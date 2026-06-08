Κατάσχεση ουρανίου: Μπορούν οι ΗΠΑ να το πετύχουν στο Ιράν; Οι δύο προηγούμενες επιχειρήσεις

Snapshot Οι ΗΠΑ έχουν ως βασικό στόχο την κατάσχεση του ιρανικού ουρανίου, όπως δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Στο παρελθόν, η Επιχείρηση Άλσος το 1944 κατάφερε να κατασχέσει γερμανικά πυρηνικά υλικά και επιστήμονες πριν φτάσουν οι Σοβιετικοί.

Το 1994, οι ΗΠΑ με τη συνεργασία του Καζακστάν και του ΔΟΑΕ αφαίρεσαν κρυφά 600 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου από το Καζακστάν.

Επιχειρήσεις αφαίρεσης ουρανίου σε εχθρικές χώρες όπως το Ιράν είναι πολύ πιο επικίνδυνες λόγω της στρατιωτικής ισχύος και της άρνησης τοπικής συνεργασίας.

Η επιτυχής απομάκρυνση ουρανίου απαιτεί τη συναίνεση των τοπικών κυβερνήσεων, κάτι που δεν ισχύει στο Ιράν, καθιστώντας μια τέτοια επιχείρηση ιδιαίτερα ριψοκίνδυνη. Snapshot powered by AI

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Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία, αν και πολλές φορές έχει διαμηνύσει πως βασικός στόχος των ΗΠΑ είναι το ιρανικό ουράνιο. Και σκοπεύει να το πάρει με τον έναν... ή τον άλλον τρόπο...

Μπορεί να επιτύχει κάτι τέτοιο όμως;

Κατά το παρελθόν οι ΗΠΑ έχουν κατορθώσει να φτάσουν στο πυρηνικό πρόγραμμα ξένων χωρών, αλλά οι συγκυρίες τότε ήταν διαφορετικές..

Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάστηκαν στη Νορμανδία της Γαλλίας τον Ιούλιο του 1944 και σταδιακά κινήθηκαν προς τη Γερμανία, αφού απελευθέρωσαν τη Γαλλία και την Ιταλία.

Εν τω μεταξύ, από τα ανατολικά, ο Σοβιετικός Κόκκινος Στρατός προχωρούσε προς το Βερολίνο, αφού απελευθέρωσε την Πολωνία τον Ιούλιο του 1944.

Παρόλο που οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Βρετανία και η Σοβιετική Ένωση ήταν σύμμαχοι κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας, αναπτύχθηκε μια έντονη αντιπαλότητα μεταξύ των Δυτικών Συμμάχων και του Κόκκινου Στρατού για το ποιος θα ήταν ο πρώτος που θα έφτανε στο Βερολίνο.

Όποιος κατελάμβανε πρώτος τη γερμανική πρωτεύουσα, θα εξασφάλιζε όχι μόνο μια μεγαλύτερη και πιο αναγνωρισμένη ζώνη κατοχής, αλλά και αποκλειστική πρόωρη πρόσβαση στα απομεινάρια του μυστικού πυρηνικού προγράμματος της ναζιστικής Γερμανίας, τους επιστήμονες της και τα αποθέματα ουρανίου της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 1944, οι ΗΠΑ εργάζονταν ήδη στο Σχέδιο Μανχάταν για την ανάπτυξη ατομικών βομβών. Ωστόσο, οι ΗΠΑ περίμεναν ακόμα μια σημαντική ανακάλυψη. Εν τω μεταξύ, υπήρχε η ευρεία πεποίθηση ότι η Γερμανία ήταν χρόνια μπροστά από τον υπόλοιπο κόσμο στην ανάπτυξη ατομικής βόμβας.

Άλλωστε, το ουράνιο είχε διασπαστεί για πρώτη φορά στη ναζιστική Γερμανία το 1938, και Γερμανοί φυσικοί όπως ο Βέρνερ Χάιζενμπεργκ και ο Καρλ Φρίντριχ φον Βάιζσεκερ θεωρούνταν ηγέτες στον τομέα τους.

Η Επιχείρηση Άλσος

Το 1944, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την Επιχείρηση Άλσος, στο πλαίσιο της Επιχείρησης Μανχάταν, για να στείλουν επιστήμονες, κατασκόπους και στρατιωτικούς αξιωματούχους στην Ευρώπη μαζί με τον προελαύνοντα στρατό τους, με διπλό στόχο: Να λάβουν ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο του ναζιστικού ατομικού προγράμματος και να καταλάβουν γερμανικά πυρηνικά περιουσιακά στοιχεία, ουράνιο, αντιδραστήρες βαρέος ύδατος και να συλλάβουν Γερμανούς επιστήμονες, πριν μπορέσουν οι Σοβιετικοί.

«Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι τα αμερικανικά στρατεύματα πρέπει να είναι τα πρώτα που θα φτάσουν σε αυτή τη ζωτικής σημασίας εγκατάσταση (γερμανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις), γιατί ήταν ύψιστης σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες να ελέγξουμε ολόκληρη την περιοχή που περιείχε το γερμανικό ατομικό πυρηνικό όπλο.. Αναγκάστηκα να λάβω ορισμένα δραστικά μέτρα για να επιτύχουμε τον σκοπό μας», λέγεται ότι είπε ο επικεφαλής της αποστολής Alsos, στρατηγός Leslie Groves.

Η αποστολή Alsos εισήλθε στη Γερμανία στις 24 Φεβρουαρίου 1945.

Οι ομάδες της Alsos κατέσχεσαν πάνω από 1.100 τόνους μεταλλεύματος ουρανίου από ένα αλατωρυχείο κοντά στο Stassfurt, βαρύ ύδωρ(οξείδιο του δευτερίου, D₂O), πρωτότυπους αντιδραστήρες, χιλιάδες ερευνητικά έγγραφα και συνέλαβαν βασικούς Γερμανούς επιστήμονες που σχετίζονταν με το πυρηνικό πρόγραμμα, πριν από την άφιξη των Σοβιετικών.

Αυτά τα πυρηνικά περιουσιακά στοιχεία μεταφέρθηκαν αρχικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, μεγάλο μέρος τους τελικά εκτράπηκε ή χρησιμοποιήθηκε για την υποστήριξη του αμερικανικού Σχεδίου Μανχάταν.

Τον Ιούλιο του 1945, σχεδόν ένα χρόνο μετά την έναρξη της Επιχείρησης Alsos, οι ΗΠΑ διεξήγαγαν την πρώτη τους πυρηνική δοκιμή τον Ιούλιο του 1945 και μέσα σε ένα μήνα από αυτή τη δοκιμή, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν την ατομική βόμβα στην Ιαπωνία.

Σχέδιο «Ζαφείρι», 1994

Το 1991, μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, υπήρξαν ανανεωμένοι φόβοι για πυρηνική διάδοση.

Μία από τις πιο ευάλωτες τοποθεσίες ήταν το Μεταλλουργικό Εργοστάσιο Ulba στο Ουστ-Καμενογκόρσκ, Καζακστάν, το οποίο φιλοξενούσε σχεδόν 600 κιλά ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, αρκετό για περίπου δύο δωδεκάδες πυρηνικές βόμβες.

Το εμπλουτισμένο ουράνιο (HEU) κινδύνευε από κλοπή ή εκτροπή. Υπήρχαν επίσης φόβοι ότι χώρες όπως το Ιράν και η Βόρεια Κορέα ενδιαφέρονταν για αυτό το HEU.

Για να εξασφαλίσουν αυτά τα 600 κιλά HEU, οι ΗΠΑ σχημάτισαν μια Ομάδα Έρευνας Πυρηνικής Έκτακτης Ανάγκης 31 ατόμων, η οποία περιελάμβανε ειδικούς από το Υπουργείο Ενέργειας και το Πεντάγωνο.

Η ομάδα πέταξε κρυφά με ένα αεροσκάφος C-5 Galaxy. Η ομάδα πέρασε περισσότερες από τέσσερις εβδομάδες (από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο του 1994), επανασυσκευάζοντας το υλικό με απόλυτη μυστικότητα υπό σκληρές συνθήκες και στη συνέχεια το μετέφερε αεροπορικώς στο εργοστάσιο Y-12 στο Όουκ Ριτζ του Τενεσί, για ανάμειξη σε ουράνιο χαμηλού εμπλουτισμού υπό τις διασφαλίσεις του ΔΟΑΕ.

Ενώ το έργο ήταν μια κοινή προσπάθεια μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καζακστάν και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), εξακολουθούσε να εκτελείται κρυφά για να αποφευχθεί η ειδοποίηση άλλων παγκόσμιων δυνάμεων.

Μπορεί να γίνει το ίδιο στο Ιράν;

Ωστόσο, η επανάληψη αυτής της επιτυχίας σε μια εχθρική χώρα με σημαντικές στρατιωτικές δυνατότητες και ισχυρή θέληση για μάχη, και όπου το HEU είναι θαμμένο βαθιά στα βουνά, θα αποτελέσει μια υπόθεση υψηλού κινδύνου.

Ομοίως, το 2003, οι ΗΠΑ αφαίρεσαν πάνω από 55.000 λίβρες εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου εξαφθοριούχου ουρανίου, πλήρων φυγοκεντρητών P-2 και εξαρτημάτων από το δίκτυο A.Q. Khan του Πακιστάν, πληροφορίες σχεδιασμού πυρηνικών όπλων και 13-17 κιλά καυσίμου ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Ωστόσο, και εδώ, η επιχείρηση διεξήχθη από τις αμερικανικές δυνάμεις με την πλήρη συγκατάθεση της λιβυκής κυβέρνησης, η οποία το 2003 είχε συμφωνήσει να διαλύσει το πρόγραμμα πυρηνικών/χημικών/ και βιολογικών όπλων της.

Εν τω μεταξύ, ακόμη και καθώς η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ ζυγίζει τις επιλογές της για τη διεξαγωγή κοινής επιχείρησης στο Ιράν για την απομάκρυνση των αποθεμάτων ουρανίου της, οι ΗΠΑ αφαίρεσαν με επιτυχία σχεδόν 13,5 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου από τον κλειστό ερευνητικό αντιδραστήρα RV-1 κοντά στο Καράκας της Βενεζουέλας, στις 10 Μαΐου, με τη βοήθεια της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Ο ΔΟΑΕ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το ουράνιο είχε «μεταφερθεί με ασφάλεια δια ξηράς και θάλασσας» σε μια εγκατάσταση στη Νότια Καρολίνα μετά από «μια πολύπλοκη και ευαίσθητη επιχείρηση».

Αυτά τα προηγούμενα δείχνουν ότι είναι δυνατή η ασφαλής απομάκρυνση του ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού από μια ξένη χώρα σε μια ασφαλή τοποθεσία στις ΗΠΑ ή σε κάποια τρίτη χώρα.

Ωστόσο, η βασική μεταβλητή είναι ότι στο Καζακστάν, τη Λιβύη και τη Βενεζουέλα, οι τοπικές κυβερνητικές αρχές συμμετείχαν και είχαν συναινέσει στην επιχείρηση των ΗΠΑ.

Αν και η Επιχείρηση Άλσος αφορούσε την απομάκρυνση πυρηνικών πόρων από μια εχθρική χώρα κατά τη διάρκεια μιας ενεργού πολεμικής κατάστασης, η επιχείρηση αυτή έλαβε χώρα πριν από περισσότερες από οκτώ δεκαετίες.

Όλοι οι στρατιωτικοί αναλυτές προειδοποιούν ότι, παρά αυτά τα ιστορικά προηγούμενα, η επανάληψη μιας τέτοιας επιχείρησης στο Ιράν είναι γεμάτη κινδύνους και μπορεί να καταλήξει σε καταστροφή για τις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες eurasiantimes.com

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