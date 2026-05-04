«Του είπα, έχω δύο παιδιά… Πάρε ό,τι θέλεις»: Συγκλονίζει οδηγός ταξί που έπεσε θύμα ληστείας

Snapshot Η ομάδα είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον έξι ληστείες μέσα σε ένα μήνα, προκαλώντας φόβο στους οδηγούς της περιοχής.

Οι δράστες προσποιούνταν τους πελάτες, οδηγούσαν τα ταξί σε απομονωμένα μέρη και με χρήση βίας αφαιρούσαν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα.

Εκτιμάται ότι απέσπασαν περίπου 1.035 ευρώ από τους οδηγούς, χρησιμοποιώντας μαχαίρι και ζώνη ασφαλείας για ακινητοποίηση των θυμάτων.

Ο δεύτερος συνεργός παραμένει ασύλληπτος και αναζητείται από τις αρχές.

Η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε στην εξάρθρωση συμμορίας που πραγματοποιούσε ληστείες σε οδηγούς ταξί, συλλαμβάνοντας τον 25χρονο φερόμενο ως αρχηγό στην Αγία Βαρβάρα, ενώ ο συνεργός του εξακολουθεί να αναζητείται.

Μέσα σε διάστημα περίπου ενός μήνα, η ομάδα αυτή είχε διαπράξει τουλάχιστον έξι ληστείες σε επαγγελματίες οδηγούς ταξί, δημιουργώντας κλίμα φόβου στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Θύματα περιγράφουν ότι μια απλή διαδρομή μετατρεπόταν ξαφνικά σε βίαιη επίθεση.

Όπως αναφέρει ένα από τα θύματα, ο δράστης επιβιβάστηκε ως επιβάτης και αρχικά φαινόταν ήρεμος και ομιλητικός, όμως όταν έφτασαν σε απομονωμένο σημείο, έβγαλε μαχαίρι και τον απείλησε, αφαιρώντας χρήματα, κινητό και προσωπικά αντικείμενα.

«Ήμουνα στην Αγία Βαρβάρα. Μου σήκωσε το χέρι. Μου ζήτησε να τον πάω κάπου κοντά. Ήταν προσιτός, δε μίλαγε άσχημα, μου έπιασε κουβέντα, δεν ψυλλιάστηκα εγώ κάτι. Και την ώρα που φτάσαμε, έβγαλε το μαχαίρι, μου το έβαλε στα πλευρά και μου πήρε κινητό, πορτοφόλι, λεφτά», λέει το θύμα της επίθεσης στο Mega.

Η μεθοδολογία τους ήταν σταθερή: δύο νεαροί περίπου 25 ετών προσποιούνταν τους πελάτες, επιβιβάζονταν στα ταξί και σε αρκετές περιπτώσεις προπλήρωναν τη διαδρομή για να μην κινήσουν υποψίες. Στη συνέχεια οδηγούσαν τους οδηγούς σε ερημικά σημεία, όπου τους ακινητοποιούσαν με απειλές και χρήση βίας, αφαιρώντας τις εισπράξεις τους. Σε ορισμένα περιστατικά υπήρχε και τρίτο άτομο.

Σύμφωνα με καταθέσεις, ο ένας δράστης βρισκόταν στο πίσω κάθισμα και χρησιμοποιούσε ζώνη ασφαλείας για να ακινητοποιεί τον οδηγό, ενώ ο δεύτερος τον απειλούσε με μαχαίρι ή όπλο από τη θέση του συνοδηγού.

«Τρία άτομα ήτανε. Και όταν φτάσαμε εκεί που φτάσαμε, ο ένας μ’ έπιασε πίσω από τον λαιμό, ο άλλος από τα χέρια, ο άλλος βγήκε από το αμάξι και ήρθε από την αριστερά στο παράθυρο. Κι έπιασε το άλλο χέρι για να μην κάνω τίποτα», λέει το θύμα.

Συνολικά εκτιμάται ότι απέσπασαν περίπου 1.035 ευρώ από τουλάχιστον έξι οδηγούς ταξί. Τα χτυπήματά τους σημειώθηκαν σε διάφορα σημεία της Αγίας Βαρβάρας, ακόμα και σε κεντρικούς δρόμους και σε ώρες αιχμής ή πρωινές ώρες.

«Στη φωτογραφία τον αναγνώρισα. Πρέπει να είναι αυτός. Γιατί είχε ένα τατουάζ. Σε τέτοιες περιπτώσεις πάντα φοβάσαι για την ζωή σου γιατί δεν ξέρεις τι να περιμένεις», λέει για τον 25χρονο συλληφθέντα ένα από τα θύματα του.

Οι περιγραφές των θυμάτων κάνουν λόγο για έντονη βία, απειλές με μαχαίρι και στιγμές τρόμου, με αρκετούς οδηγούς να φοβούνται για τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

«Ο ένας από πίσω με έπιασε από το λαιμό και ο άλλος από την θέση του συνοδηγού με απειλούσε με μαχαίρι», λέει και συγκλονίζει.

«Ζώνη δεν μου τράβηξε εμένα. Μου είχε βάλει το χέρι του στον λαιμό. Με έσφιγγε με το χέρι του. Και με έσφιγγε με το μαχαίρι εδώ στα πλευρά. Μετά μόλις βγήκαν από το ταξί, ναι έφερα αντίσταση. Τους έβριζα εγώ αυτούς μήπως γυρίσουν πίσω. Τρεχάλα αυτοί και έμαθα ότι έκαναν και σε άλλα παιδιά».

«Την ώρα που μου έβαλαν το μαχαίρι στην κοιλιά σκέφτηκαν τα δύο παιδιά μου», λέει και συγκλονίζει ο οδηγός.

«Του είπα φίλε, έχω δύο παιδιά… Πάρε ό,τι θέλεις… Μου είπε «μετρητά». Άνοιξε το τεμπέλη, μου πήρε το πορτοφόλι που είχα. Πήρε το κινητό και έφυγε. Ούτε με χτύπησε ούτε έκανε κάτι χειρότερο. Εντάξει, και εγώ δεν αντέδρασα, γιατί δεν ήξερα πώς θα αντιδράσει εκείνος με το μαχαίρι που είχα δίπλα μου. 11:30 η ώρα το πρωί κάτι τέτοιο. Ένας δρόμος στην Αγιά Βαρβάρας. Ήταν απλά εκείνη την ώρα είχε ησυχία. Δεν ήταν ερημιά».

Η Αστυνομία συνέλαβε τον 25χρονο όταν εντοπίστηκε στην περιοχή, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και μικροποσότητες ναρκωτικών. Ο δεύτερος εμπλεκόμενος παραμένει ασύλληπτος και αναζητείται.

