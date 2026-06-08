Φυλακές Χανίων: Καταρρίφθηκε drone που μετέφερε δέμα σε κρατούμενους

Το drone έγινε αντιληπτό από τους Εξωτερικούς Φρουρούς που είχαν υπηρεσία και ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών

Κατερίνα Ρίστα

Φυλακές Χανίων: Καταρρίφθηκε drone που μετέφερε δέμα σε κρατούμενους
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Drone που μετέφερε δέμα με απαγορευμένα αντικείμενα κατέπεσε στις Φυλακές Χανίων μετά από παρέμβαση εξωτερικών φρουρών και χρήση συστήματος anti
  • drone.
  • Το δέμα περιείχε κινητά, φορτιστές, ρούτερ, κάρτες sim, αιχμηρά εργαλεία, μαχαίρι, σκοινί και άλλα αντικείμενα που απαγορεύονται στις φυλακές.
  • Κρατούμενος ανέβηκε στην ταράτσα για να παραλάβει το δέμα και συνελήφθη άμεσα από σωφρονιστικούς υπαλλήλους.
  • Οι φρουροί δεν κατάφεραν να εντοπίσουν τον χειριστή του drone παρά τις αναζητήσεις στην περιοχή.
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Απόπειρα παράδοσης αντικειμένων με… drone έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 6 Ιουνίου, στις 19:10 το απόγευμα στις Φυλακές Χανίων.

Το drone έγινε αντιληπτό από τους Εξωτερικούς Φρουρούς που είχαν υπηρεσία και ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών.

Με τη χρήση του συστήματος anti-drone ο σκοπός κατέρριψε το ιπτάμενο αντικείμενο εντός ακάλυπτου χώρου του καταστήματος.

Με την κατάρριψη έπεσε η σακούλα που κουβαλούσε πάνω στην ταράτσα της Ε' πτέρυγας όπου κρατούμενος αναρριχήθηκε για την περισυλλογή του δέματος ο οποίος και συνελήφθη από σωφρονιστικούς υπαλλήλους και έγινε περισυλλογή του δέματος.

Οι συνάδελφοι που εκτελούσαν περίπολο χτένισαν την περιοχή χωρίς να καταφέρουν να εντοπίσουν το χειριστή.

Το δέμα περιείχε:

  • 5 κινητά,
  • 5 φορτιστές,
  • 5 καλώδια φόρτισης,
  • 2 ρούτερ,
  • 3 κάρτες sim,
  • ακουστικά,
  • 2 κλειδιά Allen για τις κλειδαριές,
  • 5 λάμες σιδεροπριονου,
  • 1 κόφτη,
  • ένα μαχαίρι τύπου πεταλούδας,
  • 50 μέτρα σκοινί
  • δύο καραμπίνερ.
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