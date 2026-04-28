Γαλάτσι: Στο νοσοκομείο 45χρονος - Διαπληκτίστηκε με 55χρονο για μια θέση πάρκινγκ
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες, 45 και 55 ετών, αρχικά αντάλλαξαν... γαλλικά κι ακολούθως ήρθαν στα χέρια
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Άλλο ένα επεισόδιο σημειώθηκε στον δρόμο μεταξύ οδηγών, αυτή τη φορά για μια θέση στάθμευσης στο Γαλάτσι.
Συγκεκριμένα, δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια στην οδό Πυθίας για το ποιος θα παρκάρει στην άδεια θέση που εντόπισαν ταυτόχρονα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο άνδρες, 45 και 55 ετών, αρχικά αντάλλαξαν... γαλλικά κι ακολούθως ήρθαν στα χέρια με αποτέλεσμα ο 45χρονος να τραυματιστεί και να διακομισθεί στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».
Στην κατοχή του 55χρονου βρέθηκε ένας σουγιάς και μια σιδερογροθιά. Οι Αρχές συνέλαβαν και τους δύο εμπλεκόμενους στο συμβάν με τον 55χρονο να διώκεται για παράβαση του νόμου περί όπλων.
Σχόλια
Trending
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:51 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ