχή του ανατολικού Δέλτα».

Το άγαλμα μεταφέρθηκε στον χώρο του μουσείου ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης.

Το εύρημα προστίθεται στον αυξανόμενο κατάλογο αρχαιολογικών ανακαλύψεων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα σε ολόκληρη την Αίγυπτο.

Στα τέλη Μαρτίου, οι αρχές αποκάλυψαν οκτώ σπάνιους πάπυρους που χρονολογούνται σχεδόν 3.000 χρόνια πίσω, το περιεχόμενο των οποίων παραμένει άγνωστο.

Επίσης, αξιωματούχοι αποκάλυψαν πρόσφατα τα ερείπια ενός αρχαίου θρησκευτικού συγκροτήματος στη Βόρεια Σινά, ενός χώρου που συχνά ταυτίζεται με μια βιβλική πόλη που αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη.