Παγκράτι: Πώς έγινε η επίθεση οδηγού μηχανής σε 22χρονη - Φώτο από τη στιγμή της επίθεσης

Snapshot Μια 23χρονη γυναίκα δέχθηκε επίθεση και τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι στο Παγκράτι ενώ προσπαούσε να παρκάρ το αυτοκίνητό της.

Ο δράστης, περίπου 50 ετών, επιτέθηκε στη γυναίκα με χτυπήματα και την έσπρωξε στο έδαφος, προκαλώντας κάταγμα στον έξω σφυρό.

Ο άνδρας αποχώρησε από το σημείο μετά την επίθεση, εισερχόμενος σε παρακείμενη πολυκατοικία.

Η 23χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση και εντοπισμό του δράστη.

Η Αστυνομία παρέμεινε στο σημείο όλο το βράδυ και συνέχισε την έρευνα το επόμενο πρωί. Snapshot powered by AI

«Έκλαιγε με λυγμούς. Στα καλά καθούμενα να σε πλακώνουν στο ξύλο», με αυτά τα λόγια περιγράφει μάρτυρας το ακραίο σκηνικό που εκτυλίχθηκε στο Παγκράτι, όταν μια 23χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι δέχθηκε επίθεση και κατέληξε με σοβαρό τραυματισμό στο πόδι.

Κάτοικος της περιοχής, μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε την αναστάτωση που προκλήθηκε στη γειτονιά. «Στα καλά καθούμενα να σε πλακώνουν στο ξύλο. Έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις καν. Η Αστυνομία ήταν όλο το βράδυ εδώ και περίμεναν και το επόμενο πρωί», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στην οδό Αριστοξένου, την ώρα που η νεαρή οδηγός επιχειρούσε να παρκάρει το αυτοκίνητό της. Όπως αναφέρει, οδηγός μηχανής που περνούσε από το σημείο εκνευρίστηκε επειδή χρειάστηκε να περιμένει και στη συνέχεια κατέβηκε από το όχημά του.

Η 23χρονη υποστηρίζει ότι ο άνδρας, την άρπαξε από τα ρούχα, να τη γρονθοκόπησε και να την έριξε στο έδαφος, συνεχίζοντας να τη χτυπά με κλωτσιές, πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν σκηνές πανικού, με την κοπέλα να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ και να καλεί σε βοήθεια.

Αμέσως μετά, όπως καταγγέλλει, ο δράστης μπήκε σε παρακείμενη πολυκατοικία και αποχώρησε από το σημείο.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα έξω σφυρού.

Η 23χρονη έχει ήδη προχωρήσει σε καταγγελία στις Αρχές, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό.

