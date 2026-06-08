Φυλακές Χανίων: Καταρρίφθηκε drone που μετέφερε δέμα σε κρατούμενους

Snapshot Drone που μετέφερε δέμα με απαγορευμένα αντικείμενα κατέπεσε στις Φυλακές Χανίων μετά από παρέμβαση εξωτερικών φρουρών και χρήση συστήματος anti

drone.

Το δέμα περιείχε κινητά, φορτιστές, ρούτερ, κάρτες sim, αιχμηρά εργαλεία, μαχαίρι, σκοινί και άλλα αντικείμενα που απαγορεύονται στις φυλακές.

Κρατούμενος ανέβηκε στην ταράτσα για να παραλάβει το δέμα και συνελήφθη άμεσα από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Οι φρουροί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον χειριστή του drone παρά τις αναζητήσεις στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Απόπειρα παράδοσης αντικειμένων με… drone έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου, στις 19:10 το απόγευμα στις Φυλακές Χανίων.

Το drone έγινε αντιληπτό από τους Εξωτερικούς Φρουρούς που είχαν υπηρεσία και ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών.

Με τη χρήση του συστήματος anti-drone ο σκοπός κατέρριψε το ιπτάμενο αντικείμενο εντός ακάλυπτου χώρου του καταστήματος.

Με την κατάρριψη έπεσε η σακούλα που κουβαλούσε πάνω στην ταράτσα της Ε' πτέρυγας όπου κρατούμενος αναρριχήθηκε για την περισυλλογή του δέματος ο οποίος και συνελήφθη από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και έγινε περισυλλογή του δέματος.

Οι συνάδελφοι που εκτελούσαν περίπολο χτένισαν την περιοχή χωρίς να καταφέρουν να εντοπίσουν το χειριστή.

Το δέμα περιείχε: