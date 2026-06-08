Από τα 25 στα 47 κιλά: Πώς άλλαξε η παγκόσμια κατανάλωση κρέατος μέσα σε έξι δεκαετίες

Το πιάτο μας δεν μοιάζει πια με εκείνο των προηγούμενων γενεών. Μέσα σε περίπου 60 χρόνια, η παγκόσμια προσφορά κρέατος ανά άνθρωπο σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ το κοτόπουλο έγινε ο μεγάλος πρωταγωνιστής αυτής της αλλαγής. Από λιγότερα από 3 κιλά ανά άτομο το 1961, η προσφορά πουλερικών έφτασε περίπου τα 17 κιλά το 2022.

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο τις διατροφικές συνήθειες. Αφορά και το περιβάλλον. Όσο μεγαλώνει η ζήτηση για ζωική πρωτεΐνη, τόσο αυξάνεται και η πίεση σε γη, νερό, καλλιέργειες ζωοτροφών και εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Με απλά λόγια, η αύξηση της κατανάλωσης κρέατος δεν φαίνεται μόνο στα σούπερ μάρκετ. Φαίνεται και στην πίεση που δέχονται το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι.

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