Θεσσαλονίκη: Αθώα μητέρα που είχε καταδικαστεί και φυλακιστεί μετά τον θάνατο του βρέφους της

Snapshot Μια 34χρονη μητέρα κρίθηκε ομόφωνα αθώα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης για το θάνατο του επτά μηνών παιδιού της.

Το βρέφος πέθανε από κρανιοεγκεφαλική κάκωση μετά από πτώση μέσα στο σπίτι τους στη Νάουσα τον Οκτώβριο του 2020.

Σε πρώτο βαθμό, η μητέρα είχε καταδικαστεί σε οκτώ χρόνια κάθειρξης και είχε φυλακιστεί.

Η μητέρα αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι δεν είχε ευθύνη για τον θάνατο του παιδιού.

Με την αθωωτική απόφαση, η 34χρο Snapshot powered by AI

Ομόφωνα αθώα κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης μια 34χρονη που σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί για θανατηφόρα έκθεση, μετά την κατάληξη του επτά μηνών παιδιού της μετά από πτώση μέσα στο σπίτι τους στη Νάουσα, τον Οκτώβριο του 2020, όπως αναφέρει το voria.gr.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο θάνατος του βρέφους είχε επέλθει από κρανιοεγκεφαλική κάκωση που του είχε προκαλέσει κάταγμα κρανίου και αιμορραγία εγκεφάλου. Το παιδί είχε διακομισθεί στο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν ήδη αργά.

Πέρυσι, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας είχε επιβάλει στη μητέρα, που είναι Ρομά και πολύτεκνη, ποινή κάθειρξης οκτώ ετών, με την ίδια να περνά το κατώφλι των φυλακών, ενώ με τη σημερινή αθωωτική απόφαση η 34χρονη θα αφεθεί ελεύθερη.

Η ίδια αρνήθηκε την κατηγορία που της αποδόθηκε, υποστηρίζοντας ότι δεν φέρει καμία ευθύνη. «Το παιδί γελούσε και έφαγε κανονικά, πού να φανταστώ ότι θα μου πεθάνει», είπε μεταξύ άλλων στην απολογία της.

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