Από τα 25 στα 47 κιλά: Πώς άλλαξε η παγκόσμια κατανάλωση κρέατος μέσα σε έξι δεκαετίες
Η παγκόσμια κατανάλωση κρέατος έχει αλλάξει θεαματικά μέσα σε έξι δεκαετίες, με το κοτόπουλο να οδηγεί τη μεγάλη αύξηση.
Το πιάτο μας δεν μοιάζει πια με εκείνο των προηγούμενων γενεών. Μέσα σε περίπου 60 χρόνια, η παγκόσμια προσφορά κρέατος ανά άνθρωπο σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ το κοτόπουλο έγινε ο μεγάλος πρωταγωνιστής αυτής της αλλαγής. Από λιγότερα από 3 κιλά ανά άτομο το 1961, η προσφορά πουλερικών έφτασε περίπου τα 17 κιλά το 2022.
Η αλλαγή δεν αφορά μόνο τις διατροφικές συνήθειες. Αφορά και το περιβάλλον. Όσο μεγαλώνει η ζήτηση για ζωική πρωτεΐνη, τόσο αυξάνεται και η πίεση σε γη, νερό, καλλιέργειες ζωοτροφών και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Με απλά λόγια, η αύξηση της κατανάλωσης κρέατος δεν φαίνεται μόνο στα σούπερ μάρκετ. Φαίνεται και στην πίεση που δέχονται το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι.
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