Σοβαρή καταγγελία από μια 23χρονη, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Παγκράτι - καταγγελία: Της έσπασε το πόδι γιατί αργούσε να παρκάρει
Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε μια νεαρή γυναίκα, η οποία φέρεται να κατέληξε στο νοσοκομείο, με κάταγμα στο πόδι, ύστερα από συμβάν στο Παγκράτι.

Συγκεκριμένα η 23χρονη κατήγγειλε στις Αρχές ότι το απόγευμα του Σαββάτου, επιχείρησε να παρκάρει το όχημά της, κι ένας 50χρονος της επιτέθηκε με αποτέλεσμα να σπάσει το πόδι της.

Σύμφωνα με την καταγγελία που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα συνέβησαν στην οδό Αριστοξένου, την ώρα που η 23χρονη επιχειρούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της. Τότε, οδηγός μηχανής που περνούσε από το σημείο φέρεται να εκνευρίστηκε επειδή χρειάστηκε να περιμένει. Όπως αναφέρεται στην ίδια καταγγελία, ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, κατέβηκε από τη μηχανή και επιτέθηκε στη νεαρή γυναίκα.

Ο άνδρας, φέρεται να τη χτύπησε στο πρόσωπο και στη συνέχεια να την έσπρωξε με δύναμη στο έδαφος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι. Αμέσως μετά, σύμφωνα πάντα με την καταγγέλλουσα, ο άνδρας μπήκε σε παρακείμενη πολυκατοικία.

Η 23χρονη μεταφέρθηκε στον Ερυθρό Σταυρό, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε υποστεί κάταγμα έξω σφυρού.

Η ίδια κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές, οι οποίες έχουν ενημερωθεί και εξετάζουν τα στοιχεία για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση.

«Έκλαιγε με λυγμούς»

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε την αναστάτωση που προκλήθηκε στη γειτονιά. «Ακούσαμε φωνές. Σαν να έπεφτε ξύλο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η 23χρονη ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. «Έκλαιγε με λυγμούς. Στα καλά καθούμενα να σε πλακώνουν στο ξύλο. Έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις καν. Η Αστυνομία ήταν όλο το βράδυ εδώ και περίμεναν και το επόμενο πρωί», είπε χαρακτηριστικά. Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις Αρχές.

