Από τα 25 στα 47 κιλά: Πώς άλλαξε η παγκόσμια κατανάλωση κρέατος μέσα σε έξι δεκαετίες

Η παγκόσμια κατανάλωση κρέατος έχει αλλάξει θεαματικά μέσα σε έξι δεκαετίες, με το κοτόπουλο να οδηγεί τη μεγάλη αύξηση.

Newsbomb

Από τα 25 στα 47 κιλά: Πώς άλλαξε η παγκόσμια κατανάλωση κρέατος μέσα σε έξι δεκαετίες
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Το πιάτο μας δεν μοιάζει πια με εκείνο των προηγούμενων γενεών. Μέσα σε περίπου 60 χρόνια, η παγκόσμια προσφορά κρέατος ανά άνθρωπο σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ το κοτόπουλο έγινε ο μεγάλος πρωταγωνιστής αυτής της αλλαγής. Από λιγότερα από 3 κιλά ανά άτομο το 1961, η προσφορά πουλερικών έφτασε περίπου τα 17 κιλά το 2022.

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο τις διατροφικές συνήθειες. Αφορά και το περιβάλλον. Όσο μεγαλώνει η ζήτηση για ζωική πρωτεΐνη, τόσο αυξάνεται και η πίεση σε γη, νερό, καλλιέργειες ζωοτροφών και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Με απλά λόγια, η αύξηση της κατανάλωσης κρέατος δεν φαίνεται μόνο στα σούπερ μάρκετ. Φαίνεται και στην πίεση που δέχονται το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι.

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