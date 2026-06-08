Ιωάννινα: Από «λογιστές» έγιναν «αστυνομικοί» – Πώς ξεγέλασαν μάνα και κόρη και άρπαξαν 9.000 ευρώ

Snapshot Απατεώνες στα Ιωάννινα απέσπασαν 9.000 ευρώ από ηλικιωμένη γυναίκα με το κόλπο της αλλαγής ρόλων, προσποιούμενοι λογιστές και αστυνομικούς.

Η κόρη του θύματος προσπάθησε να αποτρέψει την απάτη, αλλά πείστηκε από τον συνεργό που δήλωσε αστυνομικός να βγάλουν τα χρήματα και τα κοσμήματα έξω από το σπίτι.

Ο «εισπράκτορας» άρπαξε τα χρήματα και τα τιμαλφή και εξαφανίστηκε χωρίς να συλληφθεί επί τόπου.

Η Ασφάλεια Ιωαννίνων ταυτοποίησε έναν ημεδαπό ως δράστη που παρέλαβε τη λεία και σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπολοίπων μελών της σπείρας. Snapshot powered by AI

Ένα απίστευτο σενάριο εναλλαγής ρόλων χρησιμοποίησαν επιτήδειοι στα Ιωάννινα καταφέρνοντας να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας 9.000 ευρώ, «παγιδεύοντας» ακόμα και την κόρη του θύματος που προσπάθησε να αποτρέψει το κακό.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, όλα ξεκίνησαν την περασμένη Τετάρτη (3/6) όταν άγνωστος κάλεσε στο τηλέφωνο μια ηλικιωμένη γυναίκα στα Ιωάννινα. Ο απατεώνας προσποιούμενος τον λογιστή της και με απόλυτα πειστικό ύφος, της ζήτησε να καταγράψει όλα τα μετρητά και τα τιμαλφή που είχε στο σπίτι της, προκειμένου να τα… δηλώσει στην εφορία για να αποφύγει δήθεν τσουχτερό πρόστιμο.

Η ηλικιωμένη, θορυβημένη, επικοινώνησε με την κόρη της. Εκείνη αντιλήφθηκε αμέσως ότι πρόκειται για απάτη και έσπευσε στο σπίτι της μητέρας της. Την βρήκε με το ακουστικό στο χέρι και πήρε η ίδια τη γραμμή για να «ξεμπροστιάσει» τον υποτιθέμενο λογιστή.

Εκεί όμως, το σενάριο άλλαξε. Στην άλλη άκρη της γραμμής εμφανίστηκε άλλος συνεργός, ο οποίος αυτή τη φορά δήλωσε… αστυνομικός! Με απίστευτη ψυχραιμία, διαβεβαίωσε την κόρη ότι η Αστυνομία γνωρίζει ήδη για την απόπειρα απάτης και της ζήτησε να συνεργαστεί για να παγιδεύσουν τους δράστες. Το «κόλπο» που της πρότεινε; Να βάλει τα χρήματα και τα χρυσά έξω από το σπίτι, ώστε οι αστυνομικοί να συλλάβουν επ’ αυτοφώρω τον «εισπράκτορα» μόλις εμφανιστεί!

Μάνα και κόρη πείστηκαν από το θέατρο των δραστών. Έβγαλαν έξω από το σπίτι 1.800 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 7.000 ευρώ. Φυσικά, κανένας αστυνομικός δεν περίμενε στις γωνίες. Ο «εισπράκτορας» πέρασε ανενόχλητος, άρπαξε τη λεία των 9.000 ευρώ και εξαφανίστηκε.

Μετά την καταγγελία, η Ασφάλεια Ιωαννίνων κινήθηκε μεθοδικά και κατάφερε να ταυτοποιήσει τα στοιχεία ενός ημεδαπού, ο οποίος είναι αυτός που παρέλαβε τα χρήματα και τα τιμαλφή. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της σπείρας.

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