Οι μύθοι του θερινού ηλιοστασίου: Τι πραγματικά συμβαίνει τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου

Η αστρονομική πραγματικότητα είναι διαφορετική και πολύ πιο δυναμική

Δημήτρης Δρίζος

Οι μύθοι του θερινού ηλιοστασίου: Τι πραγματικά συμβαίνει τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου
WHAT THE FACT
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Το θερινό ηλιοστάσιο αποτελούσε πάντοτε μια μαγική και συναρπαστική στιγμή για την ανθρωπότητα, φορτισμένη με βαθιά νοήματα που έχουν τις ρίζες τους σε αρχαίες παραδόσεις χιλιάδων ετών. Κάθε χρόνο, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο περιμένουν με ανυπομονησία αυτή την ημερομηνία για να γιορτάσουν την επίσημη άφιξη του καλοκαιριού, οργανώνοντας γιορτές και υπαίθριες εκδηλώσεις.

Ωστόσο, αυτό το σημαντικό αστρονομικό γεγονός περιβάλλεται από πολυάριθμες λανθασμένες αντιλήψεις και επιστημονικές ανακρίβειες, οι οποίες μεταφέρονται από γενιά σε γενιά. Η έλευση του αστρονομικού καλοκαιριού συνοδεύεται από μια σειρά εξαιρετικά επίμονων μύθων, που συχνά επισκιάζουν τους πραγματικούς ουράνιους μηχανισμούς που διέπουν το εκπληκτικό Ηλιακό μας Σύστημα.

Η αποδόμηση αυτών των παρανοήσεων είναι απαραίτητη για να κατανοήσουμε καλύτερα τις πολύπλοκες και θαυμαστές δυναμικές που συνδέουν τη Γη με το άστρο της, επιτρέποντάς μας να παρατηρούμε τον ουρανό με μεγαλύτερη επίγνωση, κριτική σκέψη και διάθεση για επιστημονική ανακάλυψη.

Το ηλιοστάσιο πέφτει πάντα στις 21 Ιουνίου

Μία από τις πιο διαδεδομένες πεποιθήσεις αφορά την ακριβή ημερομηνία του φαινομένου. Πολλοί θεωρούν δεδομένο ότι η αλλαγή της εποχής συμβαίνει κάθε χρόνο στις 21 Ιουνίου.

Η αστρονομική πραγματικότητα είναι διαφορετική και πολύ πιο δυναμική. Ο πλανήτης μας χρειάζεται περίπου 365 ημέρες και 6 ώρες για να ολοκληρώσει μία πλήρη περιφορά γύρω από τον Ήλιο, ταξιδεύοντας στο Διάστημα με μέση ταχύτητα περίπου 107.000 χιλιομέτρων την ώρα. Αυτή η χρονική απόκλιση διορθώνεται κάθε τέσσερα χρόνια με το δίσεκτο έτος και έχει ως αποτέλεσμα η ακριβής στιγμή του ηλιοστασίου να μεταβάλλεται.

Έτσι, η αστρονομική μετάβαση μπορεί να συμβεί στις 20 Ιουνίου, στις 21 Ιουνίου ή, σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, ακόμη και στις 22 Ιουνίου.

Η Γη βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο

Μια άλλη ευρέως διαδεδομένη παρανόηση είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται στο ότι η Γη βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο.

Στην πραγματικότητα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού στο Βόρειο Ημισφαίριο, η Γη βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο της τροχιάς της από τον Ήλιο, σε απόσταση άνω των 152 εκατομμυρίων χιλιομέτρων.

Η πραγματική αιτία της ζέστης είναι αποκλειστικά η κλίση του άξονα της Γης. Κατά το καλοκαίρι στο Βόρειο Ημισφαίριο, ο Βόρειος Πόλος είναι στραμμένος προς τον Ήλιο, επιτρέποντας στις ηλιακές ακτίνες να προσπίπτουν πιο κάθετα στην επιφάνεια του πλανήτη. Αυτή η πιο άμεση ακτινοβολία προκαλεί εντονότερη θέρμανση του εδάφους και της ατμόσφαιρας.

Είναι η πιο ζεστή ημέρα του χρόνου

Παρότι το θερινό ηλιοστάσιο χαρίζει τις περισσότερες ώρες φωτός μέσα στο έτος, δεν συμπίπτει με τις υψηλότερες θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

Η ατμόσφαιρα και οι ωκεανοί της Γης λειτουργούν ως τεράστιες δεξαμενές θερμότητας, οι οποίες χρειάζονται αρκετές εβδομάδες για να απορροφήσουν και στη συνέχεια να απελευθερώσουν τη συσσωρευμένη ενέργεια.

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως θερμική αδράνεια και εξηγεί γιατί οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται συνήθως από τα τέλη Ιουλίου έως και τον Αύγουστο. Η μέγιστη ηλιακή ακτινοβολία χρειάζεται χρόνο για να θερμάνει τις μεγάλες υδάτινες μάζες και να επηρεάσει τα ατμοσφαιρικά ρεύματα που κινούνται συνεχώς σε όλο τον πλανήτη.

Ο Ήλιος ανατέλλει από την Ανατολή και δύει στη Δύση

Από τα σχολικά μας χρόνια μαθαίνουμε ότι ο Ήλιος ανατέλλει από την Ανατολή και δύει στη Δύση.

Η διατύπωση αυτή είναι απολύτως σωστή μόνο κατά τις ημέρες των ισημεριών. Την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου, για έναν παρατηρητή στο Βόρειο Ημισφαίριο, η ανατολή του Ήλιου μετατοπίζεται σημαντικά προς τα βορειοανατολικά, ενώ η δύση του μετατοπίζεται αντίστοιχα προς τα βορειοδυτικά.

Η φαινομενική τροχιά του Ήλιου σχηματίζει ένα πολύ μεγαλύτερο τόξο στον ουρανό, γεγονός που εξηγεί τις πολλές ώρες φωτός που απολαμβάνουμε κατά τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους.

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