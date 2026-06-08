Κουφονικολάκου: Προσφεύγει στη Δικαιοσύνη κατά του τρολ Πεν Νταλαούρα – Ο λόγος

Snapshot Η Θεώνη Κουφονικολάκου προανήγγειλε προσφυγή στη Δικαιοσύνη κατά του διαδικτυακού τρολ Πεν Νταλαούρα για ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με τη σχέση της με την Τράπεζα Αττικής και τον Χρήστο Καλογρίτσα.

Ο λογαριασμός Πεν Νταλαούρα ισχυρίστηκε ότι η Κουφονικολάκου ήταν στέλεχος υπεύθυνο για έγκριση δανείων στην Attica Bank, κάτι που η ίδια αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Η Έλενα Ακρίτα υπερασπίστηκε την Κουφονικολάκου, χαρακτηρίζοντας τον Πεν Νταλαούρα «ποντικοκ@@ραδο του Κασσελάκη». Snapshot powered by AI

Στη δικαιοσύνη κατά του λογαριασμού στο Χ Πεν Νταλαούρα. προανήγγειλε ότι θα προσφύγει η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης – ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Ο ισχυρισμός του τρολ Πεν Νταλαούρα που εξόργισε την Κουφονικολάκου

Αφορμή στάθηκε ισχυρισμός του εν λόγω διαδικτυακού τρολ που εμπλέκει την κ. Κουφονικολάκου με την Τράπεζα Αττικής και τον Χρήστο Καλογρίτσα. Έγραψε χαρακτηριστικά ο λογαριασμός Πεν Νταλαούρα: «Η Θεώνη Κουφονικολάκου ήταν στέλεχος στην Attica Bank (σε θέση ευθύνης σχετική με την εσωτερική επιθεώρηση/ελέγχους) όταν εγκρίθηκαν τα δάνεια ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ προς τον κατασκευαστικό όμιλο του Χρήστου Καλογρίτσα».

Η κ. Κουφονικολάκου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά», σε έντονο τόνο σημείωσε: «Δεν θα φοβηθούμε, δεν θα χάσουμε ούτε λεπτό το στόχο από τα μάτια μας όσο θόρυβο και να κάνουν. Δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου σε καμία τράπεζα, η διαδρομή μου είναι εντελώς διάφανη. Θα απευθυνθώ στις αρμόδιες αρχές ώστε να πέσει η μάσκα του συγκεκριμένου και να προχωρήσω σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες».

Ξέσπασμα Ακρίτα: «Πατημένο ποντικοκ@@ραδο του Κασσελάκη η Πεν Νταλαούρα»

Θέση υπέρ της κ. Κουφονικολάκου, πήρε με οργισμένη της ανάρτηση η Έλενα Ακρίτα, χαρακτηρίζοντας το τρολ Πεν Νταλαούρα, «πατημένο ποντικοκ@@ραδο του Κασσελάκη».

Παρουσιάζοντας, δε, το βιογραφικό της εκπροσώπου της ΕΛΑΣ του Τσίπρα, η βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ γράφει «αυτή είναι η Θεώνη και δεν μπορείτε να τη βρωμίσετε να χτυπιέστε κάτω».

Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα:

Τόλμησε να πιασει τη Θεώνη Κουφονικολακου στο στόμα του το νταλαουρα aka ποντικοκ@@ραδο του Κασσελακη. Να πει ότι δήθεν η Θεώνη εργαζόταν στην Attica Bank και έγινε και μια λαμογιά εκεί ξερωγώ.

Έλα όμως που δεν δούλεψε ποτέ εκεί. Ποτέ όμως. Η Θεώνη Κουφονικολάκου είναι διακεκριμένη νομικός, Συνήγορος του Παιδιού και πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού. Έχει ένα βαρύ βιογραφικό και μια μακρά πορεία στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της κοινωνικής πολιτικής. Αυτή είναι η Θεώνη και δεν μπορείτε να τη βρωμισετε να χτυπιέστε κάτω.