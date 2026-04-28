Παγκράτι: Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που ξυλοκόπησε την 22χρονη οδηγό και της έσπασε το πόδι

Ο αναβάτης της μηχανής που ξυλοκόπησε κι έσπασε το πόδι μιας 22χρονης οδηγού ΙΧ επειδή σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια, έκανε πολλή ώρα να παρκάρει στη οδό Αριστοξένου στο Παγκράτι, έχει ταυτοποιηθεί και κινούνται οι διαδικασίες για να παρουσιαστεί ενώπιον των Αρχών.

Η 22χρονη κοπέλα, υπέστη κάταγμα και είναι πιθανό να χρειαστεί να χειρουργηθεί. Οι Αρχές παρότι μετά την άνανδρη επίθεση ο δράστης της επίθεσης έφυγε από το σημείο, τον έχουν ταυτοποιήσει και σχηματίζουν δικογραφία.

«Με άρπαξε από το κολάρο»

Η μαρτυρία της νεαρής κοπέλας είναι σοκαριστική. Όπως η ίδια εξομολογείται επισκεπτόταν φίλη της στη γειτονιά και την ώρα που «ήμουν περίπου στα 100 μέτρα, μου είπε (σ.σ.: η φίλη της) ότι έχει βρει θέση σχεδόν από κάτω. Πηγαίνω να παρκάρω και εκείνη τη στιγμή κατεβαίνει αυτός από την πολυκατοικία. Όπως είχα μπει, του έκλεινα προσωρινά τη μηχανή για να παρκάρω». Τα επόμενα δευτερόλεπτα, όμως, η κατάσταση ξέφυγε.

Ο άνδρας, σύμφωνα με την καταγγελία, άρχισε να τη βρίζει με χυδαίους χαρακτηρισμούς και να της ζητά επιτακτικά να μετακινήσει το όχημά της. «Μέσα σε ένα λεπτό του "γυρίζει". Άρχισε να βρίζει εμένα, τη μητέρα μου, τα πάντα», εξομολογήθηκε 22χρονη, που όπως είπε δεν περίμενε ότι θα έφτανε η κατάσταση σ' αυτό το σημείο.

Όταν έκανε δε το λάθος να βγει από το αυτοκίνητο, γνώρισε την οργή του άνανδρου. «Βάζει το κράνος, έρχεται, με πιάνει από το κολάρο και με χτυπάει στο πρόσωπο. Με πέταξε με δύναμη πάνω στο αυτοκίνητο. Εκεί τραυματίστηκε το πόδι μου. Όταν έπεσα κάτω, άρχισε να με κλωτσάει» είπε η κοπέλα περιγράφοντας τον εφιάλτη που βίωσε.

Διαβάστε επίσης