Φυλακές Χανίων: Καταρρίφθηκε drone που μετέφερε δέμα σε κρατούμενους
Το drone έγινε αντιληπτό από τους Εξωτερικούς Φρουρούς που είχαν υπηρεσία και ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών
Snapshot
- Drone που μετέφερε δέμα με απαγορευμένα αντικείμενα κατέπεσε στις Φυλακές Χανίων μετά από παρέμβαση εξωτερικών φρουρών και χρήση συστήματος anti
- drone.
- Το δέμα περιείχε κινητά, φορτιστές, ρούτερ, κάρτες sim, αιχμηρά εργαλεία, μαχαίρι, σκοινί και άλλα αντικείμενα που απαγορεύονται στις φυλακές.
- Κρατούμενος ανέβηκε στην ταράτσα για να παραλάβει το δέμα και συνελήφθη άμεσα από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.
- Οι φρουροί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον χειριστή του drone παρά τις αναζητήσεις στην περιοχή.
Απόπειρα παράδοσης αντικειμένων με… drone έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου, στις 19:10 το απόγευμα στις Φυλακές Χανίων.
Το drone έγινε αντιληπτό από τους Εξωτερικούς Φρουρούς που είχαν υπηρεσία και ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών.
Με τη χρήση του συστήματος anti-drone ο σκοπός κατέρριψε το ιπτάμενο αντικείμενο εντός ακάλυπτου χώρου του καταστήματος.
Με την κατάρριψη έπεσε η σακούλα που κουβαλούσε πάνω στην ταράτσα της Ε' πτέρυγας όπου κρατούμενος αναρριχήθηκε για την περισυλλογή του δέματος ο οποίος και συνελήφθη από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και έγινε περισυλλογή του δέματος.
Οι συνάδελφοι που εκτελούσαν περίπολο χτένισαν την περιοχή χωρίς να καταφέρουν να εντοπίσουν το χειριστή.
Το δέμα περιείχε:
- 5 κινητά,
- 5 φορτιστές,
- 5 καλώδια φόρτισης,
- 2 ρούτερ,
- 3 κάρτες sim,
- ακουστικά,
- 2 κλειδιά Allen για τις κλειδαριές,
- 5 λάμες σιδεροπριονου,
- 1 κόφτη,
- ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδας,
- 50 μέτρα σκοινί
- δύο καραμπίνερ.