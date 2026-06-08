Άνοιγαν δρόμο και βρήκαν σκάφος 3.500 ετών κάτω από την άσφαλτο

Μερικές φορές, η ιστορία δεν βρίσκεται σε μουσεία, ούτε σε αρχαίους ναούς. Βρίσκεται κάτω από έναν δρόμο που ετοιμάζεται να παραδοθεί στην κυκλοφορία. Αυτό συνέβη στο Ντόβερ της Αγγλίας, όταν εργάτες που δούλευαν στα έργα του δρόμου A20, ανάμεσα στο Φόλκστοουν και το Ντόβερ, έπεσαν πάνω σε κάτι που κανείς δεν περίμενε.

Στις 28 Σεπτεμβρίου 1992, περίπου έξι μέτρα κάτω από την άσφαλτο, εμφανίστηκαν κομμάτια ξύλου που στην αρχή θα μπορούσαν να μοιάζουν με απλά θαμμένα υπολείμματα. Δεν ήταν. Οι αρχαιολόγοι κατάλαβαν γρήγορα ότι είχαν μπροστά τους τμήμα ενός σκάφους ηλικίας περίπου 3.500 ετών, φτιαγμένου από δρύινες σανίδες που είχαν ενωθεί με φυτικές ίνες.

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