Δρόμοι-«ζούγκλα» στην Αττική: Οδηγοί περιγράφουν συμπλοκές που έχουν ζήσει - «Μου έβγαλαν μαχαίρι»

Ανησυχητικές διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει το φαινόμενο της βίας στους δρόμους της Αττικής, με χαρακτηριστικό το περιστατικό στο Παγκράτι το περασμένο Σάββατο, όπου μια 23χρονη γυναίκα έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού μετά από διαπληκτισμό για θέση στάθμευσης.



Λίγα μόλις 24ωρα αργότερα, στο Γαλάτσι, το μεσημέρι της Δευτέρας, δύο οδηγοί ήρθαν στα χέρια στη μέση του δρόμου, με τη συμπλοκή να κλιμακώνεται γρήγορα και να καταλήγει στον σοβαρό τραυματισμό του ενός, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις.

Την Πέμπτη (30/4) ένας άνδρας ηλικίας 58 ετών επιτέθηκε σε έναν 38χρονο οδηγό, χρησιμοποιώντας ένα γαλλικό κλειδί μήκους περίπου 42 εκατοστών.

Το Newsbomb βγήκε στους δρόμους και κατέγραψε τις μαρτυρίες οδηγών ταξί, οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι τα περιστατικά έντασης και βίας δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα.

Δείτε το ρεπορτάζ του Newsbomb:

«Στα φανάρια βλέπεις συχνά καβγάδες», λέει οδηγός, επισημαίνοντας ότι οι διαπληκτισμοί για την προτεραιότητα μπορούν εύκολα να ξεφύγουν.

Άλλος επαγγελματίας περιγράφει μια προσωπική εμπειρία που τον σημάδεψε: «Ήμουν στη Λαμπράκη, στη Νίκαια, και δύο νεαροί με οδήγησαν προς τον Προφήτη Ηλία και μου ζητούσαν τα χρήματα».

Οι οδηγοί κάνουν λόγο για καθημερινές εντάσεις, αλλά και για πιο σοβαρά περιστατικά. «Μου έχει τύχει να δω ανθρώπους να κατεβαίνουν από τα αυτοκίνητα και να πιάνονται στα χέρια», σημειώνει ένας από αυτούς.

Ιδιαίτερα επικίνδυνες θεωρούνται οι νυχτερινές ώρες. «Μετά τα μεσάνυχτα είναι πιο συχνά τα περιστατικά, ειδικά στα φανάρια», αναφέρει οδηγός, ενώ άλλος θυμάται ληστεία με απειλή μαχαιριού σε διαδρομή στη Βάρκιζα: «Μου έβγαλαν μαχαίρι και μου πήραν τα λεφτά. Ευτυχώς, ήταν πριν χρόνια».

Οι μαρτυρίες των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στους δρόμους σκιαγραφούν μια πραγματικότητα όπου η ένταση και η επιθετικότητα φαίνεται να αυξάνονται.

Διαβάστε επίσης