Παγκράτι: Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του 59ρονου – Προσήγαγαν τον ξάδελφό του

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη αναβάτη μηχανής που το Σάββατο (26/4) ξυλοκόπησε και έσπασε το πόδι μιας 22χρονης φοιτήτριας επειδή -σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος- έκανε πολλή ώρα να παρκάρει στη οδό Αριστοξένου στο Παγκράτι.

Οι Αρχές από την πρώτη στιγμή εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, ενώ παράλληλα ταυτοποίησαν τα στοιχεία του.

Κατά πληροφορίες πρόκειται για άνδρα με καταγωγή από το νησί της Κεφαλονιάς. Σημειώνεται ότι ο άνδρας μέχρι στιγμής διαφεύγει της σύλληψης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο άνδρας εκτιμάται ότι έχει μεταβεί στο νησί όπου διαθέτει σπίτι προκειμένου να αποφύγει το αυτόφωρω και τη σύλληψη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση εντόπισαν και προσήγαγαν εξάδελφό του με τον οποίο φέρει το ίδιο όνομα. Ο εξάδελφος του δράστη οδηγήθηκε για αναγνώριση στο τμήμα αλλά και ενώπιων του θύματος η οποία δεν τον αναγνώρισε ως δράστη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

Οι έρευνες για τη σύλληψη του είναι σε εξέλιξη.

Αλλόκοτος άνθρωπος με περίεργη συμπεριφορά

Οι γείτονες του 59χρονου άνδρα κάνουν λόγο για έναν αλλόκοτο άνθρωπο με περίεργη συμπεριφορά.

Αυτό φαίνεται και μέσα από τις αναρτήσεις ή αναδημοσιεύσεις που έκανε στο προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τις αναρτήσεις που έκανε ο 59χρονος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκύπτει μία ακρότητα και μία επιθετικότητα με τάσεις μισογυνισμού.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Mega, το προφίλ του είναι γεμάτο με αναρτήσεις ή αναδημοσιεύσεις με θρησκευτικά σύμβολα και ακρότητες.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η 23χρονη κατήγγειλε στις Αρχές ότι το απόγευμα του Σαββάτου, επιχείρησε να παρκάρει το όχημά της, ένας άνδρας της επιτέθηκε με αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι της.

Σύμφωνα με την καταγγελία που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα συνέβησαν στην οδό Αριστοξένου, την ώρα που η 23χρονη επιχειρούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της. Τότε, οδηγός μηχανής που περνούσε από το σημείο φέρεται να εκνευρίστηκε επειδή χρειάστηκε να περιμένει. Όπως αναφέρεται στην ίδια καταγγελία, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, κατέβηκε από τη μηχανή και επιτέθηκε στη νεαρή γυναίκα.

Ο άνδρας, φέρεται να τη χτύπησε στο πρόσωπο και στη συνέχεια να την έσπρωξε με δύναμη στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι. Αμέσως μετά, σύμφωνα πάντα με την καταγγέλλουσα, ο άνδρας μπήκε σε παρακείμενη πολυκατοικία.

Η 23χρονη μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα έξω σφυρού ενώ ενδεχεται να υποβληθεί σε χειριουργική επέμβαση.

