Ανδρουλάκης: Το σχόλιο για Καστανίδη και το αίτημα για εκλογές ακόμα και αύριο

«Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αναδειχθεί πρώτο κόμμα και να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα προοδευτική πορεία, θέτοντας τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση» δήλωσε σε συνέντευξή του

Μίλτος Τσεκούρας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορεί την κυβέρνηση για επιδείνωση της καθημερινότητας, θεσμική κρίση και αύξηση της διαφθοράς λόγω ατιμωρησίας στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
  • Το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να αναδειχθεί πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές και να οδηγήσει τη χώρα σε νέα προοδευτική πορεία, θέτοντας τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
  • Ο Ανδρουλάκης προτείνει μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας με φορολογικά κίνητρα για επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων.
  • Καταγγέλλει την απαξίωση του Κοινοβουλίου και τη στάση της Δικαιοσύνης στην υπόθεση των υποκλοπών, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
  • Ζητά άμεση προσφυγή στις κάλπες και καλεί τους ψηφοφόρους να στηρίξουν προτάσεις πολιτικής αλλαγής αντί για κόμματα διαμαρτυρίας.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης για την επιδείνωση των προβλημάτων της καθημερινότητας και τη θεσμική κρίση.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη το βράδυ της Δευτέρας στον Alpha υποστήριξε ότι το κόμμα του μπορεί να αναδειχθεί πρώτη δύναμη στις επόμενες εκλογές. «Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αναδειχθεί πρώτο κόμμα και να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα προοδευτική πορεία, θέτοντας τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στα κοινωνικά ζητήματα τόνισε πως «τα προβλήματα της καθημερινότητας πολλαπλασιάζονται, με την ακρίβεια να πιέζει ασφυκτικά τους πολίτες» ενώ πρόσθεσε ότι «οι πολίτες δεν αντέχουν πλέον την κοροϊδία. Το δημόσιο σχολείο και το ΕΣΥ βρίσκονται σε φάση παρακμής και χρειάζονται ουσιαστική ενίσχυση». Παράλληλα κατηγόρησε την κυβέρνηση επισημαίνοντας πως «η διαφθορά εντείνεται λόγω της ατιμωρησίας και της ανοχής σε φαινόμενα που σχετίζονται με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας». Δεσμεύτηκε μάλιστα ότι το κόμμα του «θα διερευνήσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

Σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και τη στάση της Δικαιοσύνης υπενθύμισε πως έχει δικαιωθεί από τα δικαστήρια καταγγέλλοντας ωστόσο τη μετέπειτα εξέλιξη. «Βγαίνει η απόφαση του Πλημμελειοδικείου και με δικαιώνει και αυτό. Και ξαφνικά ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, που υπέγραφε τις υποκλοπές, αφήνει στο αρχείο την υπόθεση» σημείωσε. Κατηγόρησε την κυβερνητική παράταξη για απαξίωση του Κοινοβουλίου υπογραμμίζοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία ήθελε ένα deal παρασκηνιακό, όμως εμείς δεν μπαίνουμε σε παζάρια» και προσθέτοντας πως «οι άνθρωποι είναι τυχοδιώκτες και αδίστακτοι».

Παρουσιάζοντας τις προτάσεις της παράταξής του ο κύριος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στη μείωση του ΦΠΑ και στην τετραήμερη εργασία. «Είπαμε για μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και βλέπουμε ότι στην Κύπρο, μηδενικό ΦΠΑ μάλιστα, το πέτυχαν και το κράτησαν» εξήγησε. Αναφορικά με τα εργασιακά πρότεινε «πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας, όπως ισχύει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες» διευκρινίζοντας ότι «δεν αφορά μανάβικα και ταβέρνες όπως είπε η κυρία Κεραμέως». Ξεκαθάρισε επίσης ότι «θα δώσουμε φορολογικά κίνητρα σε επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων». Σκοπός της πρότασης όπως ανέφερε είναι «να επιστρέψουν νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα με καλύτερες συνθήκες εργασίας και ζωής».

Απαντώντας για την παραίτηση του Χάρη Καστανίδη εξήγησε πως η απόφαση για τις θητείες ελήφθη στο συνέδριο όπου ο ίδιος δεν παρευρέθηκε για να διαφωνήσει. «Όσο για τους χαρακτηρισμούς, δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι συνεπής, με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Γιώργο Παπανδρέου και στον Κώστα Σημίτη» σχολίασε ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι «δεν υπάρχει κάτι προσωπικό μαζί του».

Κλείνοντας ζήτησε άμεση προσφυγή στις κάλπες ακόμα και αύριο. «Δώστε μου τη δύναμη για πολιτική αλλαγή, να γίνουμε μια κανονική ευρωπαϊκή δημοκρατία, που θα λειτουργεί το Κοινοβούλιο, η Δικαιοσύνη, οι Ανεξάρτητες Αρχές και δεν θα είναι όλα παζάρια και παρασκήνιο όπως σήμερα» προέτρεψε τους ψηφοφόρους ζητώντας τους «να μην ψηφίσουν ένα κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά να δουν τις προτάσεις μας»

