Πατρίκ Μπριέλ: Υπό κράτηση στη Γαλλία μετά από καταγγελίες για βιασμό - Ακυρώθηκαν οι συναυλίες του

Ο 67χρονος τραγουδιστής και ηθοποιός βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές καταγγελίες για παρενοχλήσεις και επιθέσεις

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Πατρίκ Μπριέλ: Υπό κράτηση στη Γαλλία μετά από καταγγελίες για βιασμό - Ακυρώθηκαν οι συναυλίες του

Ο Πατρίκ Μπριέλ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Πατρίκ Μπριέλ τέθηκε υπό κράτηση στη Γαλλία έπειτα από καταγγελίες για βιασμό, απόπειρα βιασμού και σεξουαλικές επιθέσεις από 13 φερόμενα θύματα.
  • Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά που φέρονται να συνέβησαν μεταξύ 1997 και 2012, ενώ υπάρχει και έρευνα για παρόμοια υπόθεση στο Βέλγιο το 2010.
  • Ο καλλιτέχνης αρνείται όλες τις κατηγορίες και δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί με τις δικαστικές αρχές για να αποδείξει την αθωότητά του.
  • Λόγω των εξελίξεων, ακυρώθηκαν οι περισσότερες συναυλίες και εμφανίσεις του, συμπεριλαμβανομένων αυτών στο Μόντρεαλ και το φεστιβάλ «Les Enfoirés».
  • Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με τις γαλλικές αρχές να συνεχίζουν τις ανακριτικές διαδικασίες.
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Σάλο έχει προκαλέσει στη Γαλλία η είδηση ότι ο διάσημος τραγουδιστής και ηθοποιός Πατρίκ Μπριέλ τέθηκε υπό κράτηση από τις γαλλικές αρχές, στο πλαίσιο έρευνας για σοβαρές καταγγελίες που αφορούν βιασμό, απόπειρα βιασμού και σεξουαλικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία της Ναντέρ, ο 67χρονος καλλιτέχνης φέρεται να αντιμετωπίζει καταγγελίες από συνολικά 13 φερόμενα θύματα. Οι υποθέσεις που εξετάζονται αφορούν περιστατικά τα οποία φέρονται να σημειώθηκαν το 1997, το 2000, το 2001, καθώς και μία υπόθεση βιασμού που χρονολογείται από το 2012.

Έρευνα και στο Βέλγιο

Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται και καταγγελία που έχει κατατεθεί στο Βέλγιο και αφορά παρόμοιο περιστατικό, το οποίο φέρεται να συνέβη το 2010.

Η κράτηση του καλλιτέχνη ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας (8/6) και σύμφωνα με τη γαλλική νομοθεσία, μπορεί να διαρκέσει έως και 48 ώρες, διάστημα κατά το οποίο οι αρχές προχωρούν στις απαραίτητες ανακριτικές διαδικασίες.

Αρνείται τις κατηγορίες

Ο Πατρίκ Μπριέλ αρνείται κατηγορηματικά όλες τις καταγγελίες που του αποδίδονται. Μέσω των συνηγόρων του έχει δηλώσει ότι βρίσκεται στη διάθεση των δικαστικών αρχών και σκοπεύει να συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα, προκειμένου να αποδείξει την αθωότητά του.

Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι ο γνωστός καλλιτέχνης θα απαντήσει σε όλα τα ερωτήματα των ερευνητών, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη τους στη διαδικασία της Δικαιοσύνης.

Ακυρώθηκαν συναυλίες και εμφανίσεις

Οι εξελίξεις είχαν άμεσο αντίκτυπο στο επαγγελματικό πρόγραμμα του Μπριέλ. Ο Γάλλος τραγουδιστής προχώρησε στην ακύρωση των περισσότερων προγραμματισμένων συναυλιών του, μεταξύ των οποίων εμφανίσεις στο Μόντρεαλ, ενώ αποσύρθηκε και από τη συμμετοχή του στο φημισμένο φιλανθρωπικό φεστιβάλ «Les Enfoirés».

Η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις γαλλικές αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες γύρω από τις καταγγελίες που έχουν προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη γαλλική κοινή γνώμη και τον καλλιτεχνικό χώρο.

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