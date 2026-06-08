Βουλή: Ορκίστηκε ο Δραγασάκης, στη θέση της Αχτσιόγλου – Ανεξαρτητοποιείται άμεσα

Ο Γιάννης Δραγασάκης ορκίστηκε βουλευτής σήμερα (08/06), καταλαμβάνοντας την έδρα που άφησε κενή η Έφη Αχτσιόγλου μετά τη δική της παραίτηση από το βουλευτικό αξίωμα.

Η είσοδος του κ. Δραγασάκη στη Βουλή έρχεται σε μία περίοδο έντονων πολιτικών εξελίξεων για τη Νέα Αριστερά, καθώς η αποχώρηση βουλευτών οδήγησε στη διάλυση της κοινοβουλευτικής της ομάδας.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πληροφορίες, ο κ. Δραγασάκης έχει ήδη ενημερώσει το προεδρείο της Βουλής για την πρόθεση να ανεξαρτητοποιηθεί, εξέλιξη που αναμένεται να επισημοποιηθεί με επιστολή τις επόμενες ημέρες.

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