Συναγερμός στην Ιαπωνία: Έκλεισε 94 σχολεία μετά από εμφάνιση αρκούδας σε κατοικημένη περιοχή

Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Ουτσουνομίγια της Ιαπωνίας, όπου για πρώτη φορά εντοπίστηκε αρκούδα σε κατοικημένη περιοχή, με τις αρχές να προχώρησαν στο προληπτικό κλείσιμο σχεδόν 100 σχολείων.

Οι αρχές της πόλης Ουτσουνομίγια, που βρίσκεται 100 χιλιόμετρα βόρεια του Τόκιο και στην οποία ζουν 500.000 άνθρωποι, έλαβαν την προληπτική απόφαση να αναστείλουν τη λειτουργία και των 94 Δημοτικών και Γυμνασίων σχολείων της περιοχής την Δευτέρα, αφού μια μεσαίου μεγέθους μαύρη αρκούδα εντοπίστηκε το Σάββατο να κυκλοφορεί δίπλα σε ένα πάρκο της πόλης.

Λίγες ώρες αργότερα, μια κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την αρκούδα να τρέχει μπροστά από δύο τρομαγμένους νεαρούς άνδρες στην ίδια περιοχή, ενώ το μεσημέρι της Δευτέρας το θηλαστικό εντοπίστηκε ξανά σε μια βιομηχανική περιοχή περίπου 2 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που εθεάθη το ζώο.

Κλειδώστε τις πόρτες και τα παράθυρα σας

Οι αρχές της πόλης εξέδωσαν ανακοίνωση προτρέποντας τους κατοίκους να κρατούν κλειδωμένες τις πόρτες και τα παράθυρά τους και να μην πλησιάζουν την αρκούδα αν την δουν.

Η αστυνομία σε συνεργασία με την τοπική ομάδα κυνηγών έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπιστεί και να απομακρυνθεί το ζώο από την περιοχή.

Οι επιθέσεις αρκούδων, ακόμη και σε αστικές περιοχές της Ιαπωνίας, έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να oργανώσει μια ομάδα για να μειώσει τις απώλειες.

Την περασμένη εβδομάδα, μια αρκούδα στην πόλη Φουκουσίμα της βορειοανατολικής Ιαπωνίας επιτέθηκε σε τέσσερα άτομα, εισέβαλε στα γραφεία εταιρείας τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο και στη συνέχεια μπήκε σε εργοστάσιο, από όπου εκτιμάται ότι διέφυγε ανοίγοντας έναν παράθυρο από το εσωτερικό του κτιρίου.

Αυξάνονται οι επιθέσεις σε ανθρώπους

Τα τελευταία χρόνια οι επιθέσεις αρκούδων στην Ιαπωνία παρουσιάζουν αυξητική τάση, με τον αριθμό θανάτων και τραυματισμών να φτάνει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Οι τοπικές αρχές εξετάζουν διάφορες λύσεις για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα.

Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον πληθυσμό τους, εκτιμάται ότι στο ιαπωνικό νησί Χονσού ζουν από 12.000 έως 42.000 ασιατικές μαύρες αρκούδες, με τον αριθμό τους να αυξάνεται παράλληλα με τις καταγεγραμμένες εμφανίσεις. Τα ζώα αυτά μπορούν να φτάσουν σε μήκος έως και 1,5 μέτρο και βάρος έως 120 κιλά.

Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον πληθυσμό τους, εκτιμάται ότι υπάρχουν από 12.000 έως 42.000 ασιατικές μαύρες αρκούδες που ζουν στο νησί Χονσού της Ιαπωνίας. Τα θηλαστικά αυτά μπορούν να φτάσουν σε μήκος έως και 1,5 μέτρο και σε βάρος έως και τα 120 κιλά.

Οι ασιατικές μαύρες αρκούδες είναι είδος προς εξαφάνιση, αν και εκτιμάται ότι ο πληθυσμός τους έχει τριπλασιαστεί στην Ιαπωνία από το 2012 και μετά, λόγω του περιορισμού του κυνηγιού.

Ειδικοί πιστεύουν ότι η κλιματική αλλαγή έχει επηρεάσει τη συγκομιδή των φυσικών τροφών των αρκούδων, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να εισέρχονται σε κατοικημένες περιοχές και ως εκ τούτου, έρχονται σε συχνότερη επαφή με ανθρώπους.

Ειδικοί πιστεύουν ότι οι διακυμάνσεις στην παραγωγή βασικών τροφών των αρκούδων, όπως τα βελανίδια, τις ωθούν στο να αναζητήσουν τροφή σε πόλεις και χωριά. Την ίδια στιγμή, η μείωση του πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές της Ιαπωνίας, ιδιαίτερα των νεότερων ηλικιών, καθιστά τις κατοικημένες περιοχές πιο ήσυχες και, ως εκ τούτου, πιο ελκυστικές στις αρκούδες, αυξάνοντας έτσι την πιθανότητα τους να συναντηθούν με ανθρώπους των συναντήσεων με τους ανθρώπους.

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