ΗΠΑ: 20χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα αφού δέχτηκε επίθεση με καυτό λάδι από συνάδελφο

Ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 23χρονος Τζαλάνι Μπλούετ, εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

ΗΠΑ: 20χρονος νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα αφού δέχτηκε επίθεση με καυτό λάδι από συνάδελφο

Ο 20χρονος Τζέικομπ Σμιθ

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ΚΟΣΜΟΣ
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Στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα νοσηλεύεται ένας 20χρονος στις ΗΠΑ, αφού δέχτηκε επίθεση με καυτό λάδι από έναν συνάδελφό του κατά την διάρκεια βάρδιας.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, όλα έγιναν το Σάββατο 6 Ιουνίου σε ένα υποκατάστημα των McDonald's στη Βόρεια Καρολίνα, όταν ένας συνάδελφος του 20χρονου Τζέικομπ Σμιθ του πέταξε καυτό λάδι στο πρόσωπο.

Ο δράστης κατάφερε να ξεφύγει πριν ειδοποιηθούν οι αρχές.

McDonald's - Εγκαύματα

Ο 20χρονος Τζέικομπ Σμιθ

Go Fund Me

Μιλώντας στο μέσο ABC 10, ο υπολοχαγός της τοπικής αστυνομίας, Μάικλ Μπούλαρντ, δήλωσε ότι ο 20χρονος μπορούσε να επικοινωνήσει με τις αρχές στον τόπο του συμβάντος, «αλλά είχε εμφανή σημάδια εγκαυμάτων στο άνω μέρος του σώματος και του πρόσωπό του».

Ο δράστης, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο 23χρονος Τζαλάνι Μπλούετ, εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα. Βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της επίθεσης με θανατηφόρο όπλο και της πρόκλησης σοβαρών σωματικών βλαβών.

Δράστης - McDonalds

Ο 23χρονος Τζαλάνι Μπλούετ

Sutter County Sheriff's Office

Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η μητέρα του Τζέικομπ, Άμπερ Σμιθ, στην αστυνομία, ο γιος της ετοιμαζόταν να τελειώσει την βάρδια του όταν δέχτηκε την επίθεση. Ο 20χρονος υπέστη εγκαύματα δευτέρου βαθμού στο 22% του σώματος του - στο ένα μέρος του προσώπου του, στο λαιμό του, στο δεξί του χέρι και στην πλάτη του.

«Ήταν στο γραφείο του και ετοιμαζόταν να μετρήσει τα χρήματα της ημέρας, όταν ξαφνικά του έριξαν το λάδι», δήλωσε η Άμπερ. «Ο πόνος που βιώνει είναι τόσο αφόρητος. Θέλω να αποδοθεί η Δικαιοσύνη. Θέλω ο δράστης να εκτίσει την ποινή που του αξίζει για αυτό που έκανε στον γιο μου», συνέχισε η Άμπερ, αναφερόμενη στον 23χρονο.

«Δεν του εύχομαι κάτι κακό. Θέλω απλώς να καταλάβει τις συνέπειες των πράξεων του — να καταλάβει πραγματικά τι έκανε — και ότι προκάλεσε έναν αφόρητο πόνο στον γιο μου», κατέληξε η ίδια.

Για να υποστηρίξει τον Τζέικομπ στην ανάρρωσή του, η μητέρα του διοργάνωσε μια καμπάνια GoFund Me, καθώς αργότερα μέσα στην εβδομάδα έχει προγραμματιστεί μια χειρουργική επέμβαση για να γίνει μεταμόσχευσης δέρματος σε κάποια σημεία του σώματός του.

Μέχρι στιγμής, έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 71.000 δολάρια.

GoFundMe - Εργαζόμενος McDonalds
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