Θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα: Πέθανε ο Χανιώτης γιατρός Μανώλης Μιχαηλάκης

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτηση του το Πνευματικό Κέντρο Χανίων

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα: Πέθανε ο Χανιώτης γιατρός Μανώλης Μιχαηλάκης
Θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα και την τοπική κοινωνία σκόρπισε η είδηση του γνωστού ογκολόγου και ευεργέτη, Μανώλη Μιχαηλάκη με καταγωγή από τα Χανιά.

Ο Μανώλης Μιχαηλάκης υπήρξε ιδρυτής και Διευθυντής του πρώτου στην Ελλάδα One Day Oncology Clinic στο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς και ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.

Πέρα από την επιστημονική του δραστηριότητα ο Δρ. Μιχαηλάκης είχε και έχει ευεργετικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα έχει λάβει τον τίτλο του «Ευεργέτη» από το Εθνικό Ίδρυμα Ελ. Βενιζέλος, το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας –Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία (ΚΗΦΑΜΕΑ), το Β’ Γυμνάσιο Χανίων και το Ίδρυμα Αγία Σοφία.

Στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στη Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος ο Δρ. Μιχαηλάκης υπήρξε χορηγός προπτυχιακών αλλά και μεταπτυχιακών υποτροφιών από το 2004 έως και το 2015, υποστηρίζοντας νέους ερευνητές.

Την είδηση έκανε γνωστή με ανάρτηση του το Πνευματικό Κέντρο Χανίων.

Η κηδεία του Εμμ. Μιχαηλάκη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 80 ετών, θα γίνει την Δευτέρα 27 Απριλίου στις 11 το πρωί στο νεκροταφείο Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Νιο Χωριό Αποκορώνου.

H ανάρτηση του Πνευματικού Κέντρου Χανίων

«Καλό Ταξίδι στο φως γιατρέ…

Το Πνευματικό Κέντρο Χανίων με θλίψη αποχαιρετά έναν ακριβό φίλο, έναν “πιστό” θεατή και ακροατή των εκδηλώσεών του, άνθρωπο του πνεύματος, γνώστη όχι μόνο της επιστήμης του, αλλά και της λογοτεχνίας, του κινηματογράφου, της φιλοσοφίας και της μουσικής.

Ο Μανώλης Μιχαηλάκης υπήρξε ένας πολύπλευρα μορφωμένος άνθρωπος και ταυτόχρονα με βαθιά ενσυναίσθηση και αγάπη για τους συμπολίτες του και τους φορείς του τόπου του, τους οποίους στήριζε ανελλιπώς.

Σε όλους εδώ, διοίκηση και εργαζόμενους, θα μας λείψουν οι ολιγόλεπτες πρωινές επισκέψεις του, που έδιναν “χρώμα” στις μέρες μας, καθώς μιλούσαμε για τον Πλάτωνα και τον Νίτσε, για τον Γκαίτε και τον Μάλερ, για παλιά και νέα φιλμ.

Διαλέξαμε αυτή την φωτογραφία για να τον αποχαιρετίσουμε, γνωρίζοντας ότι η αναγόρευσή του ως Επίτιμος Διδάκτωρ της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης υπήρξε μία από τις ευτυχέστερες στιγμές της ζωής του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Με πληροφορίες από xaniotikanea.gr, zarpanews.gr

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:18ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο τηλεφωνικός θάλαμος που είναι υγειονομική βόμβα

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-3 - Τέλος στον τελικό, τρόπαιο ο ΟΦΗ

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Κενά και αντιφάσεις στις καταθέσεις των κατηγορουμένων για τον θάνατο της Μυρτούς

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Καθοριστική στρατηγική μας ο έλεγχος των Στενών του Ορμούζ

22:51ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Τραμπ για Ιράν: Όταν θέλουν μπορούν να μου τηλεφωνήσουν - Αμφισβητεί τη σοβαρότητα των ΗΠΑ στη διπλωματία η Τεχεράνη

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα: Πέθανε ο Χανιώτης γιατρός Μανώλης Μιχαηλάκης

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μόλις ακύρωσα το ταξίδι στο Πακιστάν μέσα σε 10 λεπτά πήραμε καλύτερη πρόταση από το Ιράν

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

22:25ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: 4 τραυματίες όταν έσπασε καλώδιο σε παιχνίδι – Βίντεο

22:16ΚΟΣΜΟΣ

Διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν: «Και οι δύο πλευρές πιστεύουν ότι έχουν το πάνω χέρι», λέει αναλυτής

22:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Συνελήφθη πρώην αστυνομικός για κατοχή και εμπόριο ναρκωτικών – Χειροπέδες και στον γιο του

21:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα δεν είναι απλώς αποδέκτης κεφαλαίων, γίνεται παραγωγός τεχνογνωσίας»

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Η στιγμή που άνδρας με όπλο στο χέρι απειλεί κόσμο στο προαύλιο - Βίντεο

21:36LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος στο πλευρό του Τζώρτζογλου: «Είναι ένα παιδί πονεμένο - Αυτοεξευτελισμός της τηλεόρασης»

21:25ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τουλάχιστον 15 προσαγωγές σε αστυνομική επιχείρηση για αποτροπή κατάληψης

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ εναντίον εφορίας: Δικαστής αμφισβητεί τη συνταγματικότητα της προσφυγής του προέδρου

21:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Εβδομάδα ουσιαστικών δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης

20:56LIFESTYLE

Μικ Τζάγκερ: Έφτασε δύο φορές κοντά στον θάνατο - «Τα χείλη του έγιναν μπλε»

20:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: Υποβιβάστηκε ο Πανιώνιος, παραμένει στην κατηγορία το Μαρούσι

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Τροχαίο με μηχανάκι - Στο νοσοκομείο ο νεαρός οδηγός του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT ΠΑΟΚ - ΟΦΗ 2-3 - Τέλος στον τελικό, τρόπαιο ο ΟΦΗ

11:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κάνουμε Πρωτομαγιά - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

19:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Αιχμηρή ανακοίνωση Τσελέντη για Παπαδόπουλο: «”Σεισμολογικό μπαρμπούτι” οι προβλέψεις για ισχυρό σεισμό στον Κορινθιακό»

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Βρέθηκα με υπέρογκα χρέη εξαιτίας του 66χρονου λογιστή που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ»

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Μελίνα Κωτσάκη, η 82χρονη δισέγγονη του Κολοκοτρώνη που δεν λείπει από καμία διαδήλωση - «Οι νέοι να αφήσουν τα κινητά και να αγωνιστούν για την πατρίδα»

22:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Πείραξαν το παιδί μου, δεν υπάρχει αύριο – Να ενωθούν οι υγιείς δυνάμεις»

22:34ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Μόλις ακύρωσα το ταξίδι στο Πακιστάν μέσα σε 10 λεπτά πήραμε καλύτερη πρόταση από το Ιράν

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πιθανή ψυχρή εισβολή μετά την Πρωτομαγιά - Τι δείχνουν τα προγνωστικά

14:40ΕΛΛΑΔΑ

Αυτές είναι οι πιο σεισμογενείς περιοχές στην Ελλάδα - Νέα έκθεση από το ΑΠΘ

10:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Η γυναίκα μου φταίει που πέθανε η Μυρτώ» - Τα SMS που δεν έμαθε ποτέ το μοιραίο βράδυ

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Η στιγμή που άνδρας με όπλο στο χέρι απειλεί κόσμο στο προαύλιο - Βίντεο

22:45ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην ακαδημαϊκή κοινότητα: Πέθανε ο Χανιώτης γιατρός Μανώλης Μιχαηλάκης

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - Πότε «βλέπουν» ρωσικό κρύο στη χώρα μας

20:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μακρόν: «Το ξέρεις, αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται, θα είμαστε εδώ για εσάς»

18:27ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Η νέα δημόσια εμφάνιση και τα θερμά λόγια του βρετανικού Τύπου - Βίντεο

18:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Η μητέρα μας έφυγε αλλά η οικογένεια μας μεγάλωσε», λέει ο γιος της Ελευθερίας Γιακουμάκη

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Νέοι κανόνες και πρόστιμα – Τι αλλάζει με τον νόμο για την πυροπροστασία

11:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Πότε θα καταβληθεί - Αναλυτικοί πίνακες με το ύψος της ενίσχυσης ανά τέκνο

17:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση GPO: Στο 29,6% η ΝΔ, στο 15,9% το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση ψήφου

20:56LIFESTYLE

Μικ Τζάγκερ: Έφτασε δύο φορές κοντά στον θάνατο - «Τα χείλη του έγιναν μπλε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ