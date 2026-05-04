Η Βίκυ Λέανδρος στη σκηνή της Eurovision – Ποιοι άλλοι σταρ επιστρέφουν;

Οι διοργανωτές της φετινής Eurovision ετοιμάζουν πολλές εκπλήξεις, τόσο στους δύο ημιτελικούς όσο και στον μεγάλο τελικό. Οι Eurofans θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ξανά στη σκηνή αγαπημένες προσωπικότητες της ιστορίας του θεσμού.

Μία από αυτές θα είναι και η μοναδική Βίκυ Λέανδρος. Η καλλιτέχνης θα εντυπωσιάσει για άλλη μια φορά, ανοίγοντας τον πρώτο ημιτελικό με μια ολοκαίνουργια διασκευή της παγκόσμιας επιτυχίας της του 1967, L’amour Est Bleu. 60 χρόνια από τότε που η 15χρονη Βίκυ ερμήνευσε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι για το Λουξεμβούργο, όταν η Βιέννη φιλοξένησε για πρώτη φορά τον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 1967, η στιγμή θα είναι μαγική.

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας ORF, παράλληλα, αποκάλυψε μια πλούσια λίστα θρύλων, σούπερ σταρ και εκπληκτικών ερμηνευτών, που θα επιστρέψουν στο stage σε αυτή τη χρονιά-ορόσημο.

Alexander Rybak: Ο νικητής του 2009, που έγραψε ιστορία με το Fairytale και εκείνο το αξέχαστο βιολί, κάνει come back.

Erika Vikman: Η αγαπημένη των Φινλανδών επιστρέφει ένα χρόνο μετά.

Kristian Kostov: Η συμμετοχή της Βουλγαρίας, το 2017, κατέκτησε τις καρδιές μας με το δεύτερο Beautiful Mess.

Lordi: Οι νικητές της Αθήνας του 2006 επιστρέφουν πιο δυνατοί και πιο δυναμικοί 20 χρόνια αργότερα…

Max Mutzke: Ο εκπρόσωπος της Γερμανίας του 2004, του οποίου το προσωπικό τραγούδι Can’t Wait Until Tonight χάρισε στη χώρα του την όγδοη θέση, θα ανέβει στη σκηνή.

Miriana Conte: Εκπροσώπησε τη Μάλτα το 2025 με το εντυπωσιακό SERVING.

Ruslana : Η δυναμική νικήτρια της Ουκρανίας το 2004, που έφερε την πρωτιά με το Wild Dances, θα βάλει φωτιά στη σκηνή.

Βέρκα Σερντούτσκα: Τερμάτισε δεύτερη για την Ουκρανία, ωστόσο έχει αφήσει ιστορία.